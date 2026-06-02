Колоноскопията е метод за скрининг за колоректален рак. Лекарите могат да използват и редица други инвазивни и неинвазивни алтернативи за скрининг.

Алтернативите на колоноскопията включват сигмоидоскопия, която е по-малко инвазивна форма на колоноскопия, и неинвазивни методи, като например изследване на проби от изпражнения.

Според насоките за колоректален рак, лекарите трябва да помагат на хората да изберат най-добрия метод за скрининг и честота въз основа на риска от развитие на този вид рак.

По-долу разглеждаме различните тестове, които лекарите използват за проверка за колоректален рак. Очертаваме и официалните препоръки за скрининг.

Какво представлява колоноскопията

Лекарите използват колоноскопия, за да проверят дебелото черво за аномалии, често при скрининг за колоректален рак.

По време на процедурата лекар вкарва дълга тръба, наречена колоноскоп, в ректума и по дължината на дебелото черво. Този инструмент създава изображения, които помагат за идентифициране на полипи на дебелото черво, а също така може да ги отстрани с помощта на малка телена примка (камба), прикрепена към тръбата.

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Колоноскопията може да бъде скъпа, да причини неприятни странични ефекти и да изисква значителна подготовка.

Лекарите някога са смятали колоноскопията за най-добрия инструмент за скрининг на колоректален рак. По-нови насоки признават, че други методи могат да бъдат също толкова ефективни, в зависимост от нивото на риск на пациента и други фактори.

В разделите по-долу обсъждаме седем алтернативни метода за скрининг на колоректален рак.

Фекално имунохимично изследване

Фекалното имунохимично изследване (често наричано FIT или iFOBT - Immunochemical Fecal Occult Blood Test) включва анализ на проби от изпражнения. FIT е популярен скринингов избор в много части на света.

Този подход използва антитела за откриване на следи от кръв в пробата, което показва кървене в стомашно-чревния (GI) тракт.

За да се избегнат неточни резултати, пациентътовек трябва да уведоми лекар, ако има хемороиди или анални фисури или менструира, преди да даде проба от изпражнения.

За този тест пациентът събира проба от изпражнения у дома и я носи на лекаря. Повечето застрахователни компании покриват FIT и е евтин.

Обикновено човек трябва да повтаря FIT на всеки 1-2 години, в зависимост от препоръките на лекаря.

Ако резултатите от FIT предполагат кървене в стомашно-чревния тракт, лекарят може да препоръча колоноскопия за по-нататъшна диагностика.

Тест за скрининг на скрита кръв в изпражненията

Тестът за скрининг на скрита кръв в изпражненията включва анализ на проба от изпражненията и представлява алтернатива на FIT.

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Препоръчват се по-специално високочувствителни тестове за скрита кръв във фекалиите на базата на гваякова киселина (gFOBT).

За да бъде този подход ефективен скринингов инструмент, човек трябва да се подлага на теста на всеки 2 години.

Лекарят може да препоръча колоноскопия, ако тестът покаже, че може да има аномалия в стомашно-чревния тракт.

ДНК от изпражнения

Този тест проверява за кръв и специфична ДНК в проба от изпражнения, което може да показва наличието на рак на дебелото черво. Лекарят може да използва ДНК тест от изпражнения заедно с FIT (Фекалното имунохимично изследване).

Ако тестът открие някаква аномалия, може да се наложи човек да се подложи и на колоноскопия.

Сигмоидоскопия

Сигмоидоскопията е подобна на колоноскопията, но проверява по-малка част от дебелото черво.

Сигмоидоскопията е инвазивна процедура, която изисква подготовка, включително гладуване и прием на хапчета за предизвикване на диария или клизма за прочистване на дебелото черво.

Този метод носи по-малко рискове от колоноскопията и често е по-евтин. Той обаче не оценява цялото дебело черво.

Лекарят може да опише подробно ползите и рисковете от колоноскопията и сигмоидоскопията за всеки отделен човек.

Виртуална колоноскопия (КТ колонография)

Виртуалната колоноскопия (КТ колонографията) представлява получаване на подробни изображения на дебелото черво.

Процедурата не изисква упойка. Въпреки това, както и при колоноскопията, пациентът трябва предварително да приеме лекарства или да си направи клизма, за да се очисти дебелото черво.

Снимка: Canva

По време на процедурата медицински специалист ще напълни дебелото черво с въздух, за да се осигури по-добра видимост.

Ако при изследването се установи аномалия, се налага колоноскопия.

Бариева клизма

Двойно контрастната бариева клизма е вид рентгенова снимка, която помага на лекаря да изследва дебелото черво. Барият помага за създаването на ясни изображения на дебелото черво.

Лекарите рядко използват този метод, тъй като за разлика от колоноскопията, той не открива малки полипи и тумори. Въпреки това, това е опция за хора с риск от усложнения от колоноскопията.

Единична проба от gFOBT

Някои лекари събират единична проба от изпражнения по време на рутинен ректален преглед и я анализират с gFOBT.

Изследванията обаче не са показали, че това е ефективен метод за скрининг за колоректален рак.

Избор на алтернативни методи за скрининг

Насоките на Американския колеж на лекарите (ACP), публикувани през 2019 г., препоръчват възрастни със среден риск от колоректален рак да се подлагат на скрининг на възраст между 50 и 75 години.

Снимка: Canva

Според насоките, човек и лекар трябва да решат метода на скрининг въз основа на обсъждане на:

Ползите от всяка техника

Възможните усложнения

Разходите

Наличността

Препоръчителната честота на скринингите

Предпочитанията на пациента

Как се сравняват тестовете?

Учените са съгласни, че фекалните изследвания, колоноскопията и сигмоидоскопията са ефективни при откриване на колоректален рак.

Най-подходящият метод за скрининг варира в зависимост от рисковите фактори и предпочитанията на човек.

Според насоките на BMJTrusted Source, годишното фекално имунохимично изследване (FIT) или редовната сигмоидоскопия или колоноскопия са намалили честотата на рака.

Намаляването на честотата на FIT обаче е малко в сравнение с това при сигмоидоскопия и колоноскопия.

https://svetatnazdraveto.bg/novini/ucheni-otkrivat-kak-da-sprat-agresiven-rak-na-debeloto-chervo.html

Колоноскопиите и сигмоидоскопиите могат да помогнат за предотвратяване на колоректален рак чрез откриване на аденоми, които се появяват преди развитието на тумор.

Тестовете на проби от изпражнения, от друга страна, не могат да предотвратят колоректален рак. Те могат да помогнат на лекар да го открие само след като е налице.

За откриването на колоректален рак могат да се използват различни методи за скрининг, включително колоноскопия, изследване на проби от изпражненията, сигмоидоскопия и компютърна томография на дебелото черво.

Ако някое от изследванията установи аномалии в дебелото черво, вероятно ще се наложи да се направи колоноскопия, за да се установи точно какъв е проблемът.

Лекарят ще препоръча метод и честота на скрининга в зависимост от рисковите фактори и предпочитанията на пациента.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници