Все повече хора с гръбначни изкривявания търсят ефективни и щадящи начини за облекчаване на болката и подобряване на двигателната функция. На този фон специализираните упражнения привличат нарастващо внимание както сред пациентите, така и сред специалистите. Сред най-често обсъжданите подходи е пилатесът при сколиоза – метод, който според експерти може да подпомогне стойката, мускулния баланс и качеството на живот при част от засегнатите.

Кои са най-новите научни доказателства, потенциалните ползи, скритите рискове и конкретни упражнения, които могат да подпомогнат здравето на гърба?

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Какво казват научните изследвания?

Въпреки че в миналото Пилатесът се възприема основно като фитнес тенденция, днес неговата роля в терапевтичното управление на гръбначните състояния е обект на сериозен научен интерес. Систематичен преглед, публикуван в научната медицинска платформа PubMed, анализира резултатите от 10 рандомизирани контролирани изпитвания с участието на 359 пациенти с идиопатична сколиоза. Заключенията на мета-анализа показват изключително обещаващи резултати.

Според публикуваното изследване, редовните пилатес тренировки са ефективни за:

Намаляване на ъгъла на Коб (Cobb angle) – основният медицински показател за измерване на тежестта на гръбначното изкривяване.

Редуциране на ротацията на торса (ъгъла на завъртане на гръбначния стълб).

Значително облекчаване на нивата на болка в областта на гърба и кръста.

Подобряване на обема на движение (ROM) на тялото.

Повишаване на общото качество на живот (QOL) на пациентите.

Въпреки тези позитивни открития, учените отбелязват, че методологичното качество на текущите проучвания е умерено (среден резултат 5.3 от 10 по скалата PEDro). Поради това експертите от водещото здравно издание Healthline и авторите на обзори от 2024 г. подчертават, че са необходими допълнителни, по-мащабни и висококачествени клинични изследвания, за да се разбере напълно терапевтичният потенциал на метода.

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Механизъм на действие: Как Пилатес помага на гръбначния стълб?

Пилатесът е система от упражнения, фокусирана върху мускулната сила на ядрото (core strength), гъвкавостта, контрола и прецизността на движенията. При пациенти със сколиоза, методът въздейства чрез няколко ключови биомеханични механизма:

1. Укрепване на дълбоките стабилизиращи мускули

Чрез активиране на мускулите на коремната стена, тазовото дъно и дълбоките гръбни мускулатури, Пилатесът изгражда т.нар. "мускулен корсет". Този стабилен център поддържа гръбначния стълб и намалява механичното натоварване върху асиметричните зони.

2. Стречинг и декомпресия на прешлените

Упражненията насърчават издължаването на гръбначния стълб, което създава пространство между отделните прешлени, подобрява гъвкавостта и намалява притискането на нервните окончания.

3. Изграждане на проприоцепция (телесна осъзнатост)

Сколиозата често променя усещането за център и баланс в мозъка. Пилатесът развива дълбоко съзнание за позицията на тялото в пространството, помагайки на пациентите съзнателно да коригират стойката си в ежедневието.

Снимка: OpenAI

Упражнения, които да опитате у дома

За практикуване на Пилатес на мат в домашни условия се нуждаете единствено от удобна постелка и малко блокче за йога или навита кърпа за допълнителна опора. Специалистите от платформата Pilates Anytime препоръчват следните три щадящи упражнения, които създават пространство в гръбнака:

Снимка: OpenAI

Мост (Bridge)

Легнете по гръб със свити колена и стъпала, стъпили здраво на пола. Започвайки от опашната кост, бавно повдигайте гръбначния стълб прешлен по прешлен от пода. Задръжте за момент в горна точка, след което спуснете обратно надолу, отново прешлен по прешлен. Вдишвайте дълбоко във всяка фаза, усещайки как се разтяга задната част на бедрата и се освобождава напрежението в кръста.



Снимка: OpenAI

Отваряне на книга (Opening the Book)

Легнете настрани със свити колена (едно върху друго) и скръстени ръце зад главата, с лакти сочещи напред. Като държите краката неподвижни, бавно повдигнете горния лакът и завъртете торса към тавана, позволявайки на ръката да се отвори като корица на книга. Движете се само докъдето ви е комфортно, усещайки разширяването на ребрата при вдишване. Повторете на другата страна.

Снимка: OpenAI

Русалка (Mermaid)

Седнете на пода със свити крака на една страна. Протегнете ръката, която е по-далеч от краката, нагоре покрай ухото. Наклонете се странично в талията, протягайки ръката към ъгъла между стената и тавана. Свийте лакътя, докосвайки ухото или врата си. Върнете се в изходна позиция и направете наклона в обратната посока. Дишайте дълбоко, насочвайки въздуха към раменете, гръдния кош и гръбнака.

Рискове и кога е необходима предпазливост

Обзор на 10 специализирани проучвания от 2021 г. не открива нежелани странични ефекти или усложнения от практикуването на Пилатес при сколиоза. Въпреки това, всяка физическа активност крие риск от травми, особено ако се изпълнява с неправилна техника или при специфични медицински състояния.

Особено внимание и предварителна консултация се изискват при пациенти с тежка форма на сколиоза, силно ограничена мобилност или такива, които се възстановяват след операция на гръбначния стълб. В тези случаи е силно препоръчително да се работи индивидуално със сертифициран Пилатес инструктор, който може да адаптира движенията, да използва специализирани уреди и да подбере подходящи подпори за максимална безопасност.

Как да започнете безопасно?

Ако сте начинаещи, експертите съветват да започнете с лека рутина от 2 до 3 пъти седмично, като постепенно увеличавате интензивността. Най-важното правило е: спрете незабавно, ако почувствате каквато и да е болка или остър дискомфорт.

Преди да предприемете каквито и да е нови стъпки във вашия двигателен режим, задължително се консултирайте с лекуващия си лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници