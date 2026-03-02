Глаукомата често е наричана „тихият крадец на зрение“, тъй като в ранните си етапи тя протича без никаква болка или видими предупредителни знаци. До момента, в който пациентът забележи промяна, често голяма част от зрението вече е загубена необратимо.

По повод Световната седмица за превенция на Глаукома, УМБАЛ „Александровска“ обяви старта на своята традиционна кампания за безплатни скринингови прегледи.

Научите как да се запишете за консултация, кои са основните симптоми на глаукома и защо иновативните технологии са решаващи за вашето очно здраве.

Какво е глаукома?

Според експертите от „Александровска“, глаукомата е хронично, прогресиращо заболяване, което уврежда зрителния нерв и нервните клетки в ретината. Ако не бъде лекувано, то води до прогресивна загуба на периферното зрение, а в крайна фаза и на централното.

Снимка: Canva

Рискови фактори, за които да следите:

Повишено вътреочно налягане;

Възраст над 40–45 години;

Наличие на захарен диабет или хипертония;

Високо късогледство;

Генетична предразположеност (фамилна обремененост).

Иновации в диагностиката: Виртуална реалност и AI

Ключът към успешното управление на болестта е навременният преглед за глаукома. Клиниката в „Александровска“ разполага с най-старото, но и най-модерно оборудвано специализирано отделение в България.

Наскоро клиниката внедри последно поколение компютърен периметър Humphrey Field Analyzer 3 (HFA 3). Тази апаратура позволява изключително прецизна диагностика. По преценка на специалистите, по време на кампанията може да бъде приложен и най-иновативният метод, периметрия, базирана на виртуална реалност, за изследване на периферното зрение.

Снимка: Canva

Защо скринингът е критично важен?

Фондацията за изследване на глаукомата (Glaucoma Research Foundation) подчертава, че зрението, загубено поради това заболяване, не може да бъде възстановено. Ето защо редовното проследяване е единственият начин за предотвратяване на трайна инвалидизация.

По време на един стандартен обстоен преглед лекарите извършват няколко безболезнени теста:

Тонометрия: Измерване на вътреочното налягане. Офталмоскопия: Проверка на формата и цвета на зрителния нерв. Пахиметрия: Измерване дебелината на роговицата. Тест на зрителното поле: Проверка за дефекти в периферното зрение.

Безплатни прегледи в София: Къде и кога?

Кампанията на Клиниката по очни болести към УМБАЛ „Александровска“ е насочена към лица над 45-годишна възраст. Прегледите стартират на 9 март 2026 г. и ще се провеждат в делничните дни от 14:00 до 17:00 ч.

Снимка: Canva

Локация: Очни кабинети на ДКЦ „Александровска” (вход от бул. „Пенчо Славейков”, до бариерата).

Условия: Не се изисква направление по Здравната каса (НЗОК).

Записване: Задължително предварително записване на тел.: 02/9230 295 (всеки делничен ден от 12:00 до 15:30 ч.).

Ранното откриване на глаукомата е единственият сигурен начин да съхраните зрението си. Благодарение на кампанията на УМБАЛ „Александровска“, пациентите имат достъп до експертиза на световно ниво и високотехнологична диагностика. Не чакайте появата на симптоми – превенцията е най-доброто лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници: