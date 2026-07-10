Бързото ходене е сред най-лесните и достъпни начини да поддържаме форма. Какво случва обаче, когато болките в коленете, тазобедрените стави или излишното тегло превърнат всяка крачка в изпитание? През зимните месеци суровите условия навън допълнително усложняват нещата. За щастие, има алтернатива, която предлага същите, ако не и по-добри резултати за кардио здравето, без излишно натоварване.

Практикуването на упражнения във вода е перфектният начин да останете активни и да предпазите сърцето си.

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Как плуването и водните тренировки пазят сърцето?

Поради факта, че сравнително малко хора плуват редовно, мащабните научни изследвания често обединяват плуването с други видове физическа активност. Въпреки това хората, които практикуват редовни умерен до интензивен тип тренировки, страдат значително по-рядко от сърдечно-съдови заболявания.

„Плуване изгаря приблизително същия брой калории, както и бързото ходене“, обяснява д-р И-Мин Лий, професор по медицина в Harvard Medical School, която изследва ролята на физическата активност в превенцията на болести.

Експертите от Harvard Health Publishing подчертават няколко ключови предимства на тренировките в басейн:

Лекота: Водата поддържа тялото, което драстично намалява стреса върху ставите. Това предимство е безценно за хора с наднормено тегло или артрит.

Естествено съпротивление: Водната среда оказва съпротивление при всяко движение. Това позволява интензивна кардио тренировка с минимален риск от травми.

Психическо здраве: Плуването на дължини има медитативен характер, помага за намаляване на стреса и подобрява общото емоционално състояние, което допълнително подпомага сърдечната функция.

Дълголетие: Това е активност, която можете да практикувате безопасно през целия си живот, независимо от възрастта.

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Как да започнете, ако сте начинаещи?

Ако не сте влизали в басейна от дълго време, експертите съветват да започнете бавно. Опитайте с плуване на дължини в рамките на 5 до 10 минути, като се фокусирате върху координирането на дишането, загребванията и движенията на краката. Добрите плувни очила са задължителни.

Ако плуването не ви привлича, съществуват отлични алтернативи:

Ходене или бягане във вода;

Водна аеробика – упражнения, които се изпълняват във вода до кръста или по-дълбока, често с помощта на специални плаващи гирички и уреди.

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Единственият недостатък: Грижа за костите

Основният минус на водните тренировки е, че те не са оптимални за изграждане на костна плътност, тъй като тялото не носи собственото си тегло във водата. Поради тази причина спортните лекари препоръчват да комбинирате упражнения във вода с активности на сушата, като силови тренировки, бързо ходене, танци, изкачване на стълби или градинарство.

Инвестицията на време в упражнения във вода и последващ релакс е един от най-приятните начини да се погрижите за дълголетието и тонуса си. Независимо дали ще изберете интензивно плуване, или забавна водна аеробика, тялото ви ще ви благодари. Преди да промените тренировъчния си режим обаче, се консултирайте с Вашия лекар, за да изберете най-безопасния подход за вашето сърце.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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