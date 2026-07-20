Всеки есенно-зимен сезон милиони европейци се разболяват от респираторни вируси, като грип, COVID-19 и респираторно-синцитиален вирус (RSV).

Въпросът, който винаги остава отворен, е колко рано системите за обществено здраве успяват да засекат промяната в разпространението им.

Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) публикува нови насоки, които имат за цел ранно откриване на респираторни заплахи и по-ясна картина на тенденциите в цяла Европа.

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Какво представляват новите насоки на ЕЦПК

Новите насоки на ЕЦПК (ECDC) очертават практически цели за наблюдение и описват епидемиологичните и вирологичните системи, необходими за постигането им. Според документа, публикуван от агенцията, интегрираният епидемиологичен надзор в Европа комбинира данни от множество източници, за да даде цялостна оценка на острите респираторни заболявания сред населението.

Целта не е само събиране на данни, а превръщането им в действие, тълкуване, отчитане, комуникация и мерки за превенция и контрол на грипни вируси и COVID-19, както и на RSV.

Модулен подход, който ще се разширява

Едно от най-важните нововъведения е форматът на самите насоки. Вместо статичен документ, ЕЦПК представя модулна и постоянно развиваща се рамка, която позволява:

по-бърза публикация на нови препоръки;

по-лесно актуализиране при промяна на епидемичната обстановка;

по-голяма гъвкавост при адаптиране към нуждите на отделните държави.

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Настоящият първи модул поставя концептуалната и структурната основа на системата. Допълнителни модули ще бъдат добавяни през 2026 г. и 2027 г., а бъдещи издания вероятно ще обхванат и теми като мониторинг на отпадъчни води за вируси и използването на електронни здравни досиета — два инструмента, които в последните години набират все по-голямо значение при ранното откриване на вируси.

Защо ранното откриване на вируси е от значение

Експертите в областта на общественото здравеопазване отдавна посочват, че времето за реакция е решаващ фактор при овладяването на респираторни огнища. Според информацията, оповестена от ЕЦПК, целта на новата рамка е държавите от ЕС/ЕИП да разполагат със сравними данни, които позволяват както национални, така и общоевропейски мерки за превенция.

Това е особено важно за:

диагностика на респираторни заболявания на ранен етап, преди натоварването на здравната система да стане критично;

координация между държавите при трансгранично разпространение на вируси;

по-точно планиране на ресурси, от болнични легла до ваксини.

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Ролята на мрежата ERVI-NET

Насоките са разработени с участието на работна група, съставена от членове на мрежата ERVI-NET (European Respiratory Viruses Network), обединение от национални експерти по респираторни вируси в ЕС/ЕИП. Именно тази мрежа стои зад практическите детайли на документа и подпомага държавите да изпълняват изискванията на европейското законодателство в областта на епидемиологичния надзор в Европа.

Какво означава това за пациентите в България

Макар насоките да са насочени основно към институции и национални здравни органи, крайният ефект засяга всеки от нас. По-ранното засичане на вирусни вълни означава по-навременна информация за личните лекари, по-добра готовност на болниците и по-ясни препоръки за превенция на вирусни заболявания през сезона на грип и настинки.

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Хора с хронични белодробни или сърдечно-съдови заболявания, възрастни хора и малки деца остават сред групите с най-висок риск при остри респираторни инфекции. Симптоми като продължителна температура, задух или влошаване на общото състояние са повод за консултация със специалист, независимо дали е личен лекар, пулмолог или инфекционист.

Новите насоки на ЕЦПК поставят основите на по-съгласувана система за наблюдение на респираторни вируси в целия ЕС/ЕИП.

За гражданите практическият резултат би трябвало да бъде по-бърза реакция на здравните системи и по-добра защита при бъдещи вирусни епидемии, включително по отношение на ваксинационните препоръки, давани от личните лекари.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници