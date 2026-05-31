Броите калории, движите се повече, но стрелката на кантара упорито отказва да се движи надолу?

Причината може да се крие не в силата ви на воля, а в хормон, открит едва преди 30 години – лептин.

Когато тялото спре да „чува" сигналите му, се развива лептинова резистентност. Това е състояние, което учените все по-убедено свързват с нарастващата световна епидемия от затлъстяване.

Разберете какво е лептинова резистентност, кои са признаците на лептинова резистентност и какво показват последните научни открития.

Какво е лептин и защо е толкова важен?

Лептинът е хормон, открит за първи път през 1994 г. твърде скоро, за да е бил изучаван в медицинските университети от повечето практикуващи лекари днес. Той принадлежи към група хормони, наречени адипокини, и се произвежда от белите мастни клетки. Основната му роля е да регулира апетита, метаболизма и енергийния баланс.

Снимка: Canva

Механизмът е следният: когато сте сити и в тялото ви има достатъчно мастна тъкан и лептинът изпраща сигнал към мозъка – по-конкретно към хипоталамуса, с послание „Спри да ядеш, имаш достатъчно енергия". При по-малко мастна тъкан лептинът намалява и мозъкът интерпретира това като глад.

Важно: Клетките на мозъка, черния дроб, панкреаса, сърцето и червата притежават рецептори за лептин, което показва колко широко е влиянието му в организма.

Какво е лептинова резистентност?

Лептиновата резистентност е състояние, при което нивата на лептина в кръвта са трайно повишени (хиперлептинемия), но мозъкът е престанал да реагира адекватно на сигналите му. С прости думи имате достатъчно или прекалено много лептин, но тялото ви е „оглушало" за него.

Аналогията с инсулиновата резистентност е удачна, макар и неточна: както клетките могат да спрат да реагират на инсулин дори при високи нива, така и мозъкът може да спре да „чува" лептина.

Кой е изложен на риск?

Хора с наднормено тегло или затлъстяване – повече мастна тъкан произвежда повече лептин, което с времето заглушава рецепторите

Хора, консумиращи храни, богати на мазнини и захар

Хора с хронично възпаление

Хора с определени генетични предразположения

Пациенти, приемащи някои антипсихотични медикаменти

Признаци на лептинова резистентност

Разпознаването на признаците на лептинова резистентност е ключово за навременна намеса. Ако изпитвате комбинация от следните симптоми, е разумно да потърсите специалист:

Постоянно чувство на глад и хранителна зависимост, дори след хранене

Невъзможност за отслабване въпреки намалени калории и физическа активност

Хронична умора , която не се подобрява от почивка

Депресия и промени в настроението

Неалкохолна мастна чернодробна болест

Хистаминова непоносимост

Снимка: Ca

Интересен факт: Търсенията в Google за „лептинова резистентност" и „лептинова диета" нарастват значително, което показва, че все повече хора търсят отговори на тези въпроси проактивно.

Как се диагностицира лептинова резистентност?

Когато лептинът не се използва правилно от тялото, той остава в кръвния поток. Затова повишеният циркулиращ лептин е основният биомаркер за лептинова резистентност.

Полезни изследвания включват:

Липиден профил: LDL, HDL, триглицериди, липопротеини

Възпалителен профил: следи хроничното възпаление

Телесен състав: съотношение мастна/мускулна тъкан

Метаболитен профил: нива на глюкоза, инсулин и лептин

Важно уточнение: Към днешна дата не съществуват общоприети диагностични критерии за лептинова резистентност и няма ясна дефиниция за „нормалното" ниво на лептин. Науката в тази област все още се развива.

Лечение и подходи при лептинова резистентност

1. Хранителни промени

Така нареченото „лептиново хранене" набира популярност, но е важно да го разглеждаме критично. Според литературен обзор, публикуван в Frontiers in Endocrinology (2021), „проучванията при животни и хора показват, че диети с високо съдържание на мазнини, въглехидрати, фруктоза и захароза, и ниско съдържание на протеини, са двигатели на лептиновата резистентност".

Препоръчително:

Намаляване на преработените храни и захарите

Ограничаване на фруктозата (изследвания с плъхове показват, че премахването й от диетата може да обърне лептиновата резистентност)

Калорийно ограничение или интермитентно гладуване

2. Медикаментозно лечение

Към момента няма одобрено лекарство, насочено специфично срещу лептиновата резистентност. Въпреки това:

GLP-1 рецепторни агонисти (съвременните медикаменти за отслабване) се проучват за ефекта им върху лептина.

Рапамицин : проучване, публикувано през март 2025 г. в Cell Metabolism , показва, че при мишки с диетично-индуцирано затлъстяване медикаментът е възстановил чувствителността към лептин , водейки до значителна загуба на мазнини. Изследванията при хора предстоят.

Дуален агонист : публикация от декември 2024 г. в Science Translational Medicine описва създаването на молекула, активираща едновременно GLP-1 и лептиновите рецептори, с обещаващи резултати.

Снимка: Canva

Внимание относно „лептинови добавки": В интернет се рекламират такива продукти, но лептинът не може да се абсорбира във форма на хапче.

Тъй като лептиновата резистентност е свързана с прекалено много, а не с твърде малко лептин, ефективността им е под съмнение и не е доказана научно.

3. Промени в начина на живот

Физическата активност и балансираното хранене остават крайъгълен камък в лечението, не само заради директния ефект върху лептина, но и заради ползите за цялостното метаболитно здраве.

Нови изследвания: Какво предстои?

Науката за лептина се развива с бързи темпове:

Учени от Института за изследване на затлъстяването в Монтерей, Мексико разработват бърз тест за ранно откриване на затлъстяване при деца чрез измерване на лептин.

Изследват се инхибитори на SOCS3 и PTP1B : вещества, блокиращи негативните регулатори на лептиновия сигнал.

Лептиновата резистентност е нарастващо медицинско явление

Лептиновата резистентност е реално и нарастващо медицинско явление, което може да обясни защо много хора се борят с наднорменото тегло въпреки усилията си.

Макар диагностиката все още да не е стандартизирана, признаците на лептинова резистентност – постоянен глад, хронична умора и невъзможност за отслабване, са ясни сигнали, при които е препоръчително да се потърси специалист.

Добрата новина е, че науката напредва бързо. До момента разумното хранене, физическата активност и калорийното ограничение остават най-добре подкрепените подходи. Самолечението с добавки обаче не е препоръчително.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници