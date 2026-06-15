Ягодите и бананите споделят няколко общи характеристики, но всяка от тях има различни потенциални ползи за здравето.

Докато едната може да помогне за контрол на кръвната захар, другата може да поддържа енергията ви.

Ето кой плод има по-добри ползи за поддържане на нивото на кръвната ви захар и кой е по-добрият, за да ви даде енергия през деня.

Ягоди или банани за контрол на кръвната захар и енергия

Ягодите и бананите са богати на хранителни вещества и се препоръчват като част от добре балансиран начин на хранене.

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И двата плода съдържат диетични фибри, витамини, минерали и антиоксиданти. Поради ключови разлики в хранителните им профили обаче, ягодите са най-подходящи за контрол на кръвната захар, докато бананите са най-подходящи за енергия.

Кръвна захар

В сравнение с бананите, ягодите се смятат за по-добри за кръвната захар.

Ягодите имат по-нисък гликемичен индекс (ГИ) и гликемичен товар (показател, който измерва не само колко бързо дадена храна повишава кръвната захар (гликемичен индекс), но и какво е реалното количество въглехидрати в една стандартна порция) от бананите.

Ягодите имат ГИ от 34-46 и гликемичен товар (ГТ) от 1,3-5,6, които се считат за ниски. Тези ниски стойности показват, че ягодите повишават кръвната захар бавно и не предизвикват скокове.

Ягодите са нисковъглехидратни плодове: Една чаша ягоди съдържа 11 грама въглехидрати, докато един среден банан съдържа 27 г въглехидрати.

Въглехидратите са макронутриентите с най-голямо влияние върху кръвната захар, което означава, че храните с ниско съдържание на въглехидрати (като ягодите) не повишават кръвната захар толкова, колкото храните с високо съдържание на въглехидрати.

Ягодите са отличен източник на диетични фибри: Подобно на други плодове, включително банани и ягоди, диетичните фибри са вид въглехидрат, за който е известно, че подпомага контрола на кръвната захар. Изследванията показват, че увеличаването на приема на фибри може да намали нивата на хемоглобин A1c (HbA1c) и нивата на кръвната захар на гладно при възрастни с диабет тип 2.

Антиоксидантите в ягодите са свързани с ползите за кръвната захар: Ягодите са богати на антиоксиданти като витамин С и антоцианини и елагова киселина.

Смята се, че тези антиоксиданти подпомагат управлението на кръвната захар, като намаляват оксидативния стрес и възпалението, които могат да потиснат секрецията на инсулин.

Този хормон помага за регулирането на глюкозата (захар) от храната навлизат в клетките по време на храносмилането.

Енергия

Въпреки че и двата плода осигуряват гориво и хранителни вещества за тялото ви, бананите са по-добър източник на готова за употреба енергия.

Бананите съдържат повече въглехидрати от ягодите: Един среден банан съдържа 27 г въглехидрат, докато една чаша ягоди съдържа 11 г от макронутриента. 2 3 Въглехидратите са предпочитаният източник на енергия за тялото ви, тъй като се усвояват бързо и се превръщат в енергия, когато е необходимо.

В сравнение с ягодите, стандартната порция банан съдържа два пъти повече калории: Калориите са мярка за това колко енергия от хранителните вещества ще осигури дадена храна. Тъй като тялото ви използва и произвежда нова енергия, трябва да приемате повече калории, за да я поддържате.

Бананите са отличен източник на калий: Калият е минерал и микроелемент, който играе жизненоважна роля в производството на енергия. Той улеснява нервните сигнали, които водят до мускулни контракции, и помага на тялото ви да преобразува въглехидратите в глюкоза за енергия.

Бананите са богати на витамин B6: Известен още като пиридоксин, витамин B6 е ключова част от глюконеогенезата, процесът, чрез който тялото ви създава глюкоза за енергия. Този процес често се случва, когато нивата на енергия са ниски и помага за поддържането на стабилни енергийни нива.

Хранителни и здравословни ползи

Ягодите и бананите са богати на хранителни вещества плодове, които предлагат разнообразни ползи за здравето.

Ягодите съдържат витамини, минерали, фибри и антиоксиданти , които са полезни за здравето.

Тези съединения в ягодите могат не само да подпомогнат контрола на кръвната захар, но и да помогнат за намаляване на възпалението, намаляване на липидите в кръвта и подобряване на здравето на сърцето.



Бананите са също източник на витамини, минерали, фибри и антиоксиданти.

Освен че подпомагат енергийните нужди, доказателствата сочат, че бананите могат да бъдат полезни за храносмилателното здраве, да намалят възпаленията, да подпомогнат контрола на теглото и да поддържат здравето на черния дроб.

Изборът между ягоди и банани зависи изцяло от вашите специфични здравословни и енергийни нужди, тъй като и двата плода предлагат уникални предимства.

Благодарение на ниския си гликемичен индекс, по-малкото въглехидрати и богатото съдържание на антиоксиданти, ягодите са по-добрият вариант за превенция и контрол на нивата на кръвната захар.

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От друга страна, бананите изпъкват като отличен източник на бърза и дълготрайна енергия, благодарение на по-високото си калорийно съдържание, въглехидрати и ключови микроелементи като калий и витамин B6.

За да извлечете максимума от техните хранителни профили, без да предизвиквате резки промени в показателите си, се стреми към умерена консумация и балансирано включване на плодовете в менюто.

Тъй като всеки организъм реагира индивидуално на въглехидратите, е силно препоръчително да се консултирате с диетолог или специалист.

Той ще ви помогне да определите точните порции и най-подходящото време за прием спрямо вашия личен двигателен режим и здравословен статус.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници