Повечето хора инстинктивно посягат към щанда с прясна продукция, убедени, че това е по-здравословният избор. Истината обаче е по-нюансирана, когато става дума за свежи или замразени плодове и зеленчуци, разликата в хранителната стойност често е минимална, а замразените варианти носят редица предимства, от по-ниска цена до по-дълъг срок на годност.
Ето шестте най-чести грешки, които допускаме, когато избягваме замразената секция в магазина.
1. Смятаме, че прясното винаги е по-хранително
Това е може би най-разпространеното погрешно убеждение. На практика хранителната стойност на замразените храни често се доближава до тази на пресните, а понякога дори я надвишава.
Плодовете и зеленчуците за замразяване обикновено се берат на върха на зрелостта си и преминават през шоково замразяване малко след прибирането на реколтата. Точно тук се крие ключът към запазване на антиоксиданти и витамин C, процесът съхранява ценните съединения, докато пресните продукти често се берат по-рано от необходимото и губят част от нутриентите си по време на транспорт и съхранение.
Според изследване, публикувано в Foods (2025), нивата на витамини C и Е в замразени плодове и зеленчуци са сходни или дори по-високи в сравнение с пресните им еквиваленти. Друго проучване в Journal of Food Composition and Analysis установява, че някои замразени плодове показват по-висок антиоксидантен капацитет, тоест по-добра способност да неутрализират увреждащите клетките свободни радикали.
Изводът от повечето научни данни е, че разликата между двата вида продукция е незначителна, така че спокойно можете да включвате и двата варианта в менюто си.
2. Пренебрегваме разликата в цената
Замразените плодове и зеленчуци обикновено са значително по-евтини от пресните, отчасти защото се предлагат целогодишно, продават се в по-големи опаковки и имат много по-дълъг срок на годност.
При извънсезонни или екзотични плодове разликата в цената е още по-осезаема заради разходите за транспорт и ограничената наличност. Затова замразената секция е добро решение за всеки, който търси евтини и здравословни храни и иска да оптимизира бюджета си за пазаруване, без да прави компромис с качеството.
3. Оставяме прясната продукция да се разваля
Пресните плодове и зеленчуци имат сравнително кратък живот, а някои като горските плодове и листните зеленчуци, се развалят особено бързо.
Ако това ви се случва често, преходът към замразени горски плодове и зеленчуци може да реши проблема, те издържат с месеци във фризера, докато пресните варианти често трябва да се използват в рамките на няколко дни.
Проучване в Current Developments in Nutrition сочи, че употребата на замразени храни вместо пресни може да доведе до намаляване на хранителните отпадъци (food waste) с до 47%. Тъй като замразената продукция обикновено е предварително измита и нарязана, можете да вземате само нужното количество, а останалото да пази качеството си за по-късно.
4. Използваме замразеното само за супи и смутита
Много хора купуват замразени плодове и зеленчуци единствено за смутита или яхнии, без да подозират колко универсални могат да бъдат. Готвенето със замразени зеленчуци работи отлично и в печива, омлети, салати, яхнии, задушени ястия и пасти.
Например запечена замразена тиква може да се добави към салата или купа с киноа, а сварени до сиропна консистенция замразени горски плодове стават чудесен топинг за извара или гръцко кисело мляко.
5. Вярваме, че замразеното трае вечно
Дългият срок на годност не означава безкраен. С времето замразената продукция губи част от вкуса, текстурата и хранителните си съставки. Изследване в Journal of Food Processing and Preservation показва, че нивата на определени нутриенти и антиоксидантната активност намаляват след около осем месеца съхранение във фризера. Затова е препоръчително замразените плодове и зеленчуци да се използват в рамките на 8–12 месеца, за да запазят максимума от вкуса и стойността си.
6. Избягваме да комбинираме прясно и замразено
Не е нужно да избирате едно от двете. Комбинирането на пресни и замразени храни в едно и също ястие е чудесен начин да съчетаете различни текстури и вкусове, например прясен спанак с печени замразени зеленчуци в салата, или купа със замразени горски плодове, гарнирана с пресни плодове отгоре.
Изборът между свежи или замразени плодове и зеленчуци не бива да е повод за притеснение. И двата варианта могат да бъдат част от балансирано хранене и бюджет, стига да знаете как да ги съхранявате и комбинирате правилно. Следващия път, когато сте на пазар, не подминавайте замразената секция, тя може да е също толкова полезна за здравето ви, колкото и щандът с прясна продукция.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Диетолог споделя 6 грешки при избора между свежи и замразени продукти. Health.com
Сравнение на хранителните вещества в свежи и замразени плодове и зеленчуци. Foods (2025)
Промяна на антиоксидантния капацитет при съхранение на замразени продукти. Journal of Food Composition and Analysis
Качество и хранителна стойност на замразени плодове след продължително съхранение. Journal of Food Processing and Preservation
Съдържание на витамини в свежи спрямо замразени зеленчуци. Journal of Agricultural and Food Chemistry
Антиоксидантна активност на замразени плодове. Journal of Agricultural and Food Chemistry
Ефект от употребата на замразени храни върху намаляването на хранителните отпадъци. Current Developments in Nutrition
Потребителско възприятие и качество на замразени храни. British Food Journal
- Колко дълго могат да се съхраняват замразени храни. National Center for Home Food Preservation