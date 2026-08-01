Едно от най-популярните комбинации за здравословна закуска: банан и боровинки в блендера, може да не работи толкова добре, колкото изглежда. Ново проучване на Калифорнийския университет в Дейвис (UC Davis) показва, че бананът в смутито с боровинки може драстично да намали способността на организма да усвоява ценни растителни съединения от боровинките.

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Какво разкрива проучването

Изследователският екип, публикувал резултатите си в списание Food & Function на Кралското химическо дружество, установява, че плодовете с високо съдържание на ензима полифенол оксидаза (PPO), сред които е и бананът, значително намаляват количеството флавоноиди, които тялото усвоява след консумация на смути.

„Искахме да разберем на практическо ниво как обичайна храна и начин на приготвяне, като смути на база банан, могат да повлияят на достъпността на флавоноидите за усвояване след прием“, обяснява водещият автор Хавиер Отавиани, ръководител на лабораторията на Mars Edge и адюнкт-изследовател в катедрата по хранене на UC Davis.

Флавоноидите са растителни съединения, свързани със здравето на сърцето и мозъка. Те се съдържат в ябълки, круши, боровинки, къпини, грозде, какао и много други плодове, използвани често в смутита.

Ензимът, заради който покафеняват плодовете

PPO е същият ензим, който кара разрязана ябълка или обелен банан бързо да потъмнеят на въздух. Учените искали да проверят дали този процес на „покафеняване“ засяга и хранителните вещества, които очакваме да получим от смутитата.

За целта участниците в изследването пили три вида напитки: смути с банан (висока PPO активност), смути с боровинки (ниска PPO активност) и капсула с флаванoли, послужила за контрола. След това изследователите анализирали проби на кръв и урина, за да проследят колко от флавоноидите реално са усвоени.

Резултатите били категорични:

Хората, изпили смутито с банан, имали с 84% по-ниски нива на флаванoли спрямо контролната група.

Смутито с боровинки (ниска PPO активност) дало резултати, сходни с тези при капсулата.

„Останахме наистина изненадани колко бързо добавянето само на един банан понижава нивото на флаванoли в смутито и усвояването им в организма“, коментира Отавиани.

Снимка: Canva

Какво значение има бананът все пак?

Важно е да се уточни: бананите не са нездравословни. Те са богат източник на калий, фибри и витамини, и остават чудесна част от балансираното хранене. Проблемът възниква конкретно когато целта е максимално усвояване на флавоноидите от боровинки, грозде или какао.

Според насоки на Академията по хранене и диететика (Academy of Nutrition and Dietetics), препоръчителният дневен прием за кардиометаболитно здраве е между 400 и 600 милиграма флавоноиди, получени най-вече от храна, а не от добавки.

Снимка: Canva

С какво да заменим банана

За да запазите максимума от полезните съединения в боровинките, Отавиани препоръчва да съчетавате богати на флавоноиди плодове с продукти с ниска PPO активност, като:

ананас;

портокал;

манго;

кисело мляко.

Тези комбинации запазват сладостта и кремообразната консистенция на смутито, без да неутрализират ефекта на боровинките.

https://svetatnazdraveto.bg/alternativna-meditsina/jagodi-ili-banani-koj-plod-e-po-dobar-za-kravnata-vi-zahar.html

Снимка: Canva

Малко проучване с практическо послание

Изследването е добре контролирано, но включва малка извадка, осем участника в първата част и единайсет във втората. Затова резултатите са показателни, но не бива да се приемат като окончателна присъда за всеки организъм или всяка диета. Експерти в областта на храненето съветват хората да не преиграват с реакцията. Смути с банан продължава да е хранителна опция, стига да не разчитате именно на него за максимален прием на флаванoли.

Изследването на UC Davis подсказва нещо по-широко: приготвянето и комбинирането на храните може реално да промени какво получава тялото ни от тях. Ако следващия път посегнете към боровинки заради ползите им за сърцето и паметта, може би си струва да оставите банана настрана — или поне да го консумирате отделно. При въпроси относно диетата и хранителния ви режим е добре да се консултирате с диетолог или лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници