Ако често се разболявате, това може да се дължи на хронично здравословно състояние или отслабена имунна система.

Фактори като дехидратация, начин на хранене и околна среда също влияят върху способността на тялото ви да се бори с инфекциите.

Въпреки че средностатистическият възрастен в България преживява две до три настинки годишно, някои хора боледуват значително по-често. Защо е така?

В тази статия разкриваме 10-те основни причини, които отслабват имунната ви система и правят организма по-уязвим на инфекции, заедно с доказани стратегии за укрепване на здравето.

1. Замърсяването на въздуха и околната среда

Замърсеният въздух е враг на имунитета. Проучванията показват, че продължителното излагане на замърсители може да отслаби имунната система с времето, особено при хора, които са изложени на високи нива на замърсяване в ранна възраст, когато телата им все още се развивали.

Замърсяването на въздуха също влияе негативно на сърдечното здраве и може да доведе до астма – заболяване, причиняващо стесняване и подуване на дихателните пътища.

Сезонните промени също играят роля. През студените месеци рискът от инфекции нараства, тъй като вирусите се разпространяват по-лесно, когато хората прекарват повече време на закрито.

2. Неправилно хранене

Храненето пряко влияе на имунното здраве. Без определени хранителни вещества организмът не може ефективно да се бори с микроби. Диета, богата на цели и растителни храни, може да ви помогне да останете здрави.

Според проучвания хората с ниски нива на витамин D са по-склонни да развият остри респираторни инфекции като грип, обикновена настинка и COVID-19. За да повишите витамин D:

Прекарвайте 10-15 минути дневно на слънце

Консумирайте храни, богати на витамин D: яйчени жълтъци, мазна риба, гъби

Обмислете хранителна добавка след консултация с лекар

Алкохолът също понижава имунитета

Редовната консумация на алкохол може да доведе до по-чести заболявания в сравнение с умерено пиене или въздържание. Прекомерното пиене има сериозно въздействие върху имунното здраве.

3. Дехидратация

Тялото се дехидратира, когато губи повече вода, отколкото приема. Хроничната дехидратация може да увеличи риска от инфекция.

Снимка: Canva

Всяка тъкан и клетка в тялото се нуждае от вода, за да функционира добре. Дехидратацията засяга здравето на бъбреците и може да повиши риска от инфекции на пикочните пътища (ИПП) и бъбречни заболявания.

4. Лишаване от сън

Недостатъчният сън прави организма уязвим. Изследванията показват, че възрастните, които спят шест часа или по-малко, са изложени на по-висок риск от вирусни инфекции и може да не развият толкова имунитет от ваксините, колкото тези, които спят седем часа или повече.

Дългосрочната липса на сън повишава риска от сериозни здравословни проблеми, включително сърдечни заболявания и диабет. Повечето възрастни се нуждаят от поне седем часа сън на нощ, децата на възраст 6-12 години – от 9 до 12 часа, а тийнейджърите – от 8 до 10 часа.

5. Хроничен стрес и тревожност

Стресът и тревожността отслабват имунитета и намаляват способността на тялото да се бори с инфекции. Когато организмът е под стрес, той освобождава хормона кортизол в кръвта.

Това е полезно при краткосрочен стрес, но хронично високите нива на кортизол причиняват повишено възпаление, което намалява способността за борба с инфекции.

Тревожността е психично състояние, което причинява прекомерна загриженост или паника и може да доведе до физически симптоми като умора, мускулно напрежение и задух.

Доказани стратегии за намаляване на стреса:

Физическа активност

Практики за осъзнатост (фокус върху самосъзнанието и дишането)

Медитация

Хранителен режим с питателни храни

Терапия при нужда

6. Лоша хигиена на ръцете

Редовното миене на ръцете е доказан начин за предотвратяване на инфекции. Докосването на споделени повърхности като дръжки или ключове може да ви изложи на вируси или бактерии.

За да унищожите микробите, мийте ръцете си под топла вода със сапун за 20 секунди. Дезинфектант за ръце с поне 60% алкохол също е ефективен. Задължително мийте ръце преди и след хранене или приготвяне на храна, особено когато прекарвате време с болен човек.

7. Липса на физическа активност и наднормено тегло

Някои фактори, свързани с начина на живот, могат да повлияят на способността на имунната ви система да функционира добре и да се бори с инфекциите.

Хората, които не се занимават с редовна физическа активност, може да се разболяват по-често от тези.

Това е така, тъй като физическата активност повишава имунитета ви. Докато упражненията са полезни за здравето ви, екстремните упражнения, като например бягане на маратон, могат да ви направят по-податливи на заболявания.

Затлъстяването може да намали способността на тялото ви да се бори с инфекциите. Хората със затлъстяване са по-склонни да се разболеят и да станат по-тежко болни от тези със здравословно тегло.

8. Генетична предразположеност

Генетиката може да повлияе на това колко добре функционира имунната ви система. Рискът е по-висок, ако имате фамилна история на чести инфекции или автоимунно състояние.

9. Нарушения на имунната система

Нарушенията на имунната система са хронични здравословни състояния, които засягат функцията на имунната система:

Автоимунни нарушения – имунната система атакува здрави клетки

Алергии и астма – имунната система прекалено реагира на определени вещества. Хората с астма са изложени на по-висок риск от респираторни вируси.

Имунодефицитни разстройства – като хронична грануломатозна болест и синдроми на хронична неутропения, пречат на имунната система да функционира правилно. Хората с тези разстройства са по-склонни към заболявания, когато са изложени на микроби.

10. Самота и социална изолация

Социалните взаимодействия са свързани с по-добро здраве. Проучванията показват, че самотата или изолацията може да влоши симптомите на настинка и да удължи възстановяването от болест.

Самотата и социалната изолация също могат да съкратят продължителността на живота, да влошат психичните заболявания и да отслабят имунната система.

Как да засилим имунитета?

За щастие, има стъпки, които можете да предприемете, за да укрепите имунната си система и да намалите риска от инфекция. 27 Обмислете следните стратегии и промени в начина на живот, за да засилите имунитета си:

Стремете се да спите 7-8 часа всяка нощ

Избягвайте тютюнопушенето или потърсете помощ за отказване

Пийте алкохол умерено или изобщо не консумирайте

Хранете се балансирано – плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, постни протеини

30 минути умерена физическа активност дневно

Поддържайте здравословно тегло

Опитайте да управлявате стреса с упражнения и медитация

Колко често боледуване е твърде често?

За повечето хора заболяването от време на време е част от живота. Средният здрав възрастен преживява около две до три настинки годишно, като типичната настинка продължава около една седмица. Децата се разболяват по-често от възрастните.

Кога да потърсите лекар?

Посетете лекар, ако:

Боледувате по-често от обичайното

Настинките ви продължават повече от една седмица

Симптомите са тежки

Имате висока температура повече от четири дни

Развиете затруднено дишане (потърсете спешна помощ)

Разбирането на причините защо продължавате да се разболявате е първата и ключова стъпка към по-здрав живот. Добрата новина е, че с прости промени в начина на живот можете значително да укрепите имунитета си и да намалите честотата на заболяванията.

Консултирайте се с Вашия лекар за персонализирани препоръки, особено ако имате хронични здравословни състояния или боледувате необичайно често.

-----------------------------------------------------

Източници