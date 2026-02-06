Митовете за рака продължават да заблуждават хората по целия свят, въпреки значителния напредък в медицинската наука. Според Световната здравна организация (СЗО), ракът е причина за 10 милиона смъртни случая годишно в световен мащаб, което го прави водеща причина за смърт.

При толкова разпространено заболяване не е изненадващо, че около него се развиват множество заблуди и неверни схващания. Кои са те и разграничим фактите от измамата?

1. Ракът е смъртна присъда

Мит. Въпреки тревожните статистики, ракът не винаги е фатален. С напредването на научните познания и развитието на по-добри методи за лечение на рак, процентът на оцелелите непрекъснато се увеличава.

Снимка: OpenAI

Според данни от януари 2019 г., в САЩ живеят 16,9 милиона оцелели след рак. Във Великобритания процентът на оцеляване се е удвоил през последните 40 години.

Преживяемостта в България за основните видове рак е една от най-ниските в ЕС според Country Cancer Profile 2023.

Националният институт по рак отбелязва: „В Съединените щати вероятността от смърт от рак намалява постоянно от 90-те години на миналия век. Сега 5-годишната преживяемост за някои видове рак, като рак на гърдата, простатата и щитовидната жлеза, е 90% или повече. Петгодишната преживяемост за всички видове рак заедно в момента е около 67%.”

Процентът на оцеляване варира значително в зависимост от типа рак. Например, във Великобритания преживяемостта при рак на тестисите е 98%, докато при рак на панкреаса е само 1%.

2. Ракът е заразен

Категоричен мит. Ракът не е заразно заболяване. Човек с рак не може да го предаде на други хора.

Въпреки това, някои сексуално предавани инфекции, включително човешкия папиломен вирус (HPV) и хепатит B и C, могат да причинят ракови заболявания на маточната шийка и черния дроб. В тези случаи инфекциозният агент причинява рака, но самото раково заболяване не е заразно.

3. Мобилните телефони причиняват рак

Мит. До днес няма доказателства, че мобилните телефони причиняват рак. Този мит се развива, защото устройствата излъчват радиочестотна радиация (радиовълни), форма на нейонизираща радиация, която тялото абсорбира.

Снимка: Canva

Учените знаят, че излагането на йонизираща радиация (например рентгенови лъчи) увеличава риска от рак. Но радиочестотната радиация е нейонизираща и не повишава риска от рак.

Националният институт по рак заявява: „Въпреки че много проучвания са изследвали потенциалните здравни ефекти от нейонизиращата радиация от радари, микровълнови печки, мобилни телефони и други източници, в момента няма последователни доказателства, че нейонизиращата радиация увеличава риска от рак при хората.”

4. Високоволтовите електропроводи причиняват рак

Също мит. Магнитните полета с изключително ниска честота (ELF), излъчвани от високоволтовите електропроводи, са нейонизиращи и не причиняват рак.

Според Американското онкологично дружество, множество мащабни изследвания при плъхове и мишки, изложени на значително по-силни магнитни полета от тези в битовата среда, не показват повишен риск от онкологични заболявания.

5. Изкуствените подсладители причиняват рак

Мит. До момента няма добри доказателства, че изкуствените подсладители увеличават риска от развитие на рак.

Националният институт по рак обяснява защо този мит може да е възникнал: „Въпроси за изкуствените подсладители и рака възникнаха, когато ранни проучвания показаха, че цикламат в комбинация със сахарин причинява рак на пикочния мехур при лабораторни животни.”

Въпреки това, при проучване, изследващо аспартам и рак при над половин милион участници, не е открита връзка между консумацията на аспартам и лимфом, левкемия или рак на мозъка.

Снимка: pixabay

6. Операцията за рак причинява разпространението му

Частичен мит. Вярно е, че операцията на рак може да причини разпространение на заболяването, но това е рядко. Според Американското онкологично дружество: „Усъвършенстванията в оборудването, използвано при операции, и по-детайлните образни изследвания са помогнали да се направи този риск много нисък.”

Свързан мит твърди, че туморът ще расте по-бързо или ще се разпространи към други части на тялото, когато е изложен на въздух. Това е неистина.

7. Билковите лекарства могат да излекуват рака

Категоричен мит. Няма доказателства, че билкови лекарства могат да излекуват или да лекуват рак.

Въпреки това, някои хора установяват, че определени алтернативни терапии, като акупунктура, медитация и йога, помагат за психологическия стрес, свързан с рака, и някои странични ефекти от лечението на рак.

Националният институт по рак подчертава, че само защото нещо е „естествено” не означава, че е безопасно. При някои обстоятелства билковите добавки могат да навредят на здравето на човека. Хората с рак трябва да говорят с лекар за добавките и витамините преди приемането им.

8. Ракът се предава по наследство

Предимно мит. Въпреки че някои видове рак се предават генетично през семействата, те са малцинство: приблизително 3-10% от раковите заболявания са резултат от мутации, наследени от родителите.

Повечето случаи на рак се дължат на натрупване на мутации в гените, които се събират с времето. Според Американското онкологично дружество: „Генни промени, които започват в една клетка през живота на човек, причиняват повечето ракови заболявания.”

Тъй като хората са по-склонни да развият рак с напредването на възрастта, и хората днес живеят по-дълъг живот, не е необичайно хората да имат някои роднини, които развиват рак.

9. Ракът винаги се връща

Мит. Д-р Колин Ву, медицински онколог и хематолог в Калифорния, обяснява: „За щастие за всички нас, това твърдение е мит и изцяло невярно. Настоящите терапии за ракови заболявания се подобряват до степен, при която излекуването на рак, т.е. лечения, които ще убият рака напълно, се подобряват непрекъснато.”

Той добавя: „В бъдеще, с настоящия научен напредък в по-добри лечения на рак и подобреното обществено съзнание за рисковете от рак и диагностиката, твърдението, че 'ракът винаги се връща' може да стане още по-голям мит.”

Снимка: Canva

10. Няма лекарство за рака

Мит. С напредването на медицинската наука в механизмите зад рака, лечението на рак става все по-ефективно.

Според д-р Ву, някои ракови заболявания, като рак на тестисите и щитовидната жлеза, имат 60% процент на излекуване. Рак на гърдата, простатата и пикочния мехур също имат процент на излекуване около 50%.

Д-р Антон Билчик, хирургичен онколог в Калифорния, отправя послание за надежда: „От съществено значение е пациентите, които са диагностицирани с рак, дори в напреднал стадий, да не губят надежда: има много ефективни, нови терапии, както и по-ефективни хирургични техники. Добър пример е използването на съвременна имунотерапия - до 40% от пациентите със стадий 4 меланом са излечими, и 50% от пациентите със стадий 4 рак на дебелото черво с метастази в черния дроб могат да бъдат излекувани с комбинация от химиотерапия и хирургия.”

Митовете за рака продължават да се разпространяват, но с правилната информация можем да различим фактите от измамата. Напредъкът в медицината носи значително подобрение в процентите на оцеляване и лечението на рак става все по-ефективно.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

