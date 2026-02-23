Цинкът играе важна роля в поддържането на имунната система, като помага и укрепва естествените защитни сили на организма.

Въпреки че няма да предотврати обикновената настинка, изследванията показват, че цинкът може да помогне за намаляване на тежестта и продължителността на симптомите, ако страдате от настинка.

Но как точно действа, кога трябва да го вземете и има ли рискове? В тази статия даваме отговорите на тези и още въпроси.

Как цинкът влияе върху вирусите при настинка?

Обикновената настинка най-често се причинява от риновируси – микроорганизми, които атакуват горните дихателни пътища. Според данни, публикувани от престижното медицинско издание Verywell Health, цинкът може да блокира репликацията (размножаването) на риновируса, като по този начин намалява вирусното натоварване в организма – количеството вирусни частици, циркулиращи в тялото.

Вирусното натоварване се отнася до количеството вирус, присъстващо в кръвта на заразен човек.

Вирусите се размножават бързо, като по този начин увеличават вирусното натоварване. По-високото вирусно натоварване (повече вирусни частици) може да бъде свързано с по-тежки симптоми и по-лоши резултати при много вирусни инфекции.

Цинкът съкращава продължителността на симптомите

Конкретно проучване установява, че пастилите с цинков ацетат могат да утроят скоростта на възстановяване от обикновена настинка.

Ефектът на възстановяване е еднакъв за всички възрастови групи, полове, раси, алергии, тютюнопушене и тежест на обикновената настинка.

Цинкът облекчава симптомите

Цинкът може също да засили имунната система, като увеличи броя на Т-клетките и макрофагите, които се борят с инфекцията. Противовъзпалителните свойства помагат за облекчаване на неприятните симптоми на настинка , като болки в гърлото и запушен нос.

Подобрен защитен механизъм

Цинкът също така поддържа естествените тъканни бариери на тялото, като например епителната лигавица на дихателните пътища, което предотвратява нахлуването на патогени. Той също така действа като физическа защита срещу нахлуващи патогени.

Кога и как да приемате цинк при настинка?

Времето е от ключово значение

Според проучване, цинкът е най-ефективен, когато се приеме в рамките на 24 часа след появата на първите симптоми. По-късният прием не носи същите ползи – вирусите вече са се размножили достатъчно и ефектът е значително по-слаб.

Специално изследване установява значително намаляване на симптомите в рамките на 3 дни след започване на приема на цинкови добавки.

Коя форма е най-подходяща?

Не всички форми на цинк са еднакво ефективни. Цинковите таблетки за смучене (лозенги) са за предпочитане пред капсулите или таблетките, тъй като се задържат в устата и гърлото – точно там, където вирусите атакуват. Клиничните изпитвания най-често изследват цинков ацетат и цинков глюконат.

Каква е препоръчителната дозировка на цинк?

Оптималната дозировка на цинк при настинка все още е предмет на изследване. Някои проучвания отчитат значително намаляване на симптомите при 75 мг/ден. Клиничните изпитвания показват ефект при лозенги, съдържащи 13,3 мг цинков ацетат или глюконат, приемани на всеки 3-4 часа.

Цинковите ацетатни лозенги могат да утроят скоростта на възстановяване от настинка – ефект, наблюдаван при всички възрастови групи, полове и степени на тежест на заболяването.

Евентуални странични ефекти от прием на цинк

Цинкът е безопасен при умерени дози, но високите дози – 50 мг и повече, могат да причинят нежелани реакции:

Гадене

Световъртеж

Главоболие

Стомашен дискомфорт

Повръщане

Загуба на апетит

Поради тази причина е важно да не надвишавате препоръчаните дози без лекарска консултация.

Приемът на цинк при настинка може да бъде разумна стратегия за по-бързо възстановяване – при условие, че го приемете рано, в правилната форма и дозировка.

Преди да започнете редовен прием на добавки, особено ако имате хронични заболявания или приемате медикаменти, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт. Прочетете повече по темата в раздела ни за хранителни добавки и имунитет.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

