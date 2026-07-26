Ако усещате краката си по-тежки, по-подути и по-болезнени в разгара на лятото, не си въобразявате.

Хроничната венозна недостатъчност (ХВН) през лятото обичайно се влошава, а причината се крие в начина, по който тялото реагира на високите температури и влажност. Разбирането на този механизъм е първата стъпка към това да запазите комфорта си през целия сезон.

Какво представлява хроничната венозна недостатъчност

ХВН е дълготрайно състояние, при което вените на краката трудно връщат кръвта обратно към сърцето. Нормално клапите във вените позволяват на кръвта да тече само в една посока, нагоре, срещу гравитацията.

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Когато тези клапи отслабнат или се увредят, се стига до т.нар. венозен рефлукс, обратен ток и застой на кръвта в долните крайници.

Най-честите признаци на заболяването включват:

оток на долните крайници , особено след продължително стоене или седене;

болка, крампи или пулсираща тежест в краката;

усещане за тежки и уморени крака през лятото, което се засилва с напредването на деня;

промяна в цвета и текстурата на кожата, а в напреднали случаи, венозни язви.

Как жегата и влагата влошават венозния рефлукс

При високи температури тялото задейства вазодилатация, разширяване на кръвоносните съдове близо до повърхността на кожата, за да отдели излишната топлина. Този механизъм е полезен за терморегулацията, но при хора с отслабени венозни клапи създава допълнителен проблем: разширените съдове улесняват събирането на кръв в краката, вместо тя да се връща ефективно нагоре.

Влагата допълнително усложнява нещата. Когато въздухът е наситен с влага, потта се изпарява по-бавно, тялото охлажда себе си по-трудно и склонността към задържане на течности се увеличава. Резултатът е допълнителен натиск върху кръвоносната система и по-изразен оток.

Сутрин: точката, от която тръгвате

Сутрин вените ви обикновено са в най-добрата си форма, след часове хоризонтално положение кръвта се е разпределила по-равномерно. Използвайте това предимство:

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Обуйте компресионните чорапи веднага след ставане , преди краката да са се напълнили с кръв през деня. Летните модели са леки и дишащи, но запазват необходимата компресия.

Направете кратка серия упражнения за венозен отток, повдигане на пръсти, кръгови движения на глезените — докато пиете сутрешното кафе.

Ограничете солта на закуска; нисък натриев прием сутрин намалява задържането на течности за целия ден.

Следобед: критичният момент на деня

Между обяд и следобед температурите достигат пик, а вие вероятно сте прекарали часове изправени или седнали. Точно тогава дискомфортът от варикозата на високите температури е най-осезаем:

При възможност повдигнете краката над нивото на сърцето за 10–15 минути, на работния стол, върху раница или облегалка.

Пийте вода редовно, а не само когато почувствате жажда. Хидратацията пряко влияе на гъстотата на кръвта и на лекотата, с която тя циркулира.

Ако сте на крака цял ден, направете кратка пауза на всеки 30–40 минути, за да раздвижите прасците си — те действат като помпа, която връща кръвта нагоре.

Приложете студен компрес на прасците, ако усещате пулсираща тежест, той свива леко съдовете и носи бързо облекчение.

Снимка: Canva

Вечер: моментът за възстановяване

Вечерта е моментът, в който отокът от целия ден става най-видим и най-подходящото време да „обърнете" процеса:

Легнете с крака, повдигнати на възглавница, за 15–20 минути.

Хладен душ на краката (не топъл) свива разширените съдове и намалява подуването.

Леко раздвижване, кратка разходка или плуване вечер, когато е по-хладно, поддържа циркулацията активна без излишен стрес от жегата.

Кой трябва да следи този ритъм по-внимателно

Дневната рутина е особено важна за хора с наследствена предразположеност към слаби венозни клапи, за бременни жени, за професии, изискващи продължително стоене, и за всеки, който вече забелязва видими разширени вени. При тях жегата не създава проблема, но го извежда на преден план много по-бързо.

Кога да потърсите съдов хирург или флеболог

Ако симптомите се задържат или се влошават въпреки грижите у дома, е време за консултация със съдов хирург или флеболог. Днес съществуват доказани минимално инвазивно лечение на вени решения, сред тях склеротерапия и радиочестотна аблация, които се извършват целогодишно и не изискват дълъг възстановителен период. Ранната намеса често означава по-добри дългосрочни резултати и по-спокойно лято.

Снимка: Canva

Жегата не поражда венозните проблеми, но ги извежда на преден план чрез вазодилатация и по-бавно изпарение на потта. С правилните навици, хидратация, движение, компресивна терапия и внимание към солта, можете да намалите отока и тежестта в краката и да се насладите на лятото без излишен дискомфорт. При траен проблем не отлагайте прегледа при специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници