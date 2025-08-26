Тялото ни се нуждае от хидратация и нутриенти, за да поддържа красотата отвътре навън. Всичко започва с това, което пием и ядем всеки ден. С тези идеи започва разговорът на Ивайло Везенков с нутриционистът Роберта Иванова.

Тя е сертифициран холистичен нутриционист и гледа на храната не просто като на гориво, а като на източник на здраве, енергия и баланс.

След обучението си в чужбина тя посвещава работата си на това да помага на хората да изградят устойчив и хармоничен начин на живот, в който храненето, емоциите и грижата за себе си вървят ръка за ръка. Говорим и за връзката на храната с начина, по който се чувстваме емоционално и психически.

Какво да ядем, за да се чувстваме по-добре

“Моята работа е доста индивидуално насочена. Всеки човек е различен и има неща, които работят за него. Всеки има различен метаболизъм, различно емоционално състояние. Различните професии дори изискват различен сън, нива на енергия и храна”, казва нутриционистът.

Тя вярва, че тялото е нашият единствен дом и че всяка малка стъпка към по-добри навици е израз на любов към самите нас. Храната има пряко отражение върху емоционалното и психическото ни състояние чрез взаимодействието между мозъка, микробиома и невротрансмитерите.

Храните, които помагат за синтеза на хормона на щастието

Според немалко проучвания приемът на омега-3 мастни киселини, витамини от група B и магнезий е свързан с по-нисък риск от депресия и тревожност, тъй като тези вещества участват в синтеза на серотонин и допамин. Обратно – диета , богата на преработени храни и захар, повишава риска от стрес и депресивни симптоми.

“Съществуват храни, които улесняват синтеза на серотонин: черният шоколад, който съдържа и веществото триптофан, авокадото, сьомгата, зеленчуци със зелен цвят”.

Хранителните добавки - само при нужда

Повечето нутриционисти не насърчават масовото приемане на добавки без обосновка — особено ако не става въпрос за конкретен дефицит, доказан чрез изследвания. Роберта Иванова често повтаря на хората, с котио работи, че истинската основа е пълноценното и разнообразно хранене.

Добавките са само допълнение, когато храната не е достатъчна. По думите ѝ човек трябва да се отнася отговорно към избора им и да не ги приема на всяка цена или само защото в интернет е пълно с реклами за тях.

“Аз съм за хранителните добавки, но преди човек да прибегне към тях, трябва да изследва какви са неговите дефицити. На база на дефицитите, тогава могат да бъдат добавени към менюто”, съветва нутриционистът.

Цялото интервю с Роберта Иванова пред Ивайло Везенков гледайте във видеото.