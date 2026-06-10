Според Американската кардиологична асоциация две порции мазна риба от по около 100 грама седмично са достатъчни, за да осигурят на организма ценните EPA и DHA мастни киселини.
Научете в коя риба има най-много омега-3, как да се предпазите от живак и какви са алтернативите, ако не обичате риба.
Защо омега-3 са незаменими
Омега-3 са есенциални мастни киселини, тялото не може да ги произвежда само и трябва да ги набавя чрез храната. Според експертите, цитирани от Verywell Health, те играят ключова роля за здравето на сърцето, мозъка и очите, като:
- намаляват възпалението в организма;
- понижават триглицеридите в кръвта;
- поддържат здравословно кръвно налягане, запазвайки артериите еластични, важен фактор за превенция на атеросклероза и сърдечни заболявания.
Формулата SMASH: В коя риба има най-много омега-3
Регистрираният диетолог Грейс Дероча, говорител на Академията по хранене и диететика на САЩ, препоръчва лесния за запомняне акроним SMASH:
- Salmon – сьомга
- Mackerel – скумрия (тихоокеанска)
- Anchovies – аншоа
- Sardines – сардини
- Herring – херинга
Това са студеноводни риби, богати едновременно на EPA и DHA, при това с ниско съдържание на живак. Една порция от 100 г е приблизително колкото голям смартфон. Освен омега-3 рибата осигурява чист протеин и витамин D, селен и други полезни нутриенти, идеално допълнение към всяка диета за здраво сърце.
Ами ако не обичате риба?
Пълноценната храна остава най-добрият източник, но има алтернативи:
- Растителни източници на омега-3: смлени ленени семена, чиа, орехи и соя;
- Рибено масло на капсули. Експертите съветват да търсите минимум 500–1000 мг EPA и DHA общо на дневен прием и задължително продукт с независимо лабораторно тестване за чистота. За вегани подходящ вариант е маслото от водорасли.
Две порции мазна риба седмично от групата SMASH покриват нуждите на организма от омега-3, подпомагат сърдечносъдовото здраве и носят минимален риск от живак. При специфични състояния, висок триглицериден профил, бременност или алергия към риба е добре да обсъдите приема с лекар или диетолог.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Verywell Health – „Колко риба да ядем седмично за ползите от омега-3" (интервю с диетолог Грейс Дероча)
- Национални здравни институти на САЩ (NIH) – Омега-3 мастни киселини: справочник за здравни специалисти
- Американска кардиологична асоциация – Научно становище за консумацията на морска храна и сърдечносъдовите заболявания
- Агенция по храните и лекарствата на САЩ (FDA) – Съвети за консумация на риба
- NOAA – „Горещи точки" на живак: биоакумулация при рибите
- Marine Pollution Bulletin (Elsevier) – Проучване за натрупването на живак в морските хищни риби
- ScienceDirect – Нива на живак при различните видове скумрия
- FDA – Нива на живак в търговските видове риба и морски дарове (1990–2012)