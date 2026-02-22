Грипната ваксина е най-добрата защита срещу сезонния грип. Ето защо милиони хора получават противогрипна ваксина всяка година.

Според Световната здравна организация (СЗО), сезонният грип заразява до 1 милиард души годишно.

Въпреки че са съобщени много малко сериозни странични ефекти, е възможно хората да изпитват леки такива от ваксината срещу грип, както и от назалния спрей за грип.

Как работи грипната ваксина?

Стандартната грипна ваксина се произвежда с помощта на неактивни вируси – те не са заразни и не могат да причинят грип. Страничните ефекти, които хората изпитват след ваксинацията, всъщност са признак, че имунната система работи правилно, тя изгражда защита срещу вируса.

Чести странични ефекти: Нормални и очаквани

Повечето хора изпитват само леки симптоми, които изчезват след един до два дни. Според здравни специалисти, типичните ваксини грип странични ефекти включват:

Болка, зачервяване и подуване на мястото на инжекцията

Ниска температура

Главоболие

Болка в мускулите

Обща отпадналост

Важно: Тези симптоми не означават, че сте се заразили с грип. Те са причинени от имунния отговор, който засилва имунитета ви към вируса.

Колко дълго продължават страничните ефекти?

Болката на ръката може да се усеща два-три дни, докато системните симптоми като ниска температура и главоболие обикновено отшумяват до 48 часа след ваксинацията.

Влияе ли грипната ваксина на сърцето?

Да, и то по изненадващо положителен начин. Според многобройни проучвания, редовното поставяне на грипна ваксина намалява риска от инфаркт, сърдечна недостатъчност и други сериозни сърдечно-съдови усложнения през следващия грипен сезон.

Редки, но сериозни странични ефекти

В много редки случаи е възможна тежка алергична реакция (анафилаксия). По данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията, честотата на анафилаксия след грипна ваксина е приблизително 1,5 случая на 1 милион дози – изключително рядко явление.

Тази тежка реакция обикновено се проявява в рамките на 5 до 30 минути след контакт с вещество, причиняващо алергия (алерген). В някои случаи симптомите могат да се появят повече от час по-късно.

Признаци на анафилаксия:

Обрив или уртикария

Хрипове и затруднено дишане

Учестен пулс

Подуване на езика, устните или гърлото

Световъртеж или замаяност

Анафилаксията е спешна медицинска ситуация. При поява на тези симптоми – потърсете незабавна помощ.

Всеки, който е преживял тежка, животозастрашаваща алергична реакция към грипна ваксина в миналото, не трябва да се ваксинира отново в бъдеще.

Трябва да се отбележи, че хората, които са имали лека алергична реакция (като например уртикария на следващия ден), могат и трябва да продължат да получават годишната грипна ваксина.

Алергия към яйца и грипната ваксина

В продължение на много години хората с алергии към яйца избягваха ваксините срещу грип. Това е така, тъй като ваксината първоначално е била произведена с кокоши яйца, което представлява потенциален риск от реакция.

Нови рекомбинантни или базирани на клетъчни култури грипни ваксини се произвеждат без яйца, което ги прави безопасни за хора с алергии към яйца.

Все пак, уведомете вашия лекар, ако имате алергия към яйца, преди да се ваксинирате срещу грип. Важно е обаче да знаете, че това не бива да ви пречи да се ваксинирате.

Рискът от алергична реакция към която и да е грипна ваксина е изключително нисък. Това включва и ваксини, които са на основата на яйца.

Грипна ваксина и хронични заболявания

Вярно е, че хората с хронични здравословни проблеми са изложени на по-голям риск от усложнения от грипа. Те обаче не са изложени на по-голям риск от странични ефекти от ваксина срещу грип. Ваксините срещу грип са доказано безопасни при тази уязвима група хора.

От друга страна, назалната ваксина не се препоръчва за хора с определени хронични здравословни проблеми. Това се дължи на възможни усложнения от отслабената форма на живия грипен вирус, който тя съдържа.

Възможни странични ефекти от назалната ваксина

Назалната ваксина, която се предлага на българския пазар, се прилага при деца и юноши от 24-месечна до 18-годишна възраст. Тя ще спомогне за предпазване от вирусни щамове, съдържащи се във ваксината, както и от други щамове, близки до тях.

При прилагане на ваксината, имунната система на човека ще създаде собствена защита срещу грипния вирус. Никоя от съставките на ваксината не може да причини грип.

Ваксиналните вируси на въпросната ваксина се отглеждат в кокоши яйца. Всяка година ваксината е насочена срещу три щама на грипния вирус, съгласно годишните препоръки на Световната здравна организация (СЗО).

Както всички лекарства, тази ваксина може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. От клиничните проучвания с ваксината, повечето нежелани реакции са леки по естество и краткотрайни.

Хрема и запушен нос

Хрипове (по-чести при деца)

Гадене или повръщане

Болки в гърлото

Повишена температура

Болки в мускулите

Главоболие

Може ли назалната ваксина да зарази другите?

При получаване на назалната ваксина е теоретично възможно вирусното отделяне (shedding) до 11 дни след ваксинацията, макар рискът от предаване на вируса на близките да е изключително нисък. Явлението е по-характерно при малки деца.

Като предпазна мярка се препоръчва много силно имунокомпрометирани хора да избягват близък контакт с ваксинираното дете за 2 седмици след поставянето на ваксината.

Защо съществува мит за ваксините и аутизма при децата

В продължение на години имаше твърдения, че консерванти като тимерозал в грипните ваксини, може да провокира аутизъм. Множество мащабни проучвания категорично опровергават тази връзка.

Ако сте загрижени за консервантите във ваксината срещу грип, говорете с вашия лекар за други възможности. Повечето флакони с еднократна доза не съдържат консервант. Това е така, тъй като се използват веднага и не се споделят. Същото важи и за назалната ваксина, която също не съдържа консерванти

Възможните странични ефекти от противогрипните ваксини в по-голямата си част са леки и временни и отшумяват за един-два дни. Те са знак, че тялото ви изгражда имунитет. Тежките реакции са изключително редки.

Независимо дали имате алергии, хронично заболяване или притеснения за безопасността, консултирайте се с Вашия лекар или семеен лекар, преди да вземете решение. Грипната ваксина остава един от най-ефективните начини за защита на собственото ви здраве и здравето на хората около вас.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

