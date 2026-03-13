Гъбите освен вкусно ястие, което е богато на основни хранителни вещества, предлагат редица ползи за здравето – от борба с възпаленията до подпомагане на здравето на червата, като същевременно осигуряват важни витамини и минерали.

В тази статия ще научите какви са ползите от консумацията на гъби, как помагат в борбата с възпаленията, защо са „умният“ заместител на червеното месо и по какъв начин подпомагат контролирането нивото на кръвната захар.

Ще разгледаме и важните предпазни мерки, за да се наслаждавате на ползите им безопасно.

1. Гъбите се борят с възпалението

Възпалението е част от процеса на много различни заболявания, включително сърдечни заболявания, артрит, автоимунни заболявания и рак. Доказано е, че гъбите имат противовъзпалителни ефекти, които могат да намалят риска и тежестта на възпалителните заболявания.

Снимка: Canva

Гъбите съдържат няколко различни биоактивни метаболита, вещества, произвеждани по време на тяхното смилане. Те са отговорни за противовъзпалителните ефекти на гъбите.

2. Осигуряват антиоксиданти

Гъбите също така осигуряват естествени антиоксиданти. Антиоксидантите са химикали, които инактивират свободните радикали, нестабилни молекули, произведени по време на клетъчни процеси, които могат да навредят на тялото по много начини.

Свободните радикали, които се произвеждат в по-голямо количество, когато тялото е под стрес или е изложено на нездравословна храна и химикали, могат да допринесат за рак, сърдечни заболявания, чернодробни заболявания и белодробни заболявания. Няколко различни компонента и странични продукти от гъбите упражняват антиоксидантен ефект върху организма.

3. Спомагат за понижаване на холестерола

Високите нива на холестерол и мазнини могат да бъдат вредни за организма, допринасяйки за сърдечни заболявания, инсулт и съдови заболявания. Доказано е, че ядливите гъби спомагат за понижаване на нивата на холестерол и липиди (мазнини).

Химичните компоненти в различните видове гъби могат да се свързват с мазнините и холестерола, за да ги отстранят от тялото, а ензимите в гъбите могат да намалят нивата на холестерола в кръвта, като разграждат нездравословните мазнини.

Гъбите могат да бъдат заместител на червеното месо

В зависимост от процеса на готвене, гъбите могат да имат плътна текстура, която често се описва като месеста. Поради тази причина много хора, търсещи заместители на месо, често се обръщат към гъби, за да добавят текстура и плътност към ястията си. Освен това, гъбите осигуряват протеин и често са сред компонентите на заместителите на месо.

4. Подпомагат здравето на червата

Гъбите съдържат фибри и бета-глюкани, като и двете са полезни за здравето на червата. Тези компоненти спомагат за подобряване на храносмилането и могат също така да помогнат за предотвратяване на запек, който води до коремен дискомфорт и повишава риска от много здравословни усложнения, като дивертикулит (възпалени торбички в червата) и рак на дебелото черво.

5. Намаляват риска от рак

Изследване констатира, че консумацията на гъби е свързана с по-нисък общ риск от рак. Тъй като различните видове рак имат различни причини, не е ясно защо гъбите са свързани с по-нисък риск от толкова много различни видове рак. Това може да се дължи на техните противовъзпалителни действия и антиоксидантни свойства.

6. Помагат за контрол на кръвното налягане

Хипертонията (високо кръвно налягане) е често срещан здравословен проблем, който не причинява забележими симптоми, докато не се развият вредните му последици, като например сърдечни заболявания.

Гъбите се считат за хранително антихипертензивно средство, защото са богати на съединения, които понижават кръвното налягане – ергостерол, полифеноли, терпени, терпеноиди, полизахариди и протеини.

7. Имат антивирусни и антибактериални свойства

Изследванията показват, че гъбите могат да укрепят имунната система и да проявяват антимикробни свойства, които помагат за защита срещу различни инфекциозни организми. Някои от тези антимикробни ефекти може да се дължат на хранителните вещества, които гъбите осигуряват. Това също така предполага, че гъбите съдържат химикали, които могат да потиснат растежа на микроорганизмите.

8. Гъбите са безопасни при диабет

Контролът на кръвната захар е от решаващо значение, ако вече ви е поставена диагноза диабет. Поддържането на умерено и здравословно ниво на кръвната захар може да бъде полезно и за вас, ако сте изложени на риск от диабет или ако имате преддиабет.

Снимка: iStock

Гъбите са с много ниско съдържание на глюкоза и други захари. Те са здравословна и засищаща храна, която не повишава бързо кръвната захар.

Освен това, изследванията показват, че гъбите могат да понижат кръвната захар и да увеличат производството на инсулин при някои хора. Инсулинът е хормон, който изтегля кръвната захар в клетките, където тя се използва за енергия.

Хранителен профил на гъбите

Гъбите са добър източник на протеини. Повечето разновидности осигуряват пълноценен протеин, което означава, че съдържат всички незаменими аминокиселини (градивни елементи на протеините), от които тялото се нуждае. Те са с ниско съдържание на калории и захари, като същевременно осигуряват фибри.

Порция от пет средно големи гъби има следния хранителен профил в грамове (g), милиграми (mg) или процент от дневната стойност (% ДС):

Калории 20

Мазнини 0 г

Натрий 15 мг

Калий 300 мг

Общо въглехидрати 3 г

Диетични фибри 1 г

Захар 0 г

Протеин 3 г

Витамин А 0% от дневната стойност (ДС)

Витамин С 2% от ДС

Калций 0% от ДС

Желязо 2% от ДС

Имат ли странични ефекти гъбите и предпазни мерки

Гъбите, които се намират в магазините за хранителни стоки, почти винаги са безопасни за консумация, но могат да имат странични ефекти и е необходимо да се вземат някои предпазни мерки.

Газове в червата: Газовете може да се дължат на манитол, естествено срещащ се захарен алкохол в някои разновидности. Гъбите също са богати на фибри, което може да доведе до газове, ако увеличите консумацията си твърде бързо.

Бактерии и хранително отравяне: Гъбите, както всяка друга храна, могат да съдържат вредни бактерии. Почистете ги преди употреба. Уверете се, че всяка храна, която ядете или готвите, е била съхранявана на препоръчителната температура и правилно.

Токсичност: Редките случаи на огнища или нежелани реакции от консумацията на гъби включват документирани случаи на сърдечна токсичност или стомашно-чревна токсичност. Най-добрият начин да избегнете тези потенциални опасности е да купувате гъби от надежден продавач.

Опасности от диворастящите гъби: Събирането на диворастящи гъби може да бъде особено опасно, защото те могат да бъдат отровни. Отровните сортове не се различават лесно от неотровните гъби и могат да увредят сърцето, черния дроб и бъбреците.

Включването на гъбите в ежедневното меню е лесен начин да подсилите защитните сили на организма си. Те не са просто нискокалорична храна, а мощен източник на антиоксиданти, фибри и есенциални протеини, които активно помагат за регулиране на холестерола, кръвното налягане и нивата на захарта.

Въпреки техния суперпрофил, не забравяйте да залагате на проверени източници и правилна хигиена при приготвянето им, за да избегнете нежелани странични ефекти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

---------------------------------------------------------

Източници