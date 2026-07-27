Чиния s миди, сварени скариди или прясна стрида, морските дарове отдавна се радват на репутацията на деликатес, но малцина знаят колко ценни са те и за здравето.
Освен вкус, морските дарове предлагат впечатляващ хранителен профил, чист протеин, омега-3 мастни киселини и рядко срещани минерали като цинк, селен и йод. В същото време носят и специфични рискове, за които всеки потребител трябва да е информиран.
Ракообразни и мекотели, каква е разликата
Морските дарове се делят на две основни групи. Ракообразните имат сегментирано тяло и стави крайници, покрити с твърда черупка, към тях спадат ракът, омарът, скаридите, лангустите и рапаните. Мекотелите притежават твърда, двучастна черупка и включват миди, стриди, калмари, октоподи и охлюви. Разликите не са само биологични, но определят и част от хранителния и рисковия профил на всеки вид.
Каква е хранителната стойност на морските дарове?
Една от най-често изтъкваните ползи от морските дарове е съчетанието от чист протеин за отслабване и ниска калорийност. Порция миди от 85 грама съдържа 22 грама протеин, над 40% от препоръчителния дневен прием при диета от 2000 калории, при едва 126 калории и по-малко от 2 грама мазнини. Подобна е ситуацията и при други видове: 100 грама миди носят едва 79 калории, а 100 грама 74, докато същото количество говеждо съдържа 231 калории.
Морските дарове са и сред най-богатите природни източници на витамини и минерали, включително:
- витамин B12 и B6
- цинк и селен
- желязо и йод
- магнезий и фосфор
- калий и мед
Ползи от морските дарове за здравето
Сърдечно-съдово здраве и риба
Омега-3 мастните киселини, съдържащи се в мидите, скаридите, калмарите и стридите, подпомагат сърдечно-съдовото здраве. Според проучване, цитирано от специалисти по хранене, мъже, консумиращи над 200 грама морски дарове седмично, са имали 59% по-нисък риск от смърт вследствие на инфаркт в сравнение с тези, консумиращи под 50 грама седмично. Експертите посочват, че и високият прием на витамин B12 допълнително намалява риска от сърдечни заболявания.
Цинк и имунна система
Морските дарове са отличен източник на цинк – минерал, който стимулира развитието на имунните клетки в организма. Дефицитът на цинк е свързан с понижена активност на естествените клетки убийци (NK клетки), които организмът използва в борбата с инфекциите.
Витамин B12 и мозъчна функция
Комбинацията от омега-3 мастни киселини и витамин B12 в морските дарове подпомага и когнитивните функции. Изследователи отбелязват, че двата нутриента действат по-ефективно, когато се приемат заедно, отколкото поотделно.
Рискове при консумация на морски дарове
Наред с ползите, съществуват и рискове, които всеки нутриционист или диетолог би препоръчал да имате предвид.
Алергия към морски дарове, симптомите варират от леки до животозастрашаващи и включват коремна болка, изтръпване на устата, копривна треска, подуване на гърлото или лицето, затруднено дишане и световъртеж. Алергията засяга около 2% от населението и обичайно остава за цял живот.
Консумацията на сурови морски дарове крие риск от инфекция, наречена вибриоза, причинена от бактерии, обитаващи топли солени води. Симптомите (повръщане, температура, втрисане, диария) се появяват между 12 и 24 часа след консумацията. При тежко или продължително протичане е необходима лекарска помощ и евентуално антибиотично лечение.
Важно е да се внимава и с тежките метали в морските дарове, като живак, както и с холестерола, скаридите и калмарите съдържат по-високи нива в сравнение с повечето миди и стриди, при които той обичайно остава под 100 милиграма на порция. Бременните и кърмещите жени, както и малките деца, трябва да следват специфични препоръки за количествата и видовете морски дарове, които консумират.
Как да включим морските дарове в менюто си
Балансираното хранене, включително популярната средиземноморска диета, препоръчва поне две порции риба седмично, като едната е мазна риба (сьомга, сардини, скумрия). Морските дарове са чудесно допълнение, леки, богати на протеин и подходящи за нискокалорична диета. Пресните, отглеждани в диви условия варианти са за предпочитане пред преработените.
Морските дарове съчетават вкус и наука, достатъчна причина да намерят по-често място на трапезата, стига да се консумират добре сготвени и с мярка
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници