Когато получите диагноза рак на черния дроб, храненето може да изглежда като последното нещо, за което да мислите.

Болестта и лечението често потискат апетита напълно. Въпреки това тялото се нуждае от калории и хранителни вещества, за да поддържа теглото, да се справи с терапията и да се възстановява.

Диетата при рак на черния дроб може да окаже реална разлика в изхода от лечението.

Научете кои храни препоръчват специалистите, кои трябва да избягвате и как да се справите с липсата на апетит.

Защо храненето е толкова важно при рак на черния дроб?

Д-р Людмила Шафер, медицински онколог и автор на The Other Side of Oncology, подчертава, че диетата по време на лечение може да повлияе значително на начина, по който тялото се бори с тумора.

Правилното хранене при рак помага за поддържане на мускулната маса, укрепва имунната система и намалява страничните ефекти от терапиите.

Ключът е да намерите хранителен план, който едновременно ви звучи апетитно и отговаря на здравните ви нужди — нещо, което е по-лесно да се каже, отколкото да се направи, когато липсата на апетит е ежедневна реалност.

Какво да включите в диетата си

Яжте малко, но често

Експертите препоръчват да планирате 6 до 8 малки хранения на ден вместо три големи. Малките порции ограничават гаденето и улесняват приема на достатъчно хранителни вещества.

Американското онкологично дружество (ACS) допълва, че „похапването" през целия ден е напълно приемливо. Подходящи леки закуски включват:

Сирене и крекери

Плодове и зеленчуци

Ядки, семена или ядково масло

Домашни смутита или мъфини

Супа или пудинг

Залагайте на протеините

Протеинът осигурява строителните блокове, от които тялото се нуждае, за да се възстановява. Специалистите препоръчват нискомаслени млечни продукти като мляко, кисело мляко и сирене, както и ядки, бобови растения и техните производни. Тези храни са лесно смилаеми и богати на качествен протеин.

Повече плодове и зеленчуци

Плодовете и зеленчуците са богати на фибри, антиоксиданти и хранителни вещества, необходими за подкрепа на имунната система по време на лечение. Разнообразното им включване в менюто подпомага общото здравословно състояние на пациента.

Пробвайте джинджифил срещу гадене

Гаденето е един от най-честите странични ефекти при лечение на рак на черния дроб. Джинджифилът ускорява изпразването на стомаха и има противовъзпалително действие, което намалява усещането за гадене. Може да се добавя към ястия или да се консумира като чай, с нисък риск от странични ефекти.

Избирайте щадящи методи на готвене

Експертите препоръчват да избягвате тлъсти меса и пържени храни. „Избирайте печени, варени или приготвени на скара храни вместо пържени", съветва д-р Шафер. Червеното месо не е забранено, но трябва да се консумира умерено, тъй като може да влоши резултатите.

Пийте достатъчно вода

Хидратацията е от съществено значение. Водата изчиства организма и помага за по-бързото възстановяване, според болница City of Hope. Захарните напитки е за предпочитане да се избягват поради ниската им хранителна стойност.

Хранителни барове и добавки при нужда

Когато апетитът напълно липсва, хранителните барове или напитки като могат да осигурят концентрирани хранителни вещества. Пациентите понякога губят усета за вкус и обработените храни може временно да им изглеждат по-апетитни.

Какво да избягвате

Алкохол

Черният дроб вече е под сериозно натоварение от болестта и лечението. Алкохолът се преработва предимно в черния дроб и може да ограничи възможностите за терапия.

Сол

При проблеми с черния дроб често се натрупва течност около органите — състояние, известно като асцит. Солта влошава това натрупване, тъй като привлича вода в кръвния поток и тъканите.

Последствията могат да включват подуване на корема, затруднено дишане, гадене и повръщане — симптоми, които допълнително затрудняват храненето при рак.

