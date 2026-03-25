Екип български лекари от УМБАЛ „Св. Екатерина" постигна значителен научен успех с публикация на изключително рядък случай на тумор на слюнчените жлези в едно от най-реномираните международни медицински издания.

Статията представлява първото подробно описание на специфични образни характеристики на този тип новообразувание, което може да подобри диагностиката му в световен мащаб.

Първо описание на редък тумор чрез мултипараметрична MRI

Д-р Ния Славкова-Бакич и доц. Мария Недевска от Отделението по образна диагностика публикуваха в престижното списание Oral Radiology два случая на онкоцитен папиларен кистаденом на околоушната (паротидната) жлеза. До момента образните характеристики на този изключително рядък тумор не са били подробно описвани в научната литература.

Значението на публикацията се крие в това, че за първи път са описани специфични образни находки при този тип тумор, установени чрез мултипараметрична магнитнорезонансна томография (MRI).

Според авторите този образен модел може да помогне на специалистите по света да разпознават подобни редки образувания още преди операцията и да планират по-прецизно хирургичното лечение.

Анализ на два клинични случая

В научната публикация са анализирани два клинични случая на пациентки на 62 и 77 години, при които са установени характерни особености на заболяването.

Първият случай засяга 62-годишна жена, която е потърсила медицинска помощ заради безболезнено подуване в областта на околоушната жлеза, развивало се постепенно в продължение на около две години.

Вторият случай е на 77-годишна пациентка с дългогодишно образувание, което през последната година започнало да нараства по-бързо, причинявайки болка и видима лицева асиметрия.

Специфични образни находки при MRI изследването

Образните изследвания, компютърна томография и мултипараметрична магнитнорезонансна томография, разкриват характерни особености на тумора. При MRI се установи специфична комбинация от находки:

Силно понижен сигнал на определени последователности (т.нар. „signal void")

Повишен сигнал на T1-претеглени изображения

Минимално контрастно усилване на кистозните части на лезията

Контрастно усилване основно в папиларните структури

При двата случая е установено изместване, но не и инфилтрация на лицевия нерв – ключова информация за планирането на безопасно хирургично лечение.

Успешно хирургично лечение и потвърдена диагноза

И при двете пациентки е извършена субтотална консервативна паротидектомия със запазване на лицевия нерв. Следоперативното възстановяване при двете жени е протекло без усложнения, а хистологичното изследване е потвърдило диагнозата онкоцитен папиларен кистаденом.

Високоспециализирана образна диагностика в България

Отделението по образна диагностика на УМБАЛ „Св. Екатерина", въпреки че работи в структура на болница с основен сърдечносъдов профил, извършва и високоспециализирана образна диагностика на заболявания в областта на глава и шия.

Екипът работи в тясна колаборация с водещи клиники по лицево-челюстна хирургия, което позволява комплексна диагностика и прецизно планиране на лечението при сложни и редки случаи.

Значение за световната медицинска практика

Публикуването на тези случаи в международното списание Oral Radiology представлява значим принос към научната литература. Статията предоставя нови данни за образните характеристики на този рядък тумор и може да подпомогне специалистите по света при разпознаването му още преди хирургичното лечение.

Този успех на българските медици демонстрира високото ниво на образна диагностика в страната и способността на местните специалисти да допринасят за развитието на световната медицинска наука.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------