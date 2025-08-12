Когато температурите се променят, кожата на лицето ни изпраща сигнали, които не бива да пренебрегвате. Важно е да се научите да разпознавате нейните нужди според сезона и ежедневния ритъм, като всеки период от годината носи някакви предизвикателства – влага, студ, вятър или слънце. Те влияят пряко върху състоянието на дермата, затова адаптивната грижа е ключът към нейното равновесие.

Специалистите от lilly разкриват в следващите редове как правилно да различите сухата от мазна кожа и кои са най-честите грешки при избора на подходяща козметика.

Как да различите сухата от мазна кожа?

Всеки тип изисква специфичен подход като най-важното е да разпознаете личните си нужди навреме. Сухата кожа често се усеща опъната, лющи се и има повишена чувствителност към климата, докато мазната се отличава със силна себумна секреция, лъщене и запушени пори. Ето какво ще ви помогне да направите разликата между различните видове:

суха – усещане за стягане след измиване – сигнал за липса на естествени липиди и нужда от дълбока хидратация. Налице са видими люспички около носа и скулите, което е индикация за дехидратация и нарушен кожен бариерен слой. Текстурата на кожата може да е загрубяла, което сочи за дехидратация и нарушен кожен бариерен слой;

мазна – лъскавина в Т-зоната – признак за свръхактивна себумна секреция и нужда от балансиране. Характерни са чести възпаления и черни точки в резултат запушени пори и неправилно подбрана козметика. Мазната кожа има по-силен блясък, който се засилва до обяд, като за нея е подходяща козметика с некомедогенна формула;

смесена – тя съчетава характеристиките на два типа – мазна Т-зона (чело, нос, брадичка) и сухи или нормални бузи. Изисква балансирана грижа, която едновременно регулира себумната секреция и хидратира сухите зони, без да ги омазнява.

Всеки от тези сигнали е ясен призив за индивидуален и сезонно съобразен подход. Кожата не се приспособява сама – осигурете ѝ навременна и обмислена грижа.

Често срещани грешки при избора на козметика

При суха кожа, популярна грешка е използването на агресивни почистващи продукти и пропускането на балансиран хидратант, което води до лющене и дехидратация. Това отслабва естествената бариера и я прави по-уязвима към външни фактори. Без нужната влага, текстурата на епидермиса загрубява и губи своята еластичност. От друга страна, мазната кожа често се третира с продукти, които прекалено изсушават и засилват себумната секреция.

Важно е да се подберат формули и дерматологично тествани съставки, които регулират омазняването, без да предизвикват допълнителен стрес. Индивидуалният подход и съобразяването със сезона ще ви помогнат да постигнете здрава, балансирана и сияйна кожа – независимо дали е суха, мазна, или смесена.