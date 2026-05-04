Когато получите диагноза рак на черния дроб, храненето може да изглежда като последното нещо, за което да мислите.
Болестта и лечението често потискат апетита напълно. Въпреки това тялото се нуждае от калории и хранителни вещества, за да поддържа теглото, да се справи с терапията и да се възстановява.
Диетата при рак на черния дроб може да окаже реална разлика в изхода от лечението.
Научете кои храни препоръчват специалистите, кои трябва да избягвате и как да се справите с липсата на апетит.
Защо храненето е толкова важно при рак на черния дроб?
Д-р Людмила Шафер, медицински онколог и автор на The Other Side of Oncology, подчертава, че диетата по време на лечение може да повлияе значително на начина, по който тялото се бори с тумора.
Правилното хранене при рак помага за поддържане на мускулната маса, укрепва имунната система и намалява страничните ефекти от терапиите.
Ключът е да намерите хранителен план, който едновременно ви звучи апетитно и отговаря на здравните ви нужди — нещо, което е по-лесно да се каже, отколкото да се направи, когато липсата на апетит е ежедневна реалност.
Какво да включите в диетата си
Яжте малко, но често
Експертите препоръчват да планирате 6 до 8 малки хранения на ден вместо три големи. Малките порции ограничават гаденето и улесняват приема на достатъчно хранителни вещества.
Американското онкологично дружество (ACS) допълва, че „похапването" през целия ден е напълно приемливо. Подходящи леки закуски включват:
- Сирене и крекери
- Плодове и зеленчуци
- Ядки, семена или ядково масло
- Домашни смутита или мъфини
- Супа или пудинг
Залагайте на протеините
Протеинът осигурява строителните блокове, от които тялото се нуждае, за да се възстановява. Специалистите препоръчват нискомаслени млечни продукти като мляко, кисело мляко и сирене, както и ядки, бобови растения и техните производни. Тези храни са лесно смилаеми и богати на качествен протеин.
Повече плодове и зеленчуци
Плодовете и зеленчуците са богати на фибри, антиоксиданти и хранителни вещества, необходими за подкрепа на имунната система по време на лечение. Разнообразното им включване в менюто подпомага общото здравословно състояние на пациента.
Пробвайте джинджифил срещу гадене
Гаденето е един от най-честите странични ефекти при лечение на рак на черния дроб. Джинджифилът ускорява изпразването на стомаха и има противовъзпалително действие, което намалява усещането за гадене. Може да се добавя към ястия или да се консумира като чай, с нисък риск от странични ефекти.
Избирайте щадящи методи на готвене
Експертите препоръчват да избягвате тлъсти меса и пържени храни. „Избирайте печени, варени или приготвени на скара храни вместо пържени", съветва д-р Шафер. Червеното месо не е забранено, но трябва да се консумира умерено, тъй като може да влоши резултатите.
Пийте достатъчно вода
Хидратацията е от съществено значение. Водата изчиства организма и помага за по-бързото възстановяване, според болница City of Hope. Захарните напитки е за предпочитане да се избягват поради ниската им хранителна стойност.
Хранителни барове и добавки при нужда
Когато апетитът напълно липсва, хранителните барове или напитки като могат да осигурят концентрирани хранителни вещества. Пациентите понякога губят усета за вкус и обработените храни може временно да им изглеждат по-апетитни.
Какво да избягвате
Алкохол
Черният дроб вече е под сериозно натоварение от болестта и лечението. Алкохолът се преработва предимно в черния дроб и може да ограничи възможностите за терапия.
Сол
При проблеми с черния дроб често се натрупва течност около органите — състояние, известно като асцит. Солта влошава това натрупване, тъй като привлича вода в кръвния поток и тъканите.
Последствията могат да включват подуване на корема, затруднено дишане, гадене и повръщане — симптоми, които допълнително затрудняват храненето при рак.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- Шафер, Людмила: Хранене по време на онкологично лечение
- Everyday Health (2023): Диета за пациенти с рак на черния дроб
- Американско онкологично дружество (ACS): Хранене за онкоболния пациент: препоръки
- Johns Hopkins Medicine: Усложнения при чернодробна недостатъчност: асцит, симптоми и лечение