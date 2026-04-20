В социалните мрежи сме заляти от реклами на козметични продукти, които обещават бързо справяне с целулита и дори кремове, които топят мазнините.
Но работят ли антицелулитните кремове и продукти за изгаряне на мазнини наистина или харчим пари за временна илюзия? Дерматолози от водещи университети и независими изследвания дават ясен, макар и не особено окуражаващ отговор.
Какво е целулитът и защо толкова много жени го имат?
Преди да оценим дали козметиката за отслабване има ефект, важно е да разберем с какво точно се борим. Според д-р Лиза Донофрио от Йейлския университет по медицина, целулитът е нормален модел на съхранение на повърхностна мазнина, мастни клетки, разделени от фиброзни ленти, наречени септи. Той не е резултат от токсини или лоша циркулация, а до голяма степен е въпрос на генетика и хормони.
Проучване на установява, че 70% от жените имат целулит. Жените са по-засегнати от мъжете, тъй като кожата им е по-тънка и мастните структури под нея се очертават по-ясно, независимо от теглото.
Активните съставки: Какво обещават и какво правят
Кофеин, временно обезводняване, не изгаряне
Кофеинът в антицелулитните продукти е може би най-разпространената съставка. Той действа като диуретик, обезводнява мастните клетки временно, което стяга кожата и намалява видимостта на портокаловата кожа. Ефектът обаче трае едва 12 до 18 часа и изчезва, щом спрете да мажете.
Ретинол за стягане на кожата, по-обещаващ, но с уговорки
Ретинолът за стягане на кожата работи по различен механизъм, прониква в кожата, стимулира производството на колаген и прави кожата по-дебела. Д-р Донофрио го сравнява с по-плътна покривка върху надута завивка, ако кожата е по-дебела, целулитът „изпъква" по-малко. Единственото клинично доказано вещество от този тип е Retin-A (третиноин), само по лекарско предписание. Безрецептурният ретинол може да помогне, но концентрацията в повечето продукти е недостатъчна или непроучена.
Локалното отслабване, митове около „fat-burning" кремовете
Според изследователи от Станфордския университет, козметиката за отслабване не може да изгаря мазнини. Окислението на мазнините се случва в мускулите и органите, не в подкожната мастна тъкан. Кремовете, предизвикващи топлина или изпотяване, водят до временна загуба на вода, не на мазнини. Твърденията за липолиза и изгаряне на мазнини чрез мазане нямат солидна научна подкрепа при стандартни концентрации.
Колко дълго трябва да мажете и какъв резултат да очаквате?
Според Американската академия по дерматология, за да забележите дори скромно подобрение, е необходимо нанасяне два пъти дневно в продължение на поне 3 месеца. Ако спрете, целулитът се връща в рамките на около месец. Д-р Рон Шелтън от Нюйоркския естетичен център го казва директно: „Никога не съм чел убедително проучване, което да обяснява как работят антицелулитните кремове. Знаем, че не създават трайни ефекти."
Рискове и нежелани реакции
Не всички кремове са безопасни. Преди редовна употреба, имайте предвид:
- Дразнене и алергии, съставки като капсикум и джинджифил могат да причинят обриви
- Аминофилин, може да предизвика затруднено дишане или ускорен пулс
- Тест върху малка зона, препоръчително е 48-часово тестване преди широко нанасяне
Кое действително работи при целулит?
Ако целулитът ви притеснява сериозно, науката сочи по-ефективни алтернативи:
- Отслабване и физическа активност, намаляват видимостта на целулита, макар и да не го елиминират напълно
- Радиочестотен лифтинг (RF), стяга кожата чрез енергийно въздействие, с доказана ефективност
- Лазерни процедури за тяло, разрушават мастните клетки и стягат кожата
- Субцизия, процедура, при която се прерязват фиброзните ленти под кожата; резултатите траят над 2 години и са сред най-дългосрочните
Скромни резултати, временен ефект с реалистични очаквания
Работят ли антицелулитните кремове? Отговорът е: частично и временно. Те могат да подобрят видимостта на портокаловата кожа, но не премахват целулита трайно и не изгарят мазнини.
Задържането на вода и целулит се влияят леко от кофеина и ретинола, но ефектите са козметични, не медицински. Ако искате да инвестирате в крем, изберете продукт с доказани съставки, тествайте го внимателно и поддържайте реалистични очаквания. За трайни резултати, консултирайте се с дерматолог.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- Medical News Today . „Топикалните масла и козметичните продукти за изгаряне на мазнини и редуциране на целулит не изгарят и не премахват трайно мазнините, но могат да осигурят краткосрочни подобрения в кожния вид, според дерматолози и проучвания"
- Американска академия по дерматология. „Лечения за целулит: кое наистина работи" преглед на ефективността на козметичните продукти и клиничните процедури за редуциране на целулита.
- Vinmec International Hospital. „Крем за топене на коремни мазнини, наистина ли е ефективен?". Кклиничен анализ на активните съставки в продуктите за локално отслабване и тяхното действие върху мастната тъкан.