Сухата кожа на ръцете се среща значително по-често през есента, когато комбинацията от климатични и физиологични промени натоварва естествената бариера на кожата, пише онлайн изданието PremiumMedicalCare.

Експертите подчертават, че сухата кожа на ръцете не е просто козметичен проблем, а сигнал за отслабена защитна функция, която се влияе както от външни фактори, така и от вътрешни дефицити.

Затова дерматологията разглежда грижата за кожата като комбинация от балансирана диета, богата на витамини и мастни киселини, и редовна локална хидратация. Този двоен подход е в основата на ефективната превенция и лечение на сухата кожа през есента.

Защо кожата на ръцете се изсушава по-често през есента

Спадът във влажността на въздуха през есента е първият фактор, който прави ръцете по-сухи. Докато през лятото наличието на влага обикновено варира между 60–80%, през есента тя често пада до 30–50%, твърди проучване, публикувано в International Journal of Cosmetic Science. Тази промяна означава, че въздухът „изтегля“ влагата от кожата, оставяйки след себе си усещане за опънатост и дискомфорт.

Ниските температури допълнително засилват този ефект. Студеният въздух съдържа по-малко влага, а вятърът уврежда липидния слой на кожата, който нормално задържа водата. Когато този защитен слой се наруши, ръцете започват да се дехидратират много по-бързо и се появява характерното усещане за опъване, грапавост и дразнене.

Допълнителен фактор е отоплението в затворени пространства. С включването на радиаторите влажността на въздуха в домовете и офисите рязко спада. Изследване на National Institutes of Health сочи, че продължителното излагане на сух, топъл въздух през нощта води до значително изсушаване на кожата на ръцете.

Снимка: Instagram/iStock

Също така студът забавя естественото производство на себум, вещество, което подпомага задържането на влагата и за предпазването на кожата от външни агресори. Това се случва, тъй като, когато температурите паднат, мастните жлези не работят толкова активно, колкото по време на топлите месеци, обясняват дерматолози.

Това отслабва защитния слой върху повърхността на кожата и прави ръцете още по-податливи на напукване и раздразнения.

Кои витамини имат ключова роля (A, E, C, омега-3)

Витамините и мастните киселини играят решаваща роля за здравето и хидратацията на кожата. Експерти по дерматология подчертават, че определени хранителни вещества подпомагат бариерната функция на кожата, забавят стареенето и дори облекчават някои дерматологични състояния. Сред тях особено значими са:

Витамин C е един от най-важните антиоксиданти в организма и има значителен ефект върху състоянието на кожата. Той стимулира синтеза на колаген, подпомага зарастването на тъкани и засилва естествената защита срещу оксидативен стрес.

Освен това витаминът може да подобри хидратацията на кожата и да укрепи бариерната ѝ функция, твърди научен анализ, публикуван през 2018 г.

Експертите подчертават, че в много случаи той действа в комбинация с други нутриенти, но ефектът му върху сухата кожа се смята за съществен.

Омега-3 мастните киселини, като алфа-линоленова (ALA), ейкозапентаенова (EPA) и докозахексаенова (DHA), са основни градивни елементи за поддържане на липидната бариера на кожата.

Приемът им чрез хранителни добавки или риба е свързан с по-добра хидратация и защита срещу възпалителни процеси. Тези противовъзпалителни свойства са особено полезни при състояния, като екзема и псориазис.

Снимка: iStock

Също така веществото може да осигури частична защита от увреждането при продължително излагане на ултравиолетови лъчи, допълват експертите.

Витамин Е е част от група мастноразтворими съединения с антиоксидантни свойства, които предпазват клетките от свободни радикали.

В козметичния свят той се използва най-често като съставка на овлажнители и масла. Някои изследвания сочат, че веществото подобрява влагозадържащите способности на кожата и намалява сърбежа, което го прави полезен при сухота и състояния като екзема.

Специалисти уточняват, че доказателствата за директен ефект на локалните масла с витамин Е все още са ограничени, но неговата роля като антиоксидант и естествен хидратант е безспорна.

Витамин А, известен и като ретиноид, има дългогодишно приложение в дерматологията. Той стимулира синтеза на колаген и еластин, ускоряват обновяването на клетките и подобрява еластичността на кожата.

Освен това ретиноидите намаляват фините линии и неравномерната пигментация, както и облекчават акне и псориазис, сочат множество дерматологични изследвания.

Когато витамин А се набавя чрез диета, богата на каротеноиди, той подпомага и защитата срещу вредното въздействие на слънцето и замърсяването, които често допринасят за сухота и преждевременно стареене на кожата.

Снимка: iStock

Как да комбинираме хранене и локална грижа

Специалистите подчертават, че сухата кожа на ръцете изисква едновременно вътрешна и външна грижа. Храненето осигурява основните витамини и мастни киселини, които поддържат здравината на кожната бариера, а локалните продукти задържат влагата и намаляват изпаряването ѝ. Едното без другото често не е достатъчно, особено в студените месеци, когато кожата е подложена на по-силни климатични предизвикателства.

Хранителни източници и добавки

За поддържане на добра хидратация на кожата се препоръчват следните храни и добавки:

Витамин A: Съдържа се в моркови, сладки картофи, тиква и спанак. Животинските продукти като черен дроб и яйца също са богати на ретинол (активната форма на витамина). При недостиг се използват хранителни добавки с витамин A или бета-каротин.

Витамин E: Среща се в ядки (бадеми, лешници), семена (слънчогледови семки), авокадо и растителни масла като слънчогледово и пшеничен зародиш. Приемът може да се подпомогне и с капсули витамин E.

Витамин C: Основните източници са цитрусови плодове, ягоди, киви, чушки и броколи. Като добавки се предлагат таблетки и прахчета с аскорбинова киселина или комплексни формули с други антиоксиданти.

Омега-3 мастни киселини: Най-богати са мазните риби (сьомга, скумрия, сардини), ленено и чиа семена, орехи. Рибеното масло и добавките с омега-3 са често използван начин за осигуряване на дневната нужда.

Локална грижа за кожата на ръцете

Външната защита е не по-малко важна от храненето. Дерматолозите препоръчват редовна употреба на продукти, които подпомагат задържането на влагата и укрепват кожната бариера:

Кремове за ръце с хиалуронова киселина, глицерин или урея, тъй като задържат водата в кожата и омекотяват.

Натурални масла, като бадемово, арганово или кокосово: Доставят липиди и създават защитен филм върху кожата.

Олио или серуми с витамин E: Подсилват антиоксидантната защита и подпомагат възстановяването на сухата кожа.

Защитни бариерни кремове: Препоръчват се при често миене на ръцете или работа с почистващи препарати, защото създават тънък слой, който намалява раздразнението.

Сухотата на кожата на ръцете през есента се дължи на климатични промени и отслабена кожна бариера. Комбинацията между балансирано хранене и редовна локална грижа дава най-добри резултати за поддържане на здрава и добре хидратирана кожа на ръцете, особено през есента и зимата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.