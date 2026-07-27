Чиния s миди, сварени скариди или прясна стрида, морските дарове отдавна се радват на репутацията на деликатес, но малцина знаят колко ценни са те и за здравето.

Освен вкус, морските дарове предлагат впечатляващ хранителен профил, чист протеин, омега-3 мастни киселини и рядко срещани минерали като цинк, селен и йод. В същото време носят и специфични рискове, за които всеки потребител трябва да е информиран.

Ракообразни и мекотели, каква е разликата

Морските дарове се делят на две основни групи. Ракообразните имат сегментирано тяло и стави крайници, покрити с твърда черупка, към тях спадат ракът, омарът, скаридите, лангустите и рапаните. Мекотелите притежават твърда, двучастна черупка и включват миди, стриди, калмари, октоподи и охлюви. Разликите не са само биологични, но определят и част от хранителния и рисковия профил на всеки вид.

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Каква е хранителната стойност на морските дарове?

Една от най-често изтъкваните ползи от морските дарове е съчетанието от чист протеин за отслабване и ниска калорийност. Порция миди от 85 грама съдържа 22 грама протеин, над 40% от препоръчителния дневен прием при диета от 2000 калории, при едва 126 калории и по-малко от 2 грама мазнини. Подобна е ситуацията и при други видове: 100 грама миди носят едва 79 калории, а 100 грама 74, докато същото количество говеждо съдържа 231 калории.

Морските дарове са и сред най-богатите природни източници на витамини и минерали, включително:

витамин B12 и B6

цинк и селен

желязо и йод

магнезий и фосфор

калий и мед

Ползи от морските дарове за здравето

Сърдечно-съдово здраве и риба

Омега-3 мастните киселини, съдържащи се в мидите, скаридите, калмарите и стридите, подпомагат сърдечно-съдовото здраве. Според проучване, цитирано от специалисти по хранене, мъже, консумиращи над 200 грама морски дарове седмично, са имали 59% по-нисък риск от смърт вследствие на инфаркт в сравнение с тези, консумиращи под 50 грама седмично. Експертите посочват, че и високият прием на витамин B12 допълнително намалява риска от сърдечни заболявания.

Снимка: Canva

Цинк и имунна система

Морските дарове са отличен източник на цинк – минерал, който стимулира развитието на имунните клетки в организма. Дефицитът на цинк е свързан с понижена активност на естествените клетки убийци (NK клетки), които организмът използва в борбата с инфекциите.

Витамин B12 и мозъчна функция

Комбинацията от омега-3 мастни киселини и витамин B12 в морските дарове подпомага и когнитивните функции. Изследователи отбелязват, че двата нутриента действат по-ефективно, когато се приемат заедно, отколкото поотделно.

Рискове при консумация на морски дарове

Наред с ползите, съществуват и рискове, които всеки нутриционист или диетолог би препоръчал да имате предвид.

Алергия към морски дарове, симптомите варират от леки до животозастрашаващи и включват коремна болка, изтръпване на устата, копривна треска, подуване на гърлото или лицето, затруднено дишане и световъртеж. Алергията засяга около 2% от населението и обичайно остава за цял живот.

Снимка: Canva

Консумацията на сурови морски дарове крие риск от инфекция, наречена вибриоза, причинена от бактерии, обитаващи топли солени води. Симптомите (повръщане, температура, втрисане, диария) се появяват между 12 и 24 часа след консумацията. При тежко или продължително протичане е необходима лекарска помощ и евентуално антибиотично лечение.

Важно е да се внимава и с тежките метали в морските дарове, като живак, както и с холестерола, скаридите и калмарите съдържат по-високи нива в сравнение с повечето миди и стриди, при които той обичайно остава под 100 милиграма на порция. Бременните и кърмещите жени, както и малките деца, трябва да следват специфични препоръки за количествата и видовете морски дарове, които консумират.

Как да включим морските дарове в менюто си

Балансираното хранене, включително популярната средиземноморска диета, препоръчва поне две порции риба седмично, като едната е мазна риба (сьомга, сардини, скумрия). Морските дарове са чудесно допълнение, леки, богати на протеин и подходящи за нискокалорична диета. Пресните, отглеждани в диви условия варианти са за предпочитане пред преработените.

Морските дарове съчетават вкус и наука, достатъчна причина да намерят по-често място на трапезата, стига да се консумират добре сготвени и с мярка

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници