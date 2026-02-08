Криохирургията, наричана още криотерапия, е локализирано лечение, което използва екстремен студ от течен азот или аргонов газ за лечение на анормални тъкани, включително ракови клетки.

Може да се използва външно върху кожата или при някои вътрешни тумори, като например рак на простатата в ранен стадий или недребноклетъчен рак на белия дроб.

Криотерапията е често срещана дерматологична процедура за справяне с доброкачествени кожни дефекти като папиломи, кондиломи, старчески петна, кисти, хемангиоми, брадавици, кокоши тръни, келоидни белези и други.

Това лечение се нарича още и криоаблация.

Как действа криотерапията?

Криотерапията е лечение, при което вашият лекар прилага екстремен студ, за да замрази и унищожи анормалната тъкан. За да създаде тези екстремно ниски температури, специалистът използва течен азот или аргонов газ.

Процесът включва:

Замразяване : Течният азот достига температура от -196°C, което моментално замразява засегнатите клетки

Унищожаване : Ниската температура уврежда клетъчните мембрани и унищожава HPV вируса

Естествено отпадане : В рамките на 7-14 дни замразената тъкан образува коричка (струпей), която ще падне сама

Видове криотерапия

Съществуват два основни типа криохирургия:

Външна криотерапия

Използва се за кокоши трън, кожни папиломи, брадавици и други повърхностни образувания. Лекар прилага течен азот с помощта на памучен тампон или спрей, за да замрази анормални клетки. С размразяването на замразената тъкан клетките умират.

Снимка: Canva

Вътрешна криохирургия

Прилага се при по-дълбоки тумори или ракови образувания. Лекар използва криосонда, за да замрази анормална тъкан или туморни клетки директно чрез разрез в кожата.

Той може да използва ултразвук или магнитен резонанс, за да насочи криосондата, за да сведе до минимум увреждането на здрави близки тъкани за прецизно измерване.

За какво още се използва криотерапията?

Криотерапията може да бъде и вариант за лечение на различни видове рак. Тя може да се използва самостоятелно или в комбинация с други лечения за рак, като лъчетерапия или химиотерапия:

При ракови заболявания:

Ранен стадий на рак на простатата

Рак на кожата

Ретинобластом (рак на ретината)

Рак на белия дроб и черния дроб

Рак на костите

При доброкачествени състояния:

Актинични кератози (слънчеви петна)

Цервикална интраепителна неоплазия (предраково състояние, характеризиращо се с анормален растеж на клетките по повърхността на шийката на матката)

Кожни израстъци

Брадавици

Доброкачествени костни тумори

Снимка: Canva

Криотерапия за премахване на кокоши трън

При кокоши трън той се се замразява с течен азот. Този метод унищожава вируса и премахва брадавицата чрез много ниска температура, която уврежда засегнатите тъкани.

Течният азот се нанася директно върху кокошия трън. Процедурата е бърза и обикновено не изисква упойка, но може да предизвика леко парене и дискомфорт.

След криотерапията кожата в зоната на третирането може да стане зачервена и подута, а кокошият трън започва да изчезва в рамките на няколко дни.

В някои случаи се налага повторно приложение на криотерапията, за да се постигне пълно премахване. Този метод е популярен, защото е ефективен и бърз, като в същото време намалява риска от разпространение на вируса.

Основни предимства на криотерапията

Неинвазивна и безопасна процедура

Лекарите често извършват криотерапия като амбулаторна процедура. Предимствата включват:

Прецизност : Фокусира се върху специфични анормални тъкани, като минимизира увреждането на здравите тъкани.

Без анестезия : При външно приложение не е необходима инжекционна упойка.

Минимални белези : Козметичните резултати са отлични с малък риск от белези.

Бързо възстановяване : Повечето пациенти се възстановяват за 2-6 седмици.

Ниска цена : Безопасна и ефективна процедура, с ниска цена и сравнително бързо време за възстановяване.

Възможни рискове от криотерапията

Въпреки че криотерапията е безопасна, както при всяка медицинска процедура, съществуват потенциални рискове:

Зачервяване и подуване в третираната зона

Временна загуба на цвят на кожата

Образуване на мехури

Минимални белези

Временно изтръпване

Възможно подуване в областта

Някои потенциални рискове от вътрешна криохирургия включват:

Крампи, болка или кървене

Потенциал за счупване на кости (ако се използва за лечение на костни тумори)

Уринарна инконтиненция или еректилна дисфункция, когато се използва за рак на простатата

Подготовка и протичане на процедурата

Преди процедурата

Лекар ще извърши пълен преглед и ще вземе медицинска история. При съмнение за злокачествени клетки може да се назначат допълнителни изследвания.

По време на процедурата

Третираната зона се почиства и изсушава напълно

Течният азот се нанася за 3-10 секунди

При необходимост процедурата може да се повтори след 2-3 седмици

След процедурата

Според препоръките на специалистите:

Поддържайте зоната чиста и суха, особено през първите 1-2 седмици

При болка можете да приемете обезболяващи лекарства без рецепта, като парацетамол

Образувалата се коричка ще падне естествено за около 7-14 дни

Пълното възстановяване отнема 2-6 седмици

Снимка: Canva

Криотерапията е доказан, ефективен и безопасен метод за премахване на различни кожни образувания, както и за някои видове ракови заболявания, в зависимост от вида и стадия.

Важно е да се консултирате с Вашия дерматолог, за да определите дали криотерапията е подходящата опция за Вашия конкретен случай. Всяко лечение трябва да бъде индивидуализирано според нуждите и здравословното състояние на пациента.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

