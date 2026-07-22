Почти всеки възрастен има поне няколко бенки по тялото си, но кога обикновената бенка става повод за тревога?

Способността да разграничите здрава бенка от потенциално опасна може буквално да спаси живот, а познаването на ABCDE правилото е първата стъпка към ранно откриване на рак на кожата.

Защо някои хора имат повече бенки от други

Броят на бенките по тялото зависи основно от два фактора, тона на кожата и генетиката. Хората със светла кожа обикновено имат повече бенки от тези с по-тъмен тен, особено ако прекарват много време на слънце.

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Причината се крие в защитния меланин, пигментът, който предпазва кожата от увреждане от слънцето. Хората със светла кожа имат по-малко меланин, докато по-тъмната кожа съдържа повече от този защитен пигмент. Именно затова хората с тъмна кожа обикновено развиват по-малко бенки през живота си.

Съществува и ясна генетична предразположеност към бенки, ако родителите ви имат много бенки, светла кожа или светла коса, е по-вероятно и вие да развиете повече бенки, особено в детството и юношеството.

Причини за поява на бенки и нови образувания по кожата

Учените все още не разбират напълно защо се появяват нови бенки, но са установили няколко ключови фактора.

Слънчево изгаряне и меланоцити

Ултравиолетовите (UV) лъчи от слънцето или солариума карат клетките, наречени меланоцити, да произвеждат повече пигмент, за да предпазят кожата. Когато този пигмент се натрупа на едно място, се образува нова бенка. С други думи, честото излагане на ултравиолетови лъчи и кожа без защита пряко увеличава риска от поява на нови бенки.

Възраст и хормонални промени

Повечето бенки се появяват в детството и до около 40-годишна възраст, след което броят им обикновено намалява. Хормоналните промени и бенки също са свързани, нови бенки често се появяват по време на пубертета или бременност.

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Генетика

Определени генетични мутации могат да повишат риска както от доброкачествени бенки, така и от меланом.

Бенка или меланом, кога трябва да внимавате

Повечето бенки са напълно безобидни. Но около всеки десети възрастен има поне една нетипична бенка, известна като диспластичен невус, образувание, което е по-вероятно да прерасне в меланом, отколкото обикновена бенка.

Само дерматолог може с точност да определи дали дадена бенка е рискова, като оцени нейния размер, форма и цвят.

ABCDE правило за бенки, как да ги проверявате сами

За да разпознаете евентуални симптоми на рак на кожата, лекарите препоръчват т.нар. ABCDE правило:

A (асиметрия) , бенката има неправилна форма и двете ѝ половини не си съответстват.

B (граница) , краищата на бенката са назъбени или неравни.

C (цвят) , асиметрията и цветът на бенката вървят ръка за ръка; неравномерният цвят или необичайни оттенъци като черно, червено, синьо, бяло или розово са тревожен сигнал.

D (диаметър) , бенка, по-широка от 6 милиметра (колкото гумичка на молив).

E (еволюция) , промяна в размера на бенката, формата или цвета с течение на времето.

Превенция на меланом, как да пазите кожата си

Меланомът не винаги може да бъде предотвратен напълно, но рискът може значително да се намали чрез:

Снимка: Canva

ежедневна слънцезащита за бенки и останалата част от кожата;

носене на шапка и дрехи с дълъг ръкав на слънце;

търсене на сянка през най-горещите часове на деня;

слънчеви очила за защита на очите;

избягване на солариум, солариум вредата за кожата е добре документирана и значително увеличава риска от меланом.

Кога да посетите дерматолог

Ранното откриване на рак на кожата е решаващо за успешното лечение. Потърсете преглед на бенки от дерматолог, ако забележите:

нова бенка, появила се в зряла възраст;

бенка, която променя цвета, формата или размера си;

рана върху бенка, която не зараства;

грапави или повдигнати ръбове на бенка.

При съмнение специалистът може да предложи премахване на бенки, ако установи повишен риск от злокачествена трансформация.

Появата на бенки е естествен процес, повлиян от кожен тип, генетика и слънчево излагане. Важното е да следите промените в тях чрез ABCDE правилото и да не подценявате симптомите. Редовната слънцезащита и своевременният преглед при дерматолог остават най-сигурният начин да разграничите обикновена бенка от потенциален меланом.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници