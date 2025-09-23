Начало / Новини

България в Топ 3 по смъртни случаи заради горещините за 2024 година

Смъртните случаи при жените са с 46,7% повече, отколкото при мъжете, а при хората над 75 години прогнозата смъртност е с над 300% в сравнение с останалите възрастови групи
Миналата 2024 година счупи няколко температурни рекорда – тя беше най-горещата, регистрирана някога, а лятото ѝ беше и най-топлото досега.

Проучване, ръководено от Института за глобално здраве в Барселона (ISGlobal), изчислява, че между 1 юни и 30 септември същата година в Европа има регистрирани 62 775 смъртни случая, свързани с жегата, съобщава MedicalXpress. Тези данни за смъртност са с 23,6% по-високи от приблизително 50 800 очаквани за лятото на 2023 г., и с 8,1% по-ниски от близо 67 900, оценени за лятото на 2022 г.

Резултати, публикувани в Nature Medicine, показват, че България е на едно от водещите места с най-високи нива на смъртност през лятото на 2024 година – 530 смъртни случая на 1 милион (само Гърция е преди нас с 574 случая на 1 милион).

Италия и Испания са с най-голям брой смъртни случаи

Проучването се фокусира върху 654 региона в 32 европейски страни. Страната с най-голям брой смъртни случаи, свързани с жегата, е Италия, с над 19 000 очаквани смъртни случая през лятото на 2024 г. През предходните лета на 2023 г. и 2022 г. Италия е и страната с най-висока смъртност, свързана с жегата, съответно с очаквани 13 800 и 18 800 смъртни случая.

Горещините са опасни, но за някои може да са фатални

Страната с втората най-висока прогнозирана смъртност през лятото на 2024 г. е Испания, с над 6700 смъртни случая, следвана от Германия (около 6300), Гърция (около 6000) и Румъния (над 4900).

Гърция и България са с най-високи нива на смъртност

По отношение на смъртността, страните с най-високи нива на смъртност, свързани с жегата, за същия период са Гърция (574 смъртни случая на милион души), България (530 смъртни случая на милион) и Сърбия (379 смъртни случая на милион).

Тези нива са значително по-високи от прогнозираните за двете предходни лета на проучването, като най-високият от тях е бил 373 смъртни случая на милион в Гърция през 2023 г.

Снимка: iStock

Като цяло, 15 от 32-те оценени страни са преживели най-високата си смъртност, свързана с жегата, и нива през лятото на 2024 г.

България е в Топ 3 и за 2023 година

България отново е в Топ 3 с най-високи нива на смъртност, свързана с горещините, и за предходната 2023 година. За това лято у нас са регистрирани 229 смъртни случая на един милион, като Гърция отново е лидер с 393 случая на милион. За сравнение, процентът на Германия е 76 смъртни случая на милион жители за лятото на 2023 г.

Повече от 47 000 души са загинали от горещините в Европа, България е на второ място

Жегите засягат много повече жените

Броят на смъртните случаи, свързани с жегата, е по-висок сред жените и възрастните хора през трите изследвани лета (2022, 2023 и 2024 г.). По-конкретно, смята се, че през лятото на 2024 г. броят на смъртните случаи, свързани с жегата, сред жените е с 46,7% по-висок, отколкото сред мъжете.

Снимка: Canva

 

При хората над 75 години прогнозната смъртност е с 323% по-висока, отколкото във всички останали възрастови групи.

Над 180 000 смъртни случая заради жегите в Европа за последните 3 години

„Въпреки че лятото на 2024 г. беше най-горещото в историята според Коперник, в специфичните региони на нашето проучване летата на 2022 и 2023 г. всъщност бяха по-горещи.

Тези регионални разлики в средната температура обаче не се отразяват напълно в смъртността, тъй като прогнозните смъртни случаи за 2024 г. бяха по-високи от прогнозираните за лятото на 2023 г. и само малко по-ниски от тези за 2022 г.

Това е така, защото през 2022 г. и 2024 г. най-високите температури бяха регистрирани съответно в Югозападна и Югоизточна Европа, като и двете области са силно уязвими към топлина“, обяснява изследователят Томаш Янош.

Европа е континентът, който се затопля най-бързо – два пъти по-бързо от средното за света. А в рамките на Европа, Средиземноморският басейн и югоизточните региони се очертават като основни горещи точки на изменението на климата, изправени пред най-голямо въздействие върху здравето и със значително увеличение на смъртността, свързана с горещините, която се очаква през 21-ви век“, добавя Янош.

Снимка: iStock

Като цяло, проучването показва, че през трите изследвани лета в Европа има над 181 000 смъртни случая, свързани с жегата, като две трети от тях са в Южна Европа.

Според Джоан Балестър Кларамънт, главен изследовател на проекта EARLY-ADAPT на Европейския изследователски съвет (ERC) и старши автор на проучването, мащабът на тези цифри подчертава необходимостта от „засилване на стратегиите за адаптация, включително разработването и внедряването на ново поколение системи за ранно предупреждение за здравето от жегата, базирани на въздействието, обхващащи целия континент“.

Високите температури през нощта увеличават риска от инфаркт повече от дневните жеги

Екипът от учени използва ежедневни регионални температурни наблюдения и данни за смъртност за периода 2015-2019 г., за да се съобрази с епидемиологичните модели.

След като са съобразени, те бяха комбинирани с ежедневни температурни наблюдения и прогнози, както и със седмични данни за смъртност за годините 2022-2024, за да се изчисли смъртността, свързана с жегата, през тези три последни лета.

Какво се очаква за лятото на 2025 година

Изминалото лято се смята за най-горещото, регистрирано някога в доста европейски страни.

Миналата седмица бързо изготвен анализ във Великобритания оценява, че причинените от човека климатични промени са причина за около 16 500 смъртни случая това лято – макар че това е само в някои европейски градове, т.е много малка част от населението на континента.

Учените допълват, че каквито и стойности да бъдат изчислени и обявени, без мерките, които се взимат в последните години – подобрения в здравеопазването, социалната защита и начина на живот, напредък в професионалното здраве, по-голяма осведоменост за риска от горещините, смъртността от прекалено топлото време в Европа само за 2023 година би била с 80% по-висока общо сред населението и с над 100% по-висока при хората над 80 години.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

 
