Повечето хора инстинктивно посягат към щанда с прясна продукция, убедени, че това е по-здравословният избор. Истината обаче е по-нюансирана, когато става дума за свежи или замразени плодове и зеленчуци, разликата в хранителната стойност често е минимална, а замразените варианти носят редица предимства, от по-ниска цена до по-дълъг срок на годност.

Ето шестте най-чести грешки, които допускаме, когато избягваме замразената секция в магазина.

1. Смятаме, че прясното винаги е по-хранително

Това е може би най-разпространеното погрешно убеждение. На практика хранителната стойност на замразените храни често се доближава до тази на пресните, а понякога дори я надвишава.

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Плодовете и зеленчуците за замразяване обикновено се берат на върха на зрелостта си и преминават през шоково замразяване малко след прибирането на реколтата. Точно тук се крие ключът към запазване на антиоксиданти и витамин C, процесът съхранява ценните съединения, докато пресните продукти често се берат по-рано от необходимото и губят част от нутриентите си по време на транспорт и съхранение.

Според изследване, публикувано в Foods (2025), нивата на витамини C и Е в замразени плодове и зеленчуци са сходни или дори по-високи в сравнение с пресните им еквиваленти. Друго проучване в Journal of Food Composition and Analysis установява, че някои замразени плодове показват по-висок антиоксидантен капацитет, тоест по-добра способност да неутрализират увреждащите клетките свободни радикали.

Изводът от повечето научни данни е, че разликата между двата вида продукция е незначителна, така че спокойно можете да включвате и двата варианта в менюто си.

2. Пренебрегваме разликата в цената

Замразените плодове и зеленчуци обикновено са значително по-евтини от пресните, отчасти защото се предлагат целогодишно, продават се в по-големи опаковки и имат много по-дълъг срок на годност.

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При извънсезонни или екзотични плодове разликата в цената е още по-осезаема заради разходите за транспорт и ограничената наличност. Затова замразената секция е добро решение за всеки, който търси евтини и здравословни храни и иска да оптимизира бюджета си за пазаруване, без да прави компромис с качеството.

3. Оставяме прясната продукция да се разваля

Пресните плодове и зеленчуци имат сравнително кратък живот, а някои като горските плодове и листните зеленчуци, се развалят особено бързо.

Ако това ви се случва често, преходът към замразени горски плодове и зеленчуци може да реши проблема, те издържат с месеци във фризера, докато пресните варианти често трябва да се използват в рамките на няколко дни.

Проучване в Current Developments in Nutrition сочи, че употребата на замразени храни вместо пресни може да доведе до намаляване на хранителните отпадъци (food waste) с до 47%. Тъй като замразената продукция обикновено е предварително измита и нарязана, можете да вземате само нужното количество, а останалото да пази качеството си за по-късно.

4. Използваме замразеното само за супи и смутита

Много хора купуват замразени плодове и зеленчуци единствено за смутита или яхнии, без да подозират колко универсални могат да бъдат. Готвенето със замразени зеленчуци работи отлично и в печива, омлети, салати, яхнии, задушени ястия и пасти.

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Например запечена замразена тиква може да се добави към салата или купа с киноа, а сварени до сиропна консистенция замразени горски плодове стават чудесен топинг за извара или гръцко кисело мляко.

5. Вярваме, че замразеното трае вечно

Дългият срок на годност не означава безкраен. С времето замразената продукция губи част от вкуса, текстурата и хранителните си съставки. Изследване в Journal of Food Processing and Preservation показва, че нивата на определени нутриенти и антиоксидантната активност намаляват след около осем месеца съхранение във фризера. Затова е препоръчително замразените плодове и зеленчуци да се използват в рамките на 8–12 месеца, за да запазят максимума от вкуса и стойността си.

6. Избягваме да комбинираме прясно и замразено

Не е нужно да избирате едно от двете. Комбинирането на пресни и замразени храни в едно и също ястие е чудесен начин да съчетаете различни текстури и вкусове, например прясен спанак с печени замразени зеленчуци в салата, или купа със замразени горски плодове, гарнирана с пресни плодове отгоре.

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Изборът между свежи или замразени плодове и зеленчуци не бива да е повод за притеснение. И двата варианта могат да бъдат част от балансирано хранене и бюджет, стига да знаете как да ги съхранявате и комбинирате правилно. Следващия път, когато сте на пазар, не подминавайте замразената секция, тя може да е също толкова полезна за здравето ви, колкото и щандът с прясна продукция.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници