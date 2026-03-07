Изгорен език е често срещан проблем, който може да е резултат от консумиране или пиене на нещо твърде горещо, излагане на фактори като химически изгаряния или пушене.

Въпреки че повечето симптоми на изгорен език могат да бъдат облекчени с домашни средства, като изплакване на засегнатата област, локално лечение или студени напитки, някои случаи може да изискват медицинска помощ.

1. Изплакнете с физиологичен разтвор

Пригответе физиологичен разтвор от ⅛ чаена лъжичка сол с чаша топла вода.

Изплакнете устата си внимателно.

Изплюйте разтвора.

Естествените антисептични качества на солта могат да намалят болката, отока и други симптоми на изгаряне.

Снимка: iStock

Използването на топла вода осигурява допълнителна полза, като подобрява оцеляването на тъканите на мястото на изгарянето, което може да ограничи щетите след изгарянето.

2. Изплакнете езика си с хладка вода

Изплакнете езика си с хладка вода на интервали от 20 минути в продължение на до три часа.

Хладката вода ще помогне да облекчите болката, да намалите разпространението на топлината и да ограничите дълбочината на изгарянето. Тя също така спомага за ускоряване на образуването на нова кожа върху раната, което е първата стъпка в заздравяването на раната.

3. Смучете сладолед или кубчета лед

Смученето на нещо ледено, като например сладолед или кубчета лед, може да помогне за облекчаване на болката и предотвратяване на образуването на мехури при изгаряния на езика.

Избягвайте дъвченето на кубчета лед, тъй като това може да увреди зъбите ви. Ниската температура може също да помогне за намаляване на отока и възпалението, причинени от изгарянето на повърхността на езика ви.

4. Вземете обезболяващо без рецепта

Лекарства за болка без рецепта могат да помогнат за облекчаване на болката и намаляване на възпалението, което се получава при изгорен език.

5. Използвайте витамин Е при изгаряне

Витамин Е може да насърчи лечебния процес, необходим за възстановяване на нормалното състояние на езика ви. За целта изстискайте съдържанието на капсула с течен витамин Е от 1000 международни единици директно върху езика си.

Изследванията показват, че директното приложение на витамин Е върху рана от изгаряне може да подобри резултатите при рани.

6. Намажете езика с мед

Медът може да се използва за ускоряване на заздравяването на рани при изгаряния на езика. При лечение на повърхностни и частични изгаряния на езика, лечението с мед може ефективно да контролира инфекцията много по-добре от резултатите, които можете да постигнете с други стандартни лечения. Той може също така да абсорбира вредни, нестабилни молекули, наречени свободни радикали, които пречат на лечебния процес.

Снимка: istockphoto.com

7. Нанесете мляко върху езика си

Кравето кисело мляко е богат източник на калций, който може да играе важна роля за ускоряване на заздравяването на рани и подобряване на качеството на раната след заздравяване.

Изследванията показват, че млякото може да бъде полезно за подготовка на увредена тъкан и насърчаване на активността на раните при тежки изгаряния до пълна дебелина.

8. Третирайте езика си с локален анестетик

Локалните анестетици обезболяват засегнатата област и облекчават лека болка и раздразнение от леки изгаряния.

Следвайте указанията на опаковката и не го използвайте по-често от предписаното. Измийте ръцете си преди да използвате този гел, за да избегнете внасянето на микроби в засегнатата област и след прилагане, за да избегнете разпространението на бензокаин в очите и други части на тялото.

Какво да избягвате при изгорен език

Води за уста на алкохолна основа

Газирани напитки

Цитрусови плодове и сокове

Твърди, груби храни

Топли храни и напитки

Мехлеми, масло или паста за зъби

Пикантни храни

Тютюн и тютюневи изделия

Колко време отнема изгорен език да заздравее?

Времето, необходимо на изгорен език да заздравее самостоятелно, зависи от тежестта на изгарянето, както следва:

Леки, повърхностни изгаряния от първа степен: Те засягат само най-външния слой на езика ви. Този вид изгаряне ще заздравее самостоятелно в рамките на около седмица.

Снимка: iStock

Тежки изгаряния: Те се нуждаят от повече време за заздравяване, те би трябвало да заздравеят в рамките на около две седмици, което е и времето, необходимо за регенериране на вкусовите рецептори, увредени от изгаряне.

Езикът ви заздравява бързо, защото лигавиците на езика съдържат много кръвоносни съдове, което спомага за увеличаване на притока на кръв и кислород към засегнатата област, насърчавайки заздравяването. Освен това, изследванията показват, че слюнката ви съдържа протеин, който може да насърчи заздравяването.

Степени на изгаряне и кога да потърсите лекар

Леките изгаряния от първа степен обикновено заздравяват сами без медицинско лечение. Симптомите на изгаряне от първа степен включват:

Болка, която продължава 48 до 72 часа, след което отшумява

Белене на кожата

Зачервяване

Подуване

Въпреки това, изгаряне от първа степен, което е много голямо, присъства при по-възрастен човек или бебе, или изглежда по-силно от нормалното, трябва да получи незабавна медицинска помощ.

Трябва също да посетите медицински специалист за изгорен език, ако подозирате изгаряне от втора или трета степен, което включва следните симптоми:

Изгаряне от втора степен

Мехури

Затруднено дишане, хранене или движение на езика

Интензивна болка, подуване или зачервяване, което се влошава

Засягане както на външните, така и на подлежащите слоеве на кожата на езика

Изгаряне от трета степен

Овъглен или почернял език

Суха или кожена текстура на кожата на езика ви

Засягане на всички слоеве на кожата на езика, включително дълбоките слоеве

Изтръпване или силна болка

Бял език

Изгаряне на езика с някой от следните симптоми също изисква незабавна медицинска помощ:

Изгаряне на втория слой на кожата

Треската не се облекчава от лекарства

Червени ивици, излъчващи се от изгарянето

Тежко увреждане или гной , излизащ от езика ви

Подути лимфни възли

Изгарянето на езика е болезнено състояние, което в повечето случаи се лекува успешно в домашни условия. Ключът към бързото възстановяване е навременната реакция.

Въпреки че домашните методи помагат при леки инциденти, появата на мехури, овъгляване или затруднено дишане са признаци за сериозно изгаряне. Ако симптомите не се подобрят до 72 часа или забележите признаци на инфекция (гной, повишена температура), незабавно се консултирайте с Вашия лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------------------

Източници