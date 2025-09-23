България в Топ 3 по смъртни случаи заради горещините за 2024 година

Миналата 2024 година счупи няколко температурни рекорда – тя беше най-горещата, регистрирана някога, а лятото ѝ беше и най-топлото досега.

Проучване, ръководено от Института за глобално здраве в Барселона (ISGlobal), изчислява, че между 1 юни и 30 септември същата година в Европа има регистрирани 62 775 смъртни случая, свързани с жегата, съобщава MedicalXpress. Тези данни за смъртност са с 23,6% по-високи от приблизително 50 800 очаквани за лятото на 2023 г., и с 8,1% по-ниски от близо 67 900, оценени за лятото на 2022 г.

Резултати, публикувани в Nature Medicine, показват, че България е на едно от водещите места с най-високи нива на смъртност през лятото на 2024 година – 530 смъртни случая на 1 милион (само Гърция е преди нас с 574 случая на 1 милион).

Италия и Испания са с най-голям брой смъртни случаи

Проучването се фокусира върху 654 региона в 32 европейски страни. Страната с най-голям брой смъртни случаи, свързани с жегата, е Италия, с над 19 000 очаквани смъртни случая през лятото на 2024 г. През предходните лета на 2023 г. и 2022 г. Италия е и страната с най-висока смъртност, свързана с жегата, съответно с очаквани 13 800 и 18 800 смъртни случая.

Страната с втората най-висока прогнозирана смъртност през лятото на 2024 г. е Испания, с над 6700 смъртни случая, следвана от Германия (около 6300), Гърция (около 6000) и Румъния (над 4900).

Гърция и България са с най-високи нива на смъртност

По отношение на смъртността, страните с най-високи нива на смъртност, свързани с жегата, за същия период са Гърция (574 смъртни случая на милион души), България (530 смъртни случая на милион) и Сърбия (379 смъртни случая на милион).

Тези нива са значително по-високи от прогнозираните за двете предходни лета на проучването, като най-високият от тях е бил 373 смъртни случая на милион в Гърция през 2023 г.

Снимка: iStock

Като цяло, 15 от 32-те оценени страни са преживели най-високата си смъртност, свързана с жегата, и нива през лятото на 2024 г.

България е в Топ 3 и за 2023 година

България отново е в Топ 3 с най-високи нива на смъртност, свързана с горещините, и за предходната 2023 година. За това лято у нас са регистрирани 229 смъртни случая на един милион, като Гърция отново е лидер с 393 случая на милион. За сравнение, процентът на Германия е 76 смъртни случая на милион жители за лятото на 2023 г.

Жегите засягат много повече жените

Броят на смъртните случаи, свързани с жегата, е по-висок сред жените и възрастните хора през трите изследвани лета (2022, 2023 и 2024 г.). По-конкретно, смята се, че през лятото на 2024 г. броят на смъртните случаи, свързани с жегата, сред жените е с 46,7% по-висок, отколкото сред мъжете.

Снимка: Canva

При хората над 75 години прогнозната смъртност е с 323% по-висока, отколкото във всички останали възрастови групи.

Над 180 000 смъртни случая заради жегите в Европа за последните 3 години

„Въпреки че лятото на 2024 г. беше най-горещото в историята според Коперник, в специфичните региони на нашето проучване летата на 2022 и 2023 г. всъщност бяха по-горещи.

Тези регионални разлики в средната температура обаче не се отразяват напълно в смъртността, тъй като прогнозните смъртни случаи за 2024 г. бяха по-високи от прогнозираните за лятото на 2023 г. и само малко по-ниски от тези за 2022 г.

Това е така, защото през 2022 г. и 2024 г. най-високите температури бяха регистрирани съответно в Югозападна и Югоизточна Европа, като и двете области са силно уязвими към топлина“, обяснява изследователят Томаш Янош.

„Европа е континентът, който се затопля най-бързо – два пъти по-бързо от средното за света. А в рамките на Европа, Средиземноморският басейн и югоизточните региони се очертават като основни горещи точки на изменението на климата, изправени пред най-голямо въздействие върху здравето и със значително увеличение на смъртността, свързана с горещините, която се очаква през 21-ви век“, добавя Янош.

Снимка: iStock

Като цяло, проучването показва, че през трите изследвани лета в Европа има над 181 000 смъртни случая, свързани с жегата, като две трети от тях са в Южна Европа.

Според Джоан Балестър Кларамънт, главен изследовател на проекта EARLY-ADAPT на Европейския изследователски съвет (ERC) и старши автор на проучването, мащабът на тези цифри подчертава необходимостта от „засилване на стратегиите за адаптация, включително разработването и внедряването на ново поколение системи за ранно предупреждение за здравето от жегата, базирани на въздействието, обхващащи целия континент“.

Екипът от учени използва ежедневни регионални температурни наблюдения и данни за смъртност за периода 2015-2019 г., за да се съобрази с епидемиологичните модели.

След като са съобразени, те бяха комбинирани с ежедневни температурни наблюдения и прогнози, както и със седмични данни за смъртност за годините 2022-2024, за да се изчисли смъртността, свързана с жегата, през тези три последни лета.

Какво се очаква за лятото на 2025 година

Изминалото лято се смята за най-горещото, регистрирано някога в доста европейски страни.

Миналата седмица бързо изготвен анализ във Великобритания оценява, че причинените от човека климатични промени са причина за около 16 500 смъртни случая това лято – макар че това е само в някои европейски градове, т.е много малка част от населението на континента.

Учените допълват, че каквито и стойности да бъдат изчислени и обявени, без мерките, които се взимат в последните години – подобрения в здравеопазването, социалната защита и начина на живот, напредък в професионалното здраве, по-голяма осведоменост за риска от горещините, смъртността от прекалено топлото време в Европа само за 2023 година би била с 80% по-висока общо сред населението и с над 100% по-висока при хората над 80 години.