Кафяви петна над горната устна, наподобяващи сянка от мустаци, това е един от най-разпознаваемите признаци на мелазма, кожно състояние, което засяга предимно жени в репродуктивна възраст. Според дерматолози състоянието се дължи на комбинация от хормонални промени и продължително излагане на слънце, но не е опасно за здравето.

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Опасна ли е мелазмата?

Мелазмата не се счита за признак на заболяване и не засяга вътрешните органи. Според Американската академия по дерматология (AAD), мелазмата не е форма на рак на кожата и не прераства в такъв. Въпреки това, тъмните петна над устната могат да предизвикат сериозен дискомфорт на естетическо ниво, особено когато не изчезват с времето.

Какво причинява пигментните мустаци?

Мелазмата се появява, когато меланоцитите (клетките, отговорни за производството на меланин) станат свръхактивни. Д-р Сюзан Масик, дерматолог и доцент в Медицинския колеж на Държавния университет на Охайо, посочва няколко фактора, които могат да провокират този процес:

Хормонални промени (бременност, прием на контрацептиви с естроген);

Продължително излагане на слънце;

Генетика и фамилна история;

Определени медикаменти;

Системни заболявания, като проблеми с щитовидната жлеза.

Според д-р Мариса Гаршик от MDCS Dermatology в Ню Йорк, когато у един човек се съчетаят няколко от тези фактори, рискът от поява на мелазма значително нараства. Ако например колебанията в нивата на естроген и прогестерон по време на бременност се съчетаят с интензивно UV облъчване, това може да „включи“ меланоцитите и да доведе до потъмняване на кожата в изложените зони.

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Как изглежда мелазмата над устната?

Типично мелазмата се проявява като тъмнокафяви петна по челото, бузите и горната устна. Когато засегне зоната под носа и над устните, тя оформя характерния вид на „мустак“.

Състоянието обикновено не причинява болка, сърбеж или подуване. „Обикновено протича безсимптомно и не предизвиква болка или сърбеж“, обяснява д-р Гаршик. „Това, което наистина причинява, е чувство на неудобство и притеснение у засегнатите.“ Ако обаче забележите петна, придружени от сърбеж или възпаление, е важно да се консултирате с дерматолог.

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Кой е по-предразположен към мелазма?

Въпреки че мелазма може да се появи при всеки, жените между 20 и 40 години са значително по-предразположени заради колебанията в нивата на прогестерон и естроген. Именно поради тази причина между 15% и 50% от бременните жени изпитват мелазма, позната още като „хлоазма“ или „маска на бременността“. Топлината и промените в кръвоснабдяването допълнително могат да засилят проявите на състоянието.

Възможна ли е профилактика?

Според д-р Мери Стивънсън, дерматологичен хирург в NYU Langone Health, ограничаването на излагането на слънце е ключово за предпазване от мелазма. Ефективните превантивни мерки включват:

Използване на слънцезащитен крем с широкоспектърна UVA/UVB защита, особено на лицето и шията;

Избягване на директно слънце между 11:00 и 16:00 ч., както и на солариуми;

Носене на широкополи шапки, слънчеви очила и чадъри при продължителен престой навън.

Как се третира мелазмата?

Д-р Масик отбелязва, че състоянието понякога изчезва самостоятелно, например след раждане или при спиране на определени хормонални медикаменти, но в други случаи може да продължи дълго. „Тя лесно може да се появи отново и да се влоши, ако не се лекува или ако кожата бъде изложена на слънце“, посочва тя.

При консултация със специалист лекарите могат да препоръчат:

Локални средства без рецепта, като витамин C, ретинол и азелаинова киселина;

Рецептурни изсветляващи кремове с хидрохинон, кожена киселина или ретиноиди;

Перорални медикаменти, като транексамова киселина;

При липса на резултат: процедури като химически пилинги, лазерна терапия или микронийдлинг, които обикновено изискват няколко сесии.

Д-р Гаршик подчертава, че мелазмата е особено чувствителна към влошаване, затова консултацията с дерматолог преди всяка агресивна процедура е задължителна.

Пигментните мустаци не са здравословен риск, но могат сериозно да повлияят на самочувствието. Ключът към профилактиката остава последователната слънцезащита, а при съмнение за мелазма - навременната консултация с дерматолог, който да предложи подходящ индивидуален подход.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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