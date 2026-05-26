Три от водещите неврохирургични болници в България обединяват усилия и предлагат безплатни прегледи за хора, страдащи от хронична болка. Кампанията се провежда в София в рамките на само няколко дни, ето всичко, което трябва да знаете, за да се запишете навреме

Кога и кои болници участват

В рамките на кампанията „Победа над хроничната болка", организирана от Института за здравно образование, безплатни прегледи ще се проведат на 1, 2, 8 и 9 юни в София. В инициативата участват три водещи болнични заведения:

УМБАЛСМ „Пирогов"

УМБАЛ „Св. Анна"

УМБАЛ „Св. Иван Рилски"

Целта е пациентите с хронична болка да получат достъп до специализирана консултация и информация за най-съвременните методи на лечение, включително такива, напълно покрити от Здравната каса.

Кой може да се запише

За безплатен преглед могат да кандидатстват хора на възраст до 75 години, при които е налице поне едно от следните състояния:

Тежка, продължителна болка в гърба, кръста или краката , която не отстъпва при медикаментозно лечение

Синдром на неуспешна гръбначна операция – напр. след операция за дискова херния, при която болката продължава повече от 6 месеца въпреки лечение с медикаменти

Диабетна болкова невропатия

Радикулопатия – болка, излъчваща се към ръцете или краката

Фантомна болка след ампутация на крайник

Направление от личен лекар не е необходимо.

Как да се запишете

Записването се извършва по два начина:

Онлайн формуляр: scr.healthedu.eu

Телефон: 0700 101 26 (на цена на градски разговор, съобразно тарифния ви план) – от 17:00 до 19:00 ч. в делнични дни

Часовете се дават до изчерпване, затова е препоръчително да се запишете възможно най-скоро.

За хора извън София е предвидена е възможност за телефонна или дистанционна консултация с лекар, също чрез формата за записване на сайта.

Какво представлява хроничната болка

Хроничната болка е болка, която продължава повече от три месеца, нерядко след травма, операция или заболяване на нервната система. Тя се различава принципно от острата болка по това, че не изпълнява защитна функция и не отстъпва при стандартно медикаментозно лечение.

Според медицинската дефиниция хроничната болка е самостоятелно заболяване, а не само симптом. Без адекватно лечение тя може да доведе до:

частична или пълна инвалидизация

депресия и тревожност

нарушения на съня

социална изолация и невъзможност за нормален трудов живот

В България хиляди хора живеят с хронична болка, като мнозина не знаят, че съществуват съвременни методи за облекчаването ѝ – включително напълно финансирани от НЗОК.

Съвременно лечение, заплатено от Здравната каса

Един от най-ефективните методи при тежка хронична болка е невростимулацията (гръбначномозъчна стимулация), процедура, при която се имплантира устройство, което блокира болковите сигнали преди да достигнат до мозъка. В България тя е изцяло покрита от НЗОК, но информираността сред пациентите остава ниска, именно затова е организирана настоящата кампания.

Ако страдате от продължителна болка, която не отстъпва на лечение, не изчаквайте. Консултацията е безплатна, направление не е нужно, а часовете са ограничени.

