Кожата на ръцете ни остарява по-бързо от тази на лицето, това е факт, който много от нас осъзнават с известна изненада, когато погледнат надолу.

Причината е, че кожата на дланите и ръцете съдържа по-малко еластин и губи колаген по-бързо. Освен това, докато редовно защитаваме лицето си със слънцезащитни и ант-ехдж продукти, често пренебрегваме ръцете си, което води до повишена сухота и слънчеви увреждания, включително пигментация и набръчкване на кожата.

Защо ръцете ни oстаряват по-бързо от лицето?

Според специалистите по грижа за кожата, ръцете са постоянно изложени на слънчева светлина, чести измивания, почистващи препарати и въздействието на околната среда, но рядко получават същата грижа и защита като лицето.

Снимка: Canva

Кожата на ръцете е по-тънка и има по-малко мастни жлези и по-малко колаген, което означава, че е по-уязвима към слънчеви увреждания и дехидратация. С течение на времето UV лъчите разграждат колагена и еластина, водейки до пигментация, изтъняване на кожата и видими вени.

Как да предотвратим преждевременното стареене на ръцете?

Слънцезащита е най-важна

Слънцезащитният крем е абсолютно ключов. Дерматолозите препоръчват нанасянето на SPF върху ръцете да стане ежедневна навик, особено при шофиране. UVA лъчите проникват през прозорците и причиняват дългосрочни слънчеви увреждания. Още по-добре е да инвестирате в чифт ръкавици за шофиране за допълнителна защита.

Какво да търсим: Слънцезащитен крем с широк спектър SPF 30 или по-висок. Изберете формули, които са немаслени и бързосъхнещи за ежедневна употреба.

Нощна грижа с активни съставки

Използвайте хидратиращ крем през нощта с ингредиенти като ниацинамид или пептиди за възстановяване на кожната бариера.

Снимка: Canva

Какво да търсим:

Ниацинамид – подпомага кожната бариера и изравнява тена

Пептиди – особено пептидни комплекси като Matrixyl 3000, които имат клинични изследвания за подпомагане на кожната бариера, омекотяване на бръчки и изсветляване на тъмни петна

Анти-ейдж съставки

Изборът на продукти с правилните активни съставки е от решаващо значение за поддържането на младежки вид на ръцете.

Какво да търсим:

Ретинол – стимулира производството на колаген, подобрява текстурата, еластичността, тона на кожата и общата плътност на стареещите ръце. Търсете концентрация около 0.25% капсулиран ретинол

AHA киселини (гликолова и манделова киселина) – отстраняват мъртвите кожни клетки и подобряват текстурата

Антиоксиданти – защитават от свободните радикали и екологичните увреждания

Фактори на растеж – помагат за поддържане на колагена

Препоръки за ежедневна употреба

Повторно нанасяйте слънцезащитен крем през деня, особено след миене на ръцете.

Използвайте серумите за лице, особено тези с ретинол или фактори на растеж, и върху ръцете си.

Консистентността и защитата са ключови.

Снимка: Canva

Професионални процедури в клиника

За по-напреднали признаци на стареене и слънчеви увреждания, специалистите предлагат няколко процедури в клиника:

IPL (Интензивна импулсна светлина)

Насочва се към слънчеви петна и изравнява пигментацията, причинена от години UV излагане.

CO₂ лазерни третирания

Стимулират колагена и възстановяват сиянието на кожата, подобрявайки текстурата и цялостната кожна регенерация.

Биостимулиращи филъри

За пациенти, които са загубили обем и ръцете изглеждат костеливи или с видими вени, специалните филъри възпълват пълнотата и подобряват качеството на кожата с течение на времето.

Грижата за ръцете изисква същата отдаденост, която влагаме в грижата за лицето си. Започнете откъдето сте, за да предотвратите колкото се може повече увреждания, и третирайте кожата на ръцете си със същата грижа, която отделяте на лицето си.

С правилните продукти, съдържащи активни съставки, и постоянство, можете значително да подобрите и запазите младежкия вид на ръцете си.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.