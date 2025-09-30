Гастропарезата, наричана още забавено изпразване на стомаха, е състояние, което забавя или спира движението на храната от стомаха към тънките черва, въпреки че няма запушване в стомаха или червата.

Американската гастроентерологична асоциация (AGA) представи нови клинични насоки за диагностиката и управлението на гастропарезата, която засяга хиляди пациенти и влошава значително качеството им на живот.

Статията е публикувана в списанието Gastroenterology.

Защо гастропарезата е толкова сложна за лечение?

Забавеното изпразване на стомаха при гастропарезата води до гадене, чувство за бързо засищане, повръщане и абдоминален дискомфорт. Причината може да е в стомашната мускулатура, в нервната ѝ регулация или в т. нар. интерстициални клетки на Кахал.

„Ситуацията на всеки пациент е уникална. Тези насоки дават рамка за съвместно вземане на решения между лекар и пациент, а не готови отговори“, подчертава д-р Осама Алтаяр, съавтор на документа, цитиран от medicalexpress.

Основни акценти в новите насоки

Насоките подчертават неотложната нужда от нови терапии и призовават за повече изследвания и иновации, за да се отговори на значителната неудовлетворена нужда от грижи за гастропарезата.

Ключови акценти в новите насоки:

Диагностика: AGA препоръчва четиричасово изследване на стомашно изпразване с твърда храна, вместо по-кратки протоколи (до 2 часа).

Първа линия терапия: метоклопрамид или еритромицин се считат за подходящи медикаменти при започване на лечение.

Препоръки „срещу“ рутинна употреба: домперидон, прукалоприд, апрепитант, нортриптилин, буспирон и канабидиол (CBD) не се препоръчват като първи избор .

Инвазивни методи: при резистентни на медикаменти случаи AGA не препоръчва рутинно ботулинов токсин, ендоскопска пилоромиотомия (G-POEM) или гастрична електростимулация; за хирургични интервенции няма категорична препоръка.

Какво представлява гастропарезата?

Гастропарезата или парализа на стомаха, е състояние, засягащо нервите и мускулите в стомаха. То пречи на мускулната активност (перисталтиката), която придвижва храната през стомаха и в тънките черва.

Снимка: Canva

Когато стомашните мускули и нерви не могат да се активират правилно, стомахът не може да преработи храната или да се изпразни както трябва. Това забавя целия храносмилателен процес. Нарича се и ленив стомах.

Какви са различните видове гастропареза?

Лекарите често класифицират гастропарезата в подтипове въз основа на причината за нея. Например, гастропарезата, която се появява като страничен ефект от диабета, се нарича гастропареза, свързана с диабет.

Гастропарезата, която се появява като усложнение от операция, се нарича следоперативна гастропареза. Гастропарезата, която възниква без установима причина, се обозначава като идиопатична гастропареза.

Какви са симптомите на гастропареза?

Хората с гастропареза имат неприятни симптоми по време на храносмилането и могат да имат и по-дълготрайни странични ефекти. Честите симптоми включват:

Нарушено храносмилане.

Подуване на стомаха.

Чувство за ситост много бързо и/или за продължително време.

Болка в горната част на корема.

Гадене и повръщане.

Повръщане (изплюване) на цели парчета несмилаема храна.

Загуба на апетит.

Киселинен рефлукс и киселини.

Колебания в кръвната захар.

Запек.

Често задавани въпроси

Кой е най-често срещаният вид гастропареза? Повечето случаи на гастропареза (между една четвърт и половина) се обозначават като идиопатични, което означава, че лекарите не могат да определят причината. Около една трета от случаите се диагностицират като свързани с диабет. Болезнена ли е гастропарезата?

Симптомите на гастропарезата варират при различните хора. Малка част от хората съобщават за постоянна стомашна болка, която пречи на ежедневието им. Какви са перспективите при гастропареза?

Понякога гастропарезата, причинена от краткотрайна употреба на наркотици или краткотрайна инфекция, отшумява сама. За повечето хора гастропарезата не е лечима, но е овладяема с лечение. Може да са необходими известни проби и грешки, за да се стигне до най-ефективното лечение. Как да живея с гастропареза?

Обърнете внимание на симптомите си и кои храни или навици ги подобряват или влошават. Малките промени могат да окажат реално влияние върху това как се чувствате. Има ли диета за гастропареза Начинът на хранене е от важно значение и чрез него може да контролирате състоянието. Може да опитате да:

Ядете по-малки порции по-често. Опитайте четири до шест на ден вместо три.

Спазвайте диета за гастропареза, която е с по-ниско съдържание на мазнини и фибри.

Избягвайте алкохол, тютюн и наркотици, които забавят изпразването на стомаха.

Правете леки упражнения, като например разходка, след хранене, за да насърчат подвижността.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.