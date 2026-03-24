Американският колеж по спортна медицина (ACSM) наскоро актуализира насоките си за силови тренировки за първи път от 17 години насам, базирайки ги на значително по-качествени научни доказателства от 137 системни прегледа с над 30 000 участници. Новите препоръки от 2026 г. разбиват няколко остарели убеждения и опростяват правилата за ефективна тренировка.

Докато европейските и български фитнес ентусиасти често следват глобални тенденции в силовите тренировки, новите насоки на ACSM от 2026 година представляват парадигмена промяна в разбирането ни за това как да изграждаме мускулна сила, хипертрофия (увеличаване на мускулна маса) и тренировъчна сила.

Защо е важна тази актуализация?

Според проучване, публикувано като позиционен документ на ACSM, новите насоки за силови тренировки са базирани на строга методология – вместо експертно мнение, изследователите използваха "umbrella review" методологии и рамката GRADE (Оценка на препоръките, разработване и оценяване).

Старите препоръки от 2009 г. бяха критикувани за прекалена строгост и фокус върху променливи като периодизация, време под напрежение и специфични видове оборудване – което обърква много хора. Експертите подчертават, че актуализацията от 2026 г. е по-гъвкава и показва, че тези променливи нямат толкова голямо значение, колкото се смяташе преди.

Какво препоръчват новите насоки?

Новите препоръки се концентрират върху прогресивното натоварване и предлагат насоки за постигане на специфични цели:

За мускулна сила:

Повдигайте тежки тежести (около 80% или повече от максималното ви натоварване)

Правете 2-3 серии за всяко упражнение

Тренирайте поне два пъти седмично

Изпълнявайте пълния диапазон на движение

За мускулна маса (хипертрофия):

Правете повече общи серии (поне 10 серии на мускулна група седмично)

Фокусирайте се върху ексцентричното натоварване (спускащата част на движението)

Обемът на тренировката е основният двигател на растежа

За тренировъчна сила:

Използвайте по-леки до умерени тежести (30-70% от максимума)

Повдигайте колкото се може по-бързо

За общо здраве и по-добро движение:

Използвайте техники за бързо повдигане за подобряване на баланса и скоростта на ходене

Три развенчани мита

Митът за "тренировка до отказ": Старото убеждение беше, че трябва да тренирате до пълно изтощение, когато мускулите "горят" и не можете да направите още едно повторение. Новите данни показват, че това не е необходимо за изграждане на мускулна сила или маса.

Доктор Марк Ковач, физиолог по човешката производителност и научен консултант в спортната наука, обяснява: "Прогресивното натоварване може да се постигне по множество начини – увеличаване на натоварването, повторенията, подобряване на качеството на движението или увеличаване на скоростта."

Митът за "модерната фитнес зала": Старото убеждение изискваше различно оборудване (машини и свободни тежести) и постоянна промяна на упражненията. Новите препоръки показват, че за повечето здрави възрастни типът оборудване или сложността на упражненията не влияят значително върху резултатите.

Митът за "начинаещи срещу напреднали": Старото разбиране беше, че начинаещите и напредналите се нуждаят от различни упражнения. Новите данни поддържат идеята, че основните принципи работят за всички, независимо от тренировъчния режим или опит.

Защо силовите тренировки са критични за възрастни?

Джейсън Сойер, доцент и координатор на програмата по наука за упражненията и движението в Университета Брайънт, подчертава важността на силовите тренировки за дълголетие: "Мускулната мощ е една от първите физически способности, които губим с възрастта, но поддържането ѝ е критично за изпълнение на ежедневни дейности, намаляване на риска от падания и забележимо – намаляване на смъртността от всички причини."

Според експертите, мощността пада много по-бързо от силата – често започва още в четвъртото и петото десетилетие от живота. Това има директни последици за превенцията на наранявания и независимостта.

Колко тренировка е достатъчно?

Добрата новина е, че не са необходими часове във фитнеса. Според Сойер: "Красотата на новите насоки е тяхната достъпност. 'Микродозирането' на силови тренировки – изпълнението на няколко серии клякания сутрин, следобед и вечер – може значително да подобри силата, без да нарушава деня ви."

Ковач добавя, че последователността е много по-важна от сложността: "Не се нуждаете от пълна фитнес зала, за да видите значими ползи – нуждаете се от редовно излагане на движение базирано на съпротива."

Основни изводи за българските читатели

Новите насоки за силови тренировки представляват значителна промяна в подхода към физическата активност за възрастни и младите хора:

Тренировката до отказ не е задължителна за постигане на резултати

Простотата надделява – не се нуждаете от скъпо оборудване или сложни програми

Обемът (общият брой серии) е ключов за мускулен растеж

Мощността е критична за здравословно стареене и метаболитна функция

Постоянството е по-важно от интензивността

Според д-р Ковач: "Силовите тренировки вече не са опционални – те са основни за дългосрочното здраве, производителност и независимост."

