Пащърнак: Забравеният корен с ползи за сърцето и храносмилането

Пащърнакът може да изглежда като блед морков, но е изключително богат на хранителни вещества. Използван преди повече от 2000 години от древните римляни и гърци, в последните години пащърнакът стана много по-популярен заради доста смелия си вкус, естествената си сладост и уникалната си гъвкавост в кухнята.

Освен че придава уникален вкус, пащърнакът е изключително хранителен и се свързва с много ползи за здравето, информира специализираното издание Healthline.

Пащърнакът е богат на витамин С, витамин К и фолат (важен за ДНК синтеза, клетъчното делене, образуването на червени кръвни клетки и нормалното развитие на плода по време на бременност).

Освен това е богат на фибри, които помагат за контрола на кръвната захар, намаляват нивата на холестерола и понижават кръвното налягане.

Хранителна стойност на пащърнака

Пащърнакът е отличен източник на много важни хранителни вещества, като всяка порция съдържа обилна доза фибри, витамини и минерали. Около 130 грама пащърнак осигурява следното:

Калории: 100

Въглехидрати: 24 грама

Фибри: 6,5 грама

Протеини: 1,5 грама

Мазнини: 0,5 грама

Витамин C: 25% от референтния дневен прием

Витамин K: 25% от референтния дневен прием

Фолат: 22% от референтния дневен прием

Витамин E: 13% от референтния дневен прием

Магнезий: 10% от референтния дневен прием

Тиамин: 10% от референтния дневен прием

Фосфор: 8% от референтния дневен прием

Цинк: 7% от референтния дневен прием

Витамин B6: 7% от референтния дневен прием

Пащърнакът осигурява разнообразие от витамини и минерали, които подпомагат здравословния начин на живот, включително:

Калций

Витамин C

Желязо

Фолат

Ниацин

Рибофлавин

Калий

Магнезий

Витамин K

Пащърнакът подпомага сърдечно-съдовата система

Наред с витамин C, пащърнакът е богат на калий, минерал, който помага на сърцето, балансира кръвното налягане и намалява риска от камъни в бъбреците.

Пащърнакът може да помогне срещу рак и диабет

Пащърнакът е източник на много антиоксиданти. Това са здравословни съединения, които помагат за предотвратяване на оксидативния стрес и намаляват увреждането на клетките.

Увеличаването на приема на антиоксиданти може да предпази от хронични заболявания, като рак, диабет и сърдечни заболявания. По-специално, пащърнакът е богат на аскорбинова киселина (витамин С) - водоразтворим витамин, който действа и като мощен антиоксидант.

Пащърнакът е богат на фибри и е полезен за червата

Пащърнакът е чудесен източник както на разтворими, така и на неразтворими фибри. Фибрите преминават през стомашно-чревния ви тракт несмилаеми, помагайки за движението на храната и оптимизирайки храносмилателното здраве. Доказано е, че увеличеният прием на фибри помага за лечение на храносмилателни състояния като гастроезофагеална рефлуксна болест, дивертикулит, хемороиди и чревни язви.

Пащърнакът може също да насърчи редовността на изхожданията, като специално проучване съобщава, че консумацията на фибри увеличава честотата на изхожданията при хора със запек.

Доказано е, че фибрите подпомагат контрола на кръвната захар, намаляват нивата на холестерола, понижават кръвното налягане и намаляват маркерите на възпаление.

Може да ядете пащърнак за отслабване

Нискокалоричен, но богат на фибри, пащърнакът е отлично допълнение към здравословната диета за отслабване. Фибрите преминават бавно през храносмилателния ви тракт, помагайки ви да се чувствате сити за по-дълго време, което може да намали апетита и приема на храна.

Снимка: iStock

Според проучване, увеличаването на дневния прием на фибри с 14 грама може да намали приема на калории с до 10%, което води до загуба на тегло от 1,9 кг за четири месеца.

Този кореноплоден зеленчук има високо съдържание на вода от около 79,5%. А е доказано, че консумацията на повече храни, богати на вода, може да е свързана с намален прием на калории и повишена загуба на тегло.

Пащърнакът помага на имунната система

Пащърнакът е богат на витамин C, който има основна роля в имунната функция.

Приемането на достатъчно витамин C може да помогне за намаляване на симптомите и съкращаване на продължителността на обикновената настинка и други инфекции на дихателните пътища. Той може също да помогне за предотвратяване и лечение на други състояния, като пневмония, малария и диария.

Как да използвате пащърнак в менюто си

Пащърнакът има сладък вкус, подобен на морковите, но с ядков, земен оттенък.

Той може да се пасира, пече, сотира, вари, пече на скара или пържи и добавя богат вкус към много ястия, като се справя особено добре в супи, яхнии, гювечи и пюрета.

Снимка: iStock

Те също могат лесно да се заменят с почти всеки друг кореноплоден зеленчук в любимите ви рецепти, включително моркови, картофи или ряпа.

Ето няколко интересни начина да добавите пащърнак към вашето хранене:

Комбинирайте пащърнак с гъби и леща за вегетариански пай.

и леща за вегетариански пай. Сварете и пасирайте пащърнака заедно с други зеленчуци на пасирана супа.

пащърнака заедно с други зеленчуци на пасирана супа. Пригответе огретен, като добавите в него пащърнак и различни подправки.

като добавите в него пащърнак и различни подправки. Изпечете нарязания пащърнак във фурната, за да направите зеленчуков чипс.

за да направите зеленчуков чипс. Разбъркайте със зехтин и подправки и печете заедно с моркови или други зеленчуци като гарнитура или дори основно ястие.