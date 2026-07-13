Инсултът остава четвъртата най-честа причина за смърт, но според Американската асоциация по инсулт до 80% от случаите са предотвратими.

Три нови научни проучвания хвърлят светлина върху конкретни, приложими начини за превенция на инсулт, от храненето, през ваксинацията, до лекарствената терапия. Ето какво показват последните данни.

Средиземноморската диета и по-нисък риск от инсулт при жени

Проучване, публикувано в Neurology Open Access, проследява хранителните навици на 105 614 жени, като на всяка е присъден резултат за близост до средиземноморския модел на хранене. Резултатите показват по-нисък риск както от исхемичен, така и от хеморагичен инсулт при жените с по-високо съответствие с диетата.

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Тъй като високото кръвно налягане е водещият рисков фактор за инсулт, а храненето пряко влияе върху него, изследователите смятат, че контролът на високо кръвно налягане чрез диета може да е ключов механизъм.

Диетологът Мишел Раутенщайн, консултирала Medical News Today, обяснява ефекта така:

Наблягането на зехтин, риба, богата на омега-3 мастни киселини , зеленчуци, бобови и ядки подпомага ендотелната функция на кръвоносните съдове;

Подобрява качеството на холестерола, което е важно за превенция на висок холестерол ;

Помага за регулиране на кръвната захар и възпалението в организма.

Тези находки подкрепят по-широкия принцип, че растителна храна и съдове са тясно свързани, балансираното хранене подпомага съдовото здраве като цяло.

Ваксина срещу херпес зостер и по-нисък сърдечно-съдов риск

Данни, представени на годишната научна сесия на Американския колеж по кардиология (ACC.26) през март 2026 г., посочват друга неочаквана връзка. Изследването включва 275 304 ваксинирани и 275 304 неваксинирани срещу херпес зостер (шингълс) лица и установява, че ваксинираните имат по-малко случаи на тежки сърдечно-съдови инциденти.

Важно е да се отбележи, че проучването е обсервационно (наблюдателно) и все още не е публикувано в рецензирано научно списание, така че то не доказва пряка причинно-следствена връзка.

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Д-р Ченг-Хан Чен, интервенционален кардиолог, коментира пред MNT: „Вече препоръчваме ваксина срещу херпес зостер на всички над 50-годишна възраст. Това проучване допълнително подкрепя тази препоръка, особено при пациенти с установени сърдечносъдови заболявания рискове."

Лекарство предпазва от повторен инсулт

Около 1 от всеки 4 инсулта е вторичен, случва се при хора, преживели преходна исхемична атака (ПИА) или инсулт преди това. Проучване, публикувано в New England Journal of Medicine през април 2026 г., изследва лекарството асундексиан, перорален антикоагулант при хора с несвързан със сърцето исхемичен инсулт или високорискова ПИА.

Асундексиан инхибира фактор XIa , протеин, участващ в образуването на кръвни съсиреци. Така антикоагулантната терапия с това лекарство може да намали риска от нов инсулт.

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Д-р Ашкан Шоаманеш, водещ изследовател от Population Health Research Institute, отбелязва: „От около 50 години основата на вторичната превенция е аспирин монотерапия. Това представлява първото значимо подобрение за повечето исхемични инсулти." Проучването на асундексиан вторична превенция предстои допълнителна оценка, преди да навлезе широко в клиничната практика.

Всички данни подчертават значението на здравословния начин на живот и редовните консултации с лекар при оценка на индивидуалните фактори за инсулт. Никоя от находките не замества медицинска консултация, при въпроси, свързани с лична превенция или лечение, е важно да се обърнете към специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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