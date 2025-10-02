УМБАЛ „Лозенец" обявява безплатна кампания за ранна диагностика и превенция на хернии, която ще се проведе в периода 13-17 октомври 2025 г.

Прегледите ще се извършват от специализирания екип на Клиниката по хирургия с участието на д-р Михайлов, специалист с дългогодишен опит в областта на хирургичното лечение на хернии.

Защо е важна ранната диагностика

Хернията е едно от най-честите хирургични заболявания, засягащо значителна част от населението. Според медицинските данни, приблизително 25% от мъжете развиват инквинална херния през живота си, докато хиаталните хернии засягат около 20% от хората в и 50% от тези над 50-годишна възраст, обясняват специалистите от Cleveland Clinic.

Снимка: Canva

Заболяването често започва незабелязано, с леко чувство за тежест, подутина или дискомфорт в коремната област и слабините. Именно поради тази причина навременният преглед е ключът към ранното откриване и предотвратяването на сериозни усложнения.

Какво представлява хернията

Хернията възниква, когато част от вътрешен орган или тъкан прониква през отвор или слабост в мускулната тъкан или съединителната тъкан, която я задържа. В повечето случаи това се случва в коремната област, където органите преминават през отслабена част от коремната стена.

Заболяването може да се прояви постепенно с възрастта поради естественото износване на мускулите, но може да възникне и в резултат на травма, хирургична намеса или вродено състояние.

Основни типове хернии

Инквинална херния – най-честият тип, представляващ 75% от всички хернии. Засяга предимно мъже и възниква, когато част от червата протрудира в инквиналния канал.

Феморална херния – по-рядък тип херния в слабинната област, която се появява във фemoralния канал под инквиналния канал.

Хиатална херния – възниква, когато отворът в диафрагмата, през който преминава хранопровода, се разшири и горната част на стомаха се изтласка нагоре в гръдната кухина.

Умбиликална херния – появява се близо до пъпа, когато част от червата прониква през отвор в коремната стена. Повечето умбиликални хернии са вродени.

Инцизионална херния – възниква на мястото на предишна хирургична рана в коремната стена, която се е отслабила с времето.

Симптоми, на които да обърнете внимание

Не всички хернии причиняват симптоми, но има характерни признаци, които изискват медицинско внимание:

Снимка: Canva

Видима подутина или издутина, която се появява при определени дейности или позиции

Усещане за натиск, тъпа болка или остра болка в засегнатата област

Дискомфорт при напрягане, вдигане на тежести, смях или кашлица

При хиатална херния – хроничен киселинен рефлукс, изгага или несмилане

Какво включва безплатният преглед

По време на консултацията пациентите ще получат:

Професионална консултация от специалист по хирургия

Клинична оценка на симптомите и физикално изследване

Диагностициране на типа и степента на хернията

Индивидуални насоки за лечение или проследяване

Препоръки за превенция на влошаване на състоянието

Защо да не отлагате прегледа

Хернията е прогресивно заболяване, което се влошава с времето. Отворът продължава да се отслабва и разтяга, а повече тъкан постепенно преминава през него. Колкото повече тъкан протрудира, толкова по-голяма е вероятността тя да се защеми (инкарцерира), което води до болка и други усложнения.

Снимка: Canva

В сериозни случаи, когато тъканта е отрязана от кръвоснабдяването (странгулация), може да настъпи тъканна смърт (некроза). Повечето хернии в крайна сметка изискват хирургична корекция, като навременната интервенция осигурява по-добър изход и по-лека процедура.

Детайли за безплатните прегледи

Дата: 13-17 октомври 2025 г.

Място: Медицински център към УМБАЛ „Лозенец", гр. София, ул. „Козяк" 1

Записване: Прегледите са безплатни, но се извършват с предварително записване на телефон 02/96 07 682

Специалисти: Екипът на Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Лозенец" с участието на д-р Михайлов

Специалистите препоръчват да не се пренебрегват и дори най-леките симптоми. Навременният преглед може да предотврати сериозни усложнения и да осигури спокойствие за здравето ви.

За повече информация и записване за безплатен преглед се обадете на телефон 02/96 07 682 или посетете Медицинския център към УМБАЛ „Лозенец".

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.