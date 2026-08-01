Лятната жега и влажност носят не само приятни разходки на плажа, но и идеални условия за развитието на разноцветен лишей, честа гъбична инфекция по кожата, която кара мнозина да се притесняват.
Макар да звучи тревожно, това състояние е напълно лечимо, ако бъде разпознато навреме.
Какво представлява разноцветен лишей
Разноцветният лишей е повърхностна гъбична инфекция по кожата, причинена от прекомерното размножаване на гъбичките Malassezia, микроорганизъм, който естествено живее по кожата ни, особено в областите с по-мазна кожа като скалпа, лицето и гърба. При нормални условия тези гъбички не създават проблеми. Когато обаче условията станат благоприятни за тях, те се разрастват безконтролно и предизвикват характерните кожни промени.
Симптоми и как изглеждат петната по кожата
Първият признак обикновено са овални, лющещи се петна по тялото, които могат да варират по цвят, от бели и розови до кафяви и червеникави, в зависимост от индивидуалния тон на кожата. Тази комбинация от петна по кожата (хиперпигментация и хипопигментация) е характерна за инфекцията и често се появява по врата, гърба, ръцете и торса.
Петната обикновено са сухи и могат да причиняват лек сърбеж. Интересен факт е, че при по-ниски температури те често избледняват, а при изпотяване и влажен климат през пролетта и лятото се завръщат по-изразени. Освен това слънчевите изгаряния и пигментацията влияят на видимостта на петната, засегнатата кожа не потъмнява като здравата, което прави контраста още по-забележим след слънчево изложение.
Причини и рискови фактори
Освен благоприятния климат, съществуват и други фактори, които увеличават риска от инфекцията:
- Мазна кожа и себум, прекомерната себумна секреция създава среда, богата на липиди, в която гъбичките се развиват по-лесно
- Отслабена имунна система
- Лечение със стероиди
- Наследствена предразположеност
- Бременност и хормонални промени
Именно заради повишената себумна активност, разноцветен лишей при тийнейджъри се среща особено често, юношеската възраст е свързана с хормонални промени, които стимулират производството на кожно масло.
Диагностика
Дерматолозите обикновено разпознават разноцветния лишей по външния вид на петната, но при съмнение могат да назначат допълнителни изследвания, включително изследване с лампа на Вуд, при което ултравиолетовата светлина открива характерно оцветяване на засегнатата кожа. Други методи включват микроскопски преглед на кожна проба и тест с калиев хидроксид. Важно е инфекцията да се различи от други кожни състояния, себореен дерматит и гъбички нерядко се бъркат с разноцветния лишей, затова точната диференциална диагностика на кожни петна е ключова стъпка преди началото на лечение.
Лечение
Стандартният подход включва противогъбичен шампоан и крем с активни съставки като цинков пиритион и селенов сулфид, както и специфични антимикотични средства, кетоконазол, изоконазол или клотримазол. При по-тежки случаи дерматолог може да предпише перорални медикаменти, като комбинацията кетоконазол и флуконазол остава сред най-често прилаганите схеми за лечение на кожни инфекции от този тип.
При хора, живеещи в горещ и влажен климат, рецидивиращ разноцветен лишей не е рядкост, затова редовната употреба на медикаментозен почистващ препарат веднъж-два пъти месечно може да предотврати нови обриви.
Превенция през лятото
Превенция на гъбички по кожата включва няколко прости навика, особено полезни за грижа за кожата през лятото:
- Носете свободно облекло, което позволява на кожата да диша
- Избягвайте мазни продукти за грижа за кожата
- Прилагайте широкоспектърна слънцезащита поне 20 минути преди излагане на слънце
- Използвайте шампоани със селен при първи признаци на проблем
Разноцветният лишей не е опасен и не е заразен, но нелекуван може да доведе до дълготрайна промяна в цвета на кожата и дори изтъняване на косата при засягане на скалпа. Ранната диагностика и правилното противогъбичен шампоан и крем лечение връщат нормалния тон на кожата в рамките на няколко седмици. При съмнителни петна консултацията с дерматолог остава най-сигурният път към точна диагноза и бързо възстановяване.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Health.com. Разноцветен лишей
Американска академия по дерматология. Лечение на разноцветен лишей
Американска академия по дерматология. Симптоми на разноцветен лишей
Американска академия по дерматология. Съвети за разноцветен лишей