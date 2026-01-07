10 симптома на проблеми с щитовидната жлеза при мъжете

Симптомите на проблеми с щитовидната жлеза при мъжете могат да бъдат пренебрегнати, тъй като мъжете не са засегнати толкова често, колкото жените.

Еректилната дисфункция (ЕД) и уголемяването на мъжките гърди, например, са свързани с дисфункция на щитовидната жлеза, но иначе са рядко срещани при мъже под 40 години без основна причина.

Хипотиреоидизмът (ниските нива на хормона на щитовидната жлеза) е 8 или 9 пъти по-често срещан при жените, отколкото при мъжете, но умората, мускулните болки и свързаните с тях симптоми засягат и двата пола.

Болестта на Грейвс, причина за хипертиреоидизъм (свръхактивна щитовидна жлеза), също се среща по-често при жените. Проблемите с щитовидната жлеза при мъжете често засягат и мъжкото репродуктивно здраве по различен начин.

10 симптома при проблеми с щитовидната жлеза при мъжете

Заболяването на щитовидната жлеза при мъжете, особено при по-младите мъже, може да доведе до някой от тези 10 симптома на щитовидната жлеза:

1. Внезапен косопад

Увеличеният косопад е един от първите видими признаци за щитовидна дисфункция при мъжете.

Снимка: pixabay

2. Ниско либидо

Пониженото сексуално желание е пряко свързано с промените в хормоналните нива, причинени от щитовидната жлеза.

3. Намалена мускулна маса и сила

Хипотиреоидизмът може да доведе до загуба на мускулна тъкан и обща слабост.

4. Гинекомастия (уголемяване на мъжките гърди)

Дисбалансът между тестостерон и естроген води до увеличаване на гръдната тъкан при мъжете.

5. Еректилна дисфункция

Еректилната дисфункция е значително по-често срещана при мъже със щитовидни проблеми. Проучване от 2018 г. установи, че 59% до 63% от мъжете с хипотиреоидизъм изпитват еректилна дисфункция.

6. Забавена еякулация

При хипотиреоидизъм мъжете често срещат затруднения при достигане на еякулация.

7. Преждевременна еякулация

При хипертиреоидизъм (свръхактивна щитовидна жлеза) се наблюдава обратният ефект – преждевременна еякулация поради повишена чувствителност.

Снимка: iStock

8. Атрофия на тестисите

Свиването на тестисите е сериозен симптом, който може да засегне фертилността.

9. Безплодие

Ниското качество или брой на сперматозоидите е пряка последица от нелекувани щитовидни проблеми.

10. Фрактури на тазобедрената става и гръбначния стълб

При по-възрастни мъже с хипертиреоидизъм рискът от костни фрактури е значително повишен.

Проучване от 2018 г. установява, че 59% до 63% от мъжете с хипотиреоидизъм имат ниско либидо, еректилна дисфункция и забавена еякулация. При хипертиреоидизъм 48% до 77% имат ниско либидо, еректилна дисфункция и преждевременна еякулация

Как щитовидната жлеза влияе на мъжките хормони

Щитовидната жлеза има пряко въздействие върху тестисите и кавернозните тела на пениса, но също така играе роля в регулирането на глобулина, свързващ половите хормони (SHBG), протеин, произвеждан от черния дроб, който контролира количеството полови хормони, действащи в кръвта.

При хипертиреоидизъм : Нивата на SHBG се повишават, което води до спад на свободния тестостерон и хипогонадизъм (нисък тестостерон).

При хипотиреоидизъм : Нивата на SHBG намаляват, което води до увеличаване на конверсията на тестостерон в естроген и по-високи нива на естроген.

И двата ефекта – твърде малко тестостерон или твърде много естроген – имат подобно въздействие върху мъжкото тяло, включително сексуална дисфункция и гинекомастия.

Диагностика на проблеми с щитовидната жлеза при мъжете

Ако лекар подозира заболяване на щитовидната жлеза, диагностиката включва:

Преглед на медицинската история и симптоми

Физически преглед

Кръвни тестове за проверка на нивата на щитовидните хормони

Снимка: iStock

Образни изследвания:

Ултразвук – визуализира структурата на щитовидната жлеза

Компютърна томография – създава 3D изображение

Магнитен резонанс – тази технология създава изображения с помощта на мощни магнитни и радиовълни и е особено добра за изобразяване на меки тъкани като жлези.

Тест с радиоактивен йод – този тест включва йодна таблетка и специална камера, която измерва количеството йод, усвоено от щитовидната жлеза. (Йодът е от съществено значение за производството на тиреоидни хормони).

Диагнозата на заболяване на щитовидната жлеза е една и съща, независимо от пола на човек. Понякога се пренебрегва при мъжете, тъй като заболяването е много по-рядко срещано и причинява симптоми, често свързани със стареенето.

Или пък ефектите се приписват на затлъстяване, тютюнопушене, диабет или други здравословни фактори.

Лечение на проблеми с щитовидната жлеза при мъжете

Лечението на проблеми с щитовидната жлеза при мъжете ще варира в зависимост от това дали имате хипотиреоидизъм или хипертиреоидизъм. Лечението е обикновено еднакво за мъжете и жените, но дозите могат да се различават. Тези лечения включват:

Хипотиреоидизъм:

Лечението обикновено включва синтетичен хормон левотироксин (Synthroid). В някои случаи се добавя и лиотиронин (Cytomel). Хормоналната заместителна терапия често е необходима доживот.

Друг вариант е приемането на изсушен екстракт от щитовидната жлеза, лекарство, отпускано с рецепта, което се произвежда от изсушени свински щитовидни жлези.

Хипертиреоидизъм:

Лечението включва:

Антитиреоидни лекарства (пропилтиоурацил, метимазол) – може да се наложи да ги приемате дългосрочно.

Радиоактивна йодна аблация – която разрушава тъканите на щитовидната жлеза

Тиреоидектомия – хирургично отстраняване на част или цялата щитовидна жлеза

И двата метода евентуално водят до хипотиреоидизъм, който се лекува с хормонална терапия.

Проблемите с щитовидната жлеза при мъжете често остават недиагностицирани, но могат да имат сериозно въздействие върху качеството на живот, включително сексуално здраве, фертилност и физическа форма.

Ако изпитвате симптоми като косопад, еректилна дисфункция, промени в либидото или необяснима умора, е важно да се консултирате с лекар.

Не игнорирайте тревожните симптоми. Консултирайте се с Вашия лекар и направете кръвни тестове за щитовидна функция. Ранната диагноза може да предотврати сериозни усложнения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

