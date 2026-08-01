Лятната жега и влажност носят не само приятни разходки на плажа, но и идеални условия за развитието на разноцветен лишей, честа гъбична инфекция по кожата, която кара мнозина да се притесняват.

Макар да звучи тревожно, това състояние е напълно лечимо, ако бъде разпознато навреме.

Какво представлява разноцветен лишей

Разноцветният лишей е повърхностна гъбична инфекция по кожата, причинена от прекомерното размножаване на гъбичките Malassezia, микроорганизъм, който естествено живее по кожата ни, особено в областите с по-мазна кожа като скалпа, лицето и гърба. При нормални условия тези гъбички не създават проблеми. Когато обаче условията станат благоприятни за тях, те се разрастват безконтролно и предизвикват характерните кожни промени.

Симптоми и как изглеждат петната по кожата

Първият признак обикновено са овални, лющещи се петна по тялото, които могат да варират по цвят, от бели и розови до кафяви и червеникави, в зависимост от индивидуалния тон на кожата. Тази комбинация от петна по кожата (хиперпигментация и хипопигментация) е характерна за инфекцията и често се появява по врата, гърба, ръцете и торса.

Снимка: Canva

Петната обикновено са сухи и могат да причиняват лек сърбеж. Интересен факт е, че при по-ниски температури те често избледняват, а при изпотяване и влажен климат през пролетта и лятото се завръщат по-изразени. Освен това слънчевите изгаряния и пигментацията влияят на видимостта на петната, засегнатата кожа не потъмнява като здравата, което прави контраста още по-забележим след слънчево изложение.

Причини и рискови фактори

Освен благоприятния климат, съществуват и други фактори, които увеличават риска от инфекцията:

Мазна кожа и себум , прекомерната себумна секреция създава среда, богата на липиди, в която гъбичките се развиват по-лесно

Отслабена имунна система

Лечение със стероиди

Наследствена предразположеност

Бременност и хормонални промени

Именно заради повишената себумна активност, разноцветен лишей при тийнейджъри се среща особено често, юношеската възраст е свързана с хормонални промени, които стимулират производството на кожно масло.

Диагностика

Дерматолозите обикновено разпознават разноцветния лишей по външния вид на петната, но при съмнение могат да назначат допълнителни изследвания, включително изследване с лампа на Вуд, при което ултравиолетовата светлина открива характерно оцветяване на засегнатата кожа. Други методи включват микроскопски преглед на кожна проба и тест с калиев хидроксид. Важно е инфекцията да се различи от други кожни състояния, себореен дерматит и гъбички нерядко се бъркат с разноцветния лишей, затова точната диференциална диагностика на кожни петна е ключова стъпка преди началото на лечение.

Лечение

Стандартният подход включва противогъбичен шампоан и крем с активни съставки като цинков пиритион и селенов сулфид, както и специфични антимикотични средства, кетоконазол, изоконазол или клотримазол. При по-тежки случаи дерматолог може да предпише перорални медикаменти, като комбинацията кетоконазол и флуконазол остава сред най-често прилаганите схеми за лечение на кожни инфекции от този тип.

Снимка: Canva

При хора, живеещи в горещ и влажен климат, рецидивиращ разноцветен лишей не е рядкост, затова редовната употреба на медикаментозен почистващ препарат веднъж-два пъти месечно може да предотврати нови обриви.

Превенция през лятото

Превенция на гъбички по кожата включва няколко прости навика, особено полезни за грижа за кожата през лятото:

Носете свободно облекло, което позволява на кожата да диша

Избягвайте мазни продукти за грижа за кожата

Прилагайте широкоспектърна слънцезащита поне 20 минути преди излагане на слънце

Използвайте шампоани със селен при първи признаци на проблем

Разноцветният лишей не е опасен и не е заразен, но нелекуван може да доведе до дълготрайна промяна в цвета на кожата и дори изтъняване на косата при засягане на скалпа. Ранната диагностика и правилното противогъбичен шампоан и крем лечение връщат нормалния тон на кожата в рамките на няколко седмици. При съмнителни петна консултацията с дерматолог остава най-сигурният път към точна диагноза и бързо възстановяване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници