До 90% от хората, които спират да пушат, изпитват "грип на пушачите", наричан още и „грип на отказване“ – временно състояние с грипоподобни симптоми, което всъщност е признак, че тялото се възстановява.

Въпреки че симптомите могат да бъдат неприятни, те не са опасни и изчезват с времето.

Какво представлява грипът на пушачите

Грип на пушачите е неформално название за съвкупност от симптоми, които възникват при отказване от цигарите или никотина. Това състояние е част от никотиновата абстинентна криза и засяга значителна част от пушачите, които решават да се откажат от вредния навик.

Името „грип на пушачите“, понякога наричан и „грип на отказване”, идва от факта, че проявите лесно се бъркат с респираторна инфекция като грип.

Основни симптоми на грип на пушачите:

Кашлица (често първият и най-забележим симптом)

Болки в гърлото

Кихане и хрема

Стягане в гръдния кош

Мускулни болки

Главоболие

Умора и изтощение

Допълнителни симптоми на никотинова абстиненция:

Забавен сърдечен ритъм

Стомашни проблеми (гадене, запек, диария)

Газове и подуване

Повишен апетит

Безпокойство и тревожност

Депресия или лошо настроение

Раздразнителност

Затруднена концентрация

Силна нужда от цигари

Важно е да се отбележи, че грипът на пушачите може да бъде неприятен, но не е опасен. За разлика от абстиненцията от алкохол или опиоидни вещества, никотиновата абстиненция не причинява вреда на здравето.

Как никотинът причинява грип на пушачите

Въздействието върху мозъка

Никотинът влияе на настроението, като стимулира рецептори в мозъка, които предизвикват освобождаването на "хормоните на щастието" – допамин, серотонин и гама-аминомаслена киселина всеки път, когато пушите.

Снимка: Canva

Според изследователи, когато употребата на никотин спре внезапно, промените в настроението могат да настъпят бързо, някои афективни симптоми като тревожност започват само четири часа след последната цигара.

Физическите ефекти

Никотинът се свързва със същите мозъчни рецептори като ацетилхолина – мощен невротрансмитер, който регулира сърдечните удари, дишането, чревната перисталтика и други телесни функции. При продължително тютюнопушене нивата на ацетилхолина намаляват.

Когато внезапно спрете да пушите, може да отнеме време, докато ацетилхолинът се върне към нормални ди нива. Дотогава сърдечните, дихателните и храносмилателните функции могат да бъдат неблагоприятно засегнати.

Защо кашлицата може да се засили след спиране на тютюнопушенето

Изненадващо за мнозина, след отказ от цигарите кашлицата може да се засили. Според експертите това се случва, тъй като цигареният дим парализира цилиите – малки реснички по лигавицата на дихателните пътища, които изхвърлят отпадъците от белите дробове.

След като спрете да пушите, цилиите отново стават активни и започват да почистват натрупаната слуз от белите дробове. Този лечебен процес може да причини кашлица, която продължава няколко седмици.

Как да облекчите симптомите на грип на пушачите

Въпреки че грип на пушачите не е официална диагноза и няма специфични насоки за лечение, е добре да знаете, че симптомите ще отшумят сами с времето.

Методи за управление на симптомите:

Лечение на кашлицата: Отхрачващи средства могат да помогнат, като разредят слузта и улеснят изкашлянето ѝ. Консултирайте се с лекар преди употреба на средства за потискане на кашлица.

Облекчаване на болката: Обезболяващи без рецепта, като парацетамол или нестероидни противовъзпалителни средства, като ибупрофен, помагат при главоболие и мускулни болки. Физическа активност: Бързото ходене или редовните упражнения не само подобряват дишането, но и стимулират освобождаването на ендорфини – още едни "хормон на щастието". Упражненията също помагат за намаляване на умората. Техники за тяло и ума: Тревожността засилва усещанията за болка. Практики като медитация, йога, дълбоко дишане или прогресивна мускулна релаксация могат да помогнат.

Предпазване от грип на пушачите: Възможно ли е?

Може да успеете да избегнете грипа на пушачите, като постепенно намалите количеството цигари, вместо да ги спрете изведнъж. Това може да бъде особено полезно, ако сте пушили интензивно дълги години.

Въпреки това, проучванията показват, че спирането внезапно често е по-ефективно. Постепенното намаляване може да доведе до рецидиви поради стрес, дискомфорт или пристрастяване.

Никотин-заместваща терапия

Никотиновите пластири, дъвки, спрейове и таблетки могат значително да помогнат. Тези средства не само намаляват пристрастяването, но могат също да минимизират риска или тежестта на грипа на пушачите.

Важно: Никотиновите пластири са известни с това, че причиняват грипоподобни симптоми при 1 от 8 души.

Колко дълго продължава грипът на пушачите

Според експертите, най-тежките симптоми обикновено се появяват през първата седмица след отказа от тютюнопушене, особено през първите 3 дни.

Снимка: OpenAI

Повечето хора забелязват значително намаляване на симптомите в рамките на 3-4 седмици, въпреки че леки прояви могат да продължат по-дълго. Продължителността зависи от:

История на тютюнопушене

Обща здравословна кондиция

Избран метод за отказ от цигарите

Грипът на пушачите е временно, но често срещано състояние, което засяга голяма част от хората, отказали цигарите. Отказът от тютюнопушене обаче е една от най-важните стъпки за подобряване на здравето.

Въпреки че грипът на пушачите може да бъде предизвикателство, той е временен и признак, че тялото се лекува от вредите от цигарен дим.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

