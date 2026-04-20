В социалните мрежи сме заляти от реклами на козметични продукти, които обещават бързо справяне с целулита и дори кремове, които топят мазнините.

Но работят ли антицелулитните кремове и продукти за изгаряне на мазнини наистина или харчим пари за временна илюзия? Дерматолози от водещи университети и независими изследвания дават ясен, макар и не особено окуражаващ отговор.

Какво е целулитът и защо толкова много жени го имат?

Преди да оценим дали козметиката за отслабване има ефект, важно е да разберем с какво точно се борим. Според д-р Лиза Донофрио от Йейлския университет по медицина, целулитът е нормален модел на съхранение на повърхностна мазнина, мастни клетки, разделени от фиброзни ленти, наречени септи. Той не е резултат от токсини или лоша циркулация, а до голяма степен е въпрос на генетика и хормони.

Проучване на установява, че 70% от жените имат целулит. Жените са по-засегнати от мъжете, тъй като кожата им е по-тънка и мастните структури под нея се очертават по-ясно, независимо от теглото.

Активните съставки: Какво обещават и какво правят

Кофеин, временно обезводняване, не изгаряне

Кофеинът в антицелулитните продукти е може би най-разпространената съставка. Той действа като диуретик, обезводнява мастните клетки временно, което стяга кожата и намалява видимостта на портокаловата кожа. Ефектът обаче трае едва 12 до 18 часа и изчезва, щом спрете да мажете.

Ретинол за стягане на кожата, по-обещаващ, но с уговорки

Ретинолът за стягане на кожата работи по различен механизъм, прониква в кожата, стимулира производството на колаген и прави кожата по-дебела. Д-р Донофрио го сравнява с по-плътна покривка върху надута завивка, ако кожата е по-дебела, целулитът „изпъква" по-малко. Единственото клинично доказано вещество от този тип е Retin-A (третиноин), само по лекарско предписание. Безрецептурният ретинол може да помогне, но концентрацията в повечето продукти е недостатъчна или непроучена.

Локалното отслабване, митове около „fat-burning" кремовете

Според изследователи от Станфордския университет, козметиката за отслабване не може да изгаря мазнини. Окислението на мазнините се случва в мускулите и органите, не в подкожната мастна тъкан. Кремовете, предизвикващи топлина или изпотяване, водят до временна загуба на вода, не на мазнини. Твърденията за липолиза и изгаряне на мазнини чрез мазане нямат солидна научна подкрепа при стандартни концентрации.

Колко дълго трябва да мажете и какъв резултат да очаквате?

Според Американската академия по дерматология, за да забележите дори скромно подобрение, е необходимо нанасяне два пъти дневно в продължение на поне 3 месеца. Ако спрете, целулитът се връща в рамките на около месец. Д-р Рон Шелтън от Нюйоркския естетичен център го казва директно: „Никога не съм чел убедително проучване, което да обяснява как работят антицелулитните кремове. Знаем, че не създават трайни ефекти."

Рискове и нежелани реакции

Не всички кремове са безопасни. Преди редовна употреба, имайте предвид:

Дразнене и алергии , съставки като капсикум и джинджифил могат да причинят обриви

Аминофилин , може да предизвика затруднено дишане или ускорен пулс

Тест върху малка зона , препоръчително е 48-часово тестване преди широко нанасяне

Кое действително работи при целулит?

Ако целулитът ви притеснява сериозно, науката сочи по-ефективни алтернативи:

Отслабване и физическа активност , намаляват видимостта на целулита, макар и да не го елиминират напълно

Радиочестотен лифтинг (RF) , стяга кожата чрез енергийно въздействие, с доказана ефективност

Лазерни процедури за тяло, разрушават мастните клетки и стягат кожата

Субцизия, процедура, при която се прерязват фиброзните ленти под кожата; резултатите траят над 2 години и са сред най-дългосрочните

Скромни резултати, временен ефект с реалистични очаквания

Работят ли антицелулитните кремове? Отговорът е: частично и временно. Те могат да подобрят видимостта на портокаловата кожа, но не премахват целулита трайно и не изгарят мазнини.

Задържането на вода и целулит се влияят леко от кофеина и ретинола, но ефектите са козметични, не медицински. Ако искате да инвестирате в крем, изберете продукт с доказани съставки, тествайте го внимателно и поддържайте реалистични очаквания. За трайни резултати, консултирайте се с дерматолог.

