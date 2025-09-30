Ряпа и кореноплодни зеленчуци: Есенни дарове за силен имунитет

С настъпването на есента и по-студените дни се нуждаем от все повече засилващи имунната система храни.

Безспорно ряпата е един най-полезните сезонни зеленчуци, съдържайки изключително много Витамин С, богата е на мастноразтворимите витамини K и A, а също така и на много фолат, който подпомага производството на червени кръвни клетки в организма.

Хранителните ползи от ряпата

Ряпата има отличен хранителен профил. Подобно на други кръстоцветни зеленчуци, тя е с ниско съдържание на калории, но е богата на витамини и минерали, информира Healthline. Около 130 грама нарязана на кубчета сурова ряпа съдържа

Калории: 36

Въглехидрати: 8 грама

Фибри: 2 грама

Протеини: 1 грам

Витамин C: 30% от дневната стойност

Фолат: 5% от дневната стойност

Фосфор: 3% от дневната стойност

Калций: 3% от дневната стойност



Листата съдържат още по-големи количества хранителни вещества, като около 55 грама нарязани листа от ряпа осигурява - 115% от дневната стойност на Витамин К; Витамин C (37% от дневната стойност); Провитамин A (35% от дневната стойност); Фолат (27% от дневната стойност).

Ряпата подобрява усвояването на желязото и помага за регулиране на холестерола в кръвта.

Витамин K играе съществена роля като агент на съсирването, което означава, че помага за предотвратяване на прекомерно кървене. Витамин A е жизненоважен за здравето на очите, кожата и белите дробове.

Ряпата може да има противоракови свойства

Ряпата съдържа няколко полезни растителни съединения, свързани с противоракови свойства. Освен високото си съдържание на витамин С, което може да помогне за предотвратяване на растежа и разпространението на раковите клетки, ряпата е богата на глюкозинолати.

Снимка: pixabay

Това са група биоактивни растителни съединения, които също така осигуряват антиоксидантна активност, което означава, че смекчават насърчаващите рака ефекти на оксидативния стрес.

Многобройни проучвания свързват по-високия прием на глюкозинолати с намален риск от различни видове рак, включително рак на белия дроб, дебелото черво и ректума.

Може да контролира нивата на кръвната захар

Контролирането на кръвната захар е от решаващо значение за здравето, особено за тези, които имат диабет, а проучвания върху животни показват, че ряпата може да има антидиабетни ефекти. Освен това, ряпата помага за коригиране на други метаболитни нарушения, свързани с диабета, като например високи нива на холестерол и триглицериди в кръвта.

Ряпата засилва имунната система

Ряпата осигурява основни витамини и фитонутриенти, които подобряват имунната функция. Високото съдържание на витамин С подпомага производството на бели кръвни клетки и действа като антиоксидант за намаляване на оксидативния стрес.

Освен това, е доказано, че глюкозинолатите в ряпата проявяват антимикробна активност, потенциално намалявайки риска от бактериални и вирусни инфекции. Наличието на пребиотични фибри допълнително засилва имунната защита, като поддържа чревната микробиота, която играе ключова роля в регулирането на имунната система.

Други потенциални ползи за здравето от ряпата

Корените и зелените листа от ряпа могат да осигурят допълнителни ползи за здравето, включително:

Може да помогне за контролиране на теглото – Ряпата е нискокалоричен, не-скорбялен зеленчук с нисък гликемичен индекс, така че консумацията му има минимален ефект върху нивата на кръвната захар. Според изследвания, тези характеристики поддържат здравословно тегло.

Снимка: Canva

Може да подпомогне здравето на костите – Витамин К играе ключова роля в костния метаболизъм, а проучвания върху животни показват, че глюкозинолатите могат да повлияят положително върху образуването на кости.

Може да защити черния дроб – Съдържанието на антоцианини и серни съединения в ряпата, като глюкозинолати, е доказано, че оказва чернодробно-защитно действие при плъхове с чернодробна токсичност.

Полза от други кореноплодни зеленчуци

Семейството на кореноплодните зеленчуци освен ряпата, включва още доста познати зеленчуци. Почти всички са част от ежедневието ни, така че ето ползите от консумацията им, според специализираното издание Healthline:

Ползите от лука – Консумацията на лук може да бъде полезна за предотвратяване или лечение на – високо кръвно налягане, диабет, затлъстяване. Лукът има антиоксидантни, вазодилататорни и противовъзпалителни свойства.

Сладки картофи – Те съдържат фибри, витамин C, манган и витамин A. Могат да помогнат за защита от диабет, защита от някои видове рак, противовъзпалителни свойства, предотвратяване на недохранване с витамин А.

Цвекло – То съдържа фибри, фолат и манган. Цвеклото е богато и на нитрати, полезни растителни съединения, които могат да помогнат за разширяване на кръвоносните съдове, потенциално понижавайки кръвното налягане и подобрявайки здравето на сърцето.

Чесън – Съдържа важни хранителни вещества, включително манган и калий. Преглед на проучвания и изследвания от 2020 г. отбелязва, че чесънът – намалява оксидативния стрес при хора по време на менопауза; намалява оксидативния стрес при хора с коронарна артериална болест; подобрява антиоксидантния статус при хора, получаващи химиотерапия за рак; осигурява противовъзпалителен ефект при хора с терминална бъбречна недостатъчност (ТБН)

Моркови – Те са богати на витамини, фибри, каротеноиди, минерали, антиоксиданти. Морковите предлагат широк спектър от възможни ползи, като например – регулиране на апетита, намаляване на холестерола, намаляване на риска от коронарна болест на сърцето.

Идеи за лесни рецепти с ряпа

За щастие ряпата е изключително достъпна и лесна за приготвяне в десетки варианти.

Добрата ряпа е по-малка на размер. Големите са склонни да бъдат по-горчиви. Търсете ряпа, която е твърда на допир и няма петна. Не я мийте, докато не сте готови за консумация. Може да я съхранявате в хладилник до една седмица.

Ето някои идеи, които със сигурност може да изпробвате във вашата кухня:

Пюре от ряпа с масло и зелен лук – сварете ряпата, след което я пасирайте, като добавите масло, малко див лук (или пресен), сол и черен пипер на вкус.

Салата – настържете ряпата заедно с други зеленчуци, сред които моркови, цвекло, както и ябълка. Овкусете с лимон, зехтин и сол, получавате изключително богата на витамини салата.

Печени картофи с ряпа – може да направите нещо като огретен на фурна, като редувате ряпа и картофи, като залеете със смес от яйца, сирене и мляко.

Крем супа от ряпа и други зеленчуци – ряпата е идеална за част от крем супа, като останалите съставки са по ваш избор, но може да добавите картофи, лук, чушка, моркови и други.