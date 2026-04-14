Затоплянето на времето ни дава доста по-разнообразни възможности за пресни плодове и зеленчуци.

Един от първите пролетни плодове са ягодите – вече сочни и вкусни, и същевременно криещи в себе си сериозни хранителни ползи.

Клиничните изследвания показват, че консумацията само на една порция от 8 ягоди на ден може да подобри здравето на сърцето, да помогне за контролиране на диабета, здравето на мозъка и да намали риска от някои видове рак.

1. Ягодите са пълни с витамин С

Само една чаша ягоди съдържа 95% от дневната стойност на витамин С. Този витамин не само играе роля в имунната функция, но и помага за формирането на жизненоважни части на тялото, като кръвоносни съдове, хрущяли, мускули и колаген в костите.

Той също така помага на тялото да абсорбира желязо от растителни храни и е антиоксидант, който се бори със свободните радикали, за които се смята, че са свързани със сърдечни заболявания и рак.

2. Ягодите могат да подобрят здравето на сърцето

В клинични изследвания е доказано, че ягодите намаляват нивата на общия холестерол и LDL холестерола. Ягодите съдържат и 220 милиграма калий на порция, което може да помогне за контрол на кръвното налягане и предотвратяване на инсулти.

3. Ягодите съдържат фибри

Фибрите подпомагат както здравето на сърцето, така и храносмилането. Ягодите са добър източник на фибри и съдържат 3 грама разтворими и неразтворими фибри. Доказано е, че разтворимите фибри понижават холестерола, когато са част от здравословна диета с ниско съдържание на наситени мазнини.

Снимка: Canva

4. Ягодите подпомагат здравето на мозъка

Скорошно проучване в Annals of Neurology показва, че консумацията на горски плодове повече от два пъти седмично изглежда забавя когнитивното стареене с до 2,5 години. Като отличен източник на витамин C, пеларгонидин, антоцианини и флавоноиди, ягодите могат да намалят риска от болестта на Алцхаймер и свързаните с нея деменции.

5. Ягодите съдържат фолат

Фолатът помага за образуването на червени кръвни клетки и помага на всички клетки в тялото да функционират правилно. Фолатът е важен и по време на бременност, за да помогне за предотвратяване на вродени дефекти. Порция ягоди осигурява 8% от препоръчителната дневна стойност на фолат.

6. Ягодите са естествено сладки и нискокалорични

Порция от осем ягоди съдържа по-малко от 8 грама захар и е под 50 калории. Това е по-малко захар от една ябълка и половината от калориите на банан.

7. Ягодите могат да намалят възпалението

Резултати от клинично проучване показват, че консумацията на ягоди може да помогне за намаляване на нивата на кръвната захар, особено когато се консумират два часа преди хранене.

Освен това, антоцианините в ягодите могат да намалят възпалението, оксидативния стрес и инсулиновата резистентност – всички рискови фактори за диабет тип 2.

8. Ягодите могат да допринесат за здравето на червата

Няколко проучвания, които бяха публикувани наскоро или са в ход, разглеждат отблизо как консумацията на ягоди може да повлияе на чревния микробиом и от своя страна на други аспекти на здравето.

Снимка: Canva

В конкретно проучване добавянето на ягоди е увеличило броя на специфични чревни бактерии, свързани с чиста телесна маса, здраве и дълголетие.

Ягодите са универсален плод, което ги прави идеални за добавяне както към сладки, така и към солени ястия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници