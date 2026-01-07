10 симптома на проблеми с щитовидната жлеза при мъжете

Симптомите на проблеми с щитовидната жлеза при мъжете могат да бъдат пренебрегнати, тъй като мъжете не са засегнати толкова често, колкото жените.
Еректилната дисфункция (ЕД) и уголемяването на мъжките гърди, например, са свързани с дисфункция на щитовидната жлеза, но иначе са рядко срещани при мъже под 40 години без основна причина.
Хипотиреоидизмът (ниските нива на хормона на щитовидната жлеза) е 8 или 9 пъти по-често срещан при жените, отколкото при мъжете, но умората, мускулните болки и свързаните с тях симптоми засягат и двата пола.
Болестта на Грейвс, причина за хипертиреоидизъм (свръхактивна щитовидна жлеза), също се среща по-често при жените. Проблемите с щитовидната жлеза при мъжете често засягат и мъжкото репродуктивно здраве по различен начин.
10 симптома при проблеми с щитовидната жлеза при мъжете
Заболяването на щитовидната жлеза при мъжете, особено при по-младите мъже, може да доведе до някой от тези 10 симптома на щитовидната жлеза:
1. Внезапен косопад
Увеличеният косопад е един от първите видими признаци за щитовидна дисфункция при мъжете.
2. Ниско либидо
Пониженото сексуално желание е пряко свързано с промените в хормоналните нива, причинени от щитовидната жлеза.
3. Намалена мускулна маса и сила
Хипотиреоидизмът може да доведе до загуба на мускулна тъкан и обща слабост.
4. Гинекомастия (уголемяване на мъжките гърди)
Дисбалансът между тестостерон и естроген води до увеличаване на гръдната тъкан при мъжете.
5. Еректилна дисфункция
Еректилната дисфункция е значително по-често срещана при мъже със щитовидни проблеми. Проучване от 2018 г. установи, че 59% до 63% от мъжете с хипотиреоидизъм изпитват еректилна дисфункция.
6. Забавена еякулация
При хипотиреоидизъм мъжете често срещат затруднения при достигане на еякулация.
7. Преждевременна еякулация
При хипертиреоидизъм (свръхактивна щитовидна жлеза) се наблюдава обратният ефект – преждевременна еякулация поради повишена чувствителност.
8. Атрофия на тестисите
Свиването на тестисите е сериозен симптом, който може да засегне фертилността.
9. Безплодие
Ниското качество или брой на сперматозоидите е пряка последица от нелекувани щитовидни проблеми.
10. Фрактури на тазобедрената става и гръбначния стълб
При по-възрастни мъже с хипертиреоидизъм рискът от костни фрактури е значително повишен.
Проучване от 2018 г. установява, че 59% до 63% от мъжете с хипотиреоидизъм имат ниско либидо, еректилна дисфункция и забавена еякулация. При хипертиреоидизъм 48% до 77% имат ниско либидо, еректилна дисфункция и преждевременна еякулация
Как щитовидната жлеза влияе на мъжките хормони
Щитовидната жлеза има пряко въздействие върху тестисите и кавернозните тела на пениса, но също така играе роля в регулирането на глобулина, свързващ половите хормони (SHBG), протеин, произвеждан от черния дроб, който контролира количеството полови хормони, действащи в кръвта.
- При хипертиреоидизъм: Нивата на SHBG се повишават, което води до спад на свободния тестостерон и хипогонадизъм (нисък тестостерон).
- При хипотиреоидизъм: Нивата на SHBG намаляват, което води до увеличаване на конверсията на тестостерон в естроген и по-високи нива на естроген.
И двата ефекта – твърде малко тестостерон или твърде много естроген – имат подобно въздействие върху мъжкото тяло, включително сексуална дисфункция и гинекомастия.
Диагностика на проблеми с щитовидната жлеза при мъжете
Ако лекар подозира заболяване на щитовидната жлеза, диагностиката включва:
- Преглед на медицинската история и симптоми
- Физически преглед
- Кръвни тестове за проверка на нивата на щитовидните хормони
Образни изследвания:
- Ултразвук – визуализира структурата на щитовидната жлеза
- Компютърна томография – създава 3D изображение
- Магнитен резонанс – тази технология създава изображения с помощта на мощни магнитни и радиовълни и е особено добра за изобразяване на меки тъкани като жлези.
- Тест с радиоактивен йод – този тест включва йодна таблетка и специална камера, която измерва количеството йод, усвоено от щитовидната жлеза. (Йодът е от съществено значение за производството на тиреоидни хормони).
Диагнозата на заболяване на щитовидната жлеза е една и съща, независимо от пола на човек. Понякога се пренебрегва при мъжете, тъй като заболяването е много по-рядко срещано и причинява симптоми, често свързани със стареенето.
Или пък ефектите се приписват на затлъстяване, тютюнопушене, диабет или други здравословни фактори.
Лечение на проблеми с щитовидната жлеза при мъжете
Лечението на проблеми с щитовидната жлеза при мъжете ще варира в зависимост от това дали имате хипотиреоидизъм или хипертиреоидизъм. Лечението е обикновено еднакво за мъжете и жените, но дозите могат да се различават. Тези лечения включват:
Хипотиреоидизъм:
Лечението обикновено включва синтетичен хормон левотироксин (Synthroid). В някои случаи се добавя и лиотиронин (Cytomel). Хормоналната заместителна терапия често е необходима доживот.
Друг вариант е приемането на изсушен екстракт от щитовидната жлеза, лекарство, отпускано с рецепта, което се произвежда от изсушени свински щитовидни жлези.
Хипертиреоидизъм:
Лечението включва:
- Антитиреоидни лекарства (пропилтиоурацил, метимазол) – може да се наложи да ги приемате дългосрочно.
- Радиоактивна йодна аблация – която разрушава тъканите на щитовидната жлеза
- Тиреоидектомия – хирургично отстраняване на част или цялата щитовидна жлеза
И двата метода евентуално водят до хипотиреоидизъм, който се лекува с хормонална терапия.
Проблемите с щитовидната жлеза при мъжете често остават недиагностицирани, но могат да имат сериозно въздействие върху качеството на живот, включително сексуално здраве, фертилност и физическа форма.
Ако изпитвате симптоми като косопад, еректилна дисфункция, промени в либидото или необяснима умора, е важно да се консултирате с лекар.
Не игнорирайте тревожните симптоми. Консултирайте се с Вашия лекар и направете кръвни тестове за щитовидна функция. Ранната диагноза може да предотврати сериозни усложнения.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
