Стартът на деня с детокс напитка е символ на модерния начин на живот, а много често и новогодишно обещание за здравословни промени през новата година.

От топла вода с лимон до цветни смутита с екзотични плодове, детокс напитките стават все по-популярни като бърз път към по-добро здраве, отслабване и премахване на токсини от организма. Но работят ли те наистина или са просто поредният уелнес тренд без научна обоснованост?

През последните години все повече здравни експерти поставят под въпрос твърденията около детоксикацията. Научете повече за детокс напитките, кои са най-разпространените митове и какви са реалните ползи от детокс напитките според медицинските специалисти.

Какво представляват детокс напитките?

Детокс напитките обикновено представляват комбинация от съставки като плодове, зеленчуци и подправки. Идеята е, че тези съставки ще помогнат на тялото да се "детоксикира" (пречисти) чрез подпомагане работата на черния дроб и бъбреците при премахване на токсини и отпадни вещества.

Снимка: iStock

Хората използват детокс напитки в рамките на краткосрочни "пречистващи" режими или като част от ежедневното си хранене за поддържане на здравето. Някои популярни съставки включват:

Лимон – богат на витамин C, подпомага храносмилането

Краставица – хидратира тялото и съдържа антиоксиданти

Джинджифил – намалява възпалението и подпомага храносмилането

Мента – успокоява стомашни проблеми и добавя свежест

Въпреки обещанията обаче ефективността на детокс напитките е силно дискутирана от лекари и учени.

Работят ли детокс напитките за премахване на токсини?

Според статия в Journal of Human Nutrition and Dietetics някои проучвания показват, че търговски налични детокс диети може би подобряват начина, по който черният дроб премахва токсини. Но авторите подчертават, че тези изследвания са с малки извадки и не са категорични.

Научната гледна точка

Д-р Пармийт Каур, регистриран диетолог обяснява: "Тялото разполага с високоефективна система за детоксикация под формата на черен дроб, бъбреци, черва и белите дробове. Никоя напитка не може магически да изчисти токсините за една нощ."

Медицинската детоксикация е реален процес, който лекарите използват при лечение на хора със зависимости към вредни вещества. В този контекст детоксикацията означава медицински подкрепено управление на остра интоксикация и симптоми на абстиненция.

Но когато говорим за детокс напитки от ежедневния живот, използването на термина "детокс" често е неправилно. Тези напитки може да подобрят здравето и да подкрепят естествените процеси на тялото, но това е различно от медицинска детоксикация.

Най-разпространените митове за детокс напитките

Детокс напитките водят до трайно отслабване

Истината: Проучване в списание Current Gastroenterology Reports установява, че детокс диетите може да помогнат за отслабване, но само защото са ниско калорични. Хората, които следват силно ограничителни диети, обикновено връщат теглото в средносрочен и дългосрочен план.

Хората с ниско тегло трябва да избягват детокс напитки

Истината: Детокс напитките не влияят значително върху телесното тегло. Те просто помагат за хидратация и доставка на хранителни вещества. Включването им в ежедневието не е вредно за хора с ниско тегло.

Детокс напитките не са подходящи за деца

Истината: Според Food and Nutrition Service, смутитата могат да бъдат част от детски програми за хранене, насочени към поддържане на здравословна диета. Хора от всички възрасти могат да се възползват от здравословни напитки с плодове и зеленчуци.

Какво всъщност правят детокс напитките?

Въпреки че не детоксикират тялото в медицински смисъл, детокс напитките могат да бъдат здравословни. Според статистиката повече от половината възрастни не консумират достатъчно плодове и зеленчуци в ежедневието си.

Реални ползи от детокс напитки

Подобрена хидратация

Според експертите причината много хора са се чувстват по-добре след прием на вода с лимон е просто фактът, че коригират хронична дехидратация.

Подобрено храносмилане

Топлата вода с лимон сутрин може да стимулира храносмилането, да намали подуването и да насърчи редовни чревни движения.

Допълнителни хранителни вещества

Консумирането на напитки, съдържащи плодове и зеленчуци като част от балансирана диета, може да помогне на хората да получат необходимото хранене.

Антиоксиданти и витамини

Съставките в детокс напитките често съдържат витамини, минерали и антиоксиданти, които подпомагат имунната система.

Най-добри детокс напитки: Здравословни алтернативи

Вместо да разчитате на комерсиални "детокс" продукти, можете да си направите най-добри детокс напитки у дома с прости съставки.

Зелени смутита

Зелените смутита, съдържащи моркови, целина, цвекло, спанак, кориандър или магданоз, предоставят много хранителни вещества, но малко захар, сол и мазнини.

Плодови смутита

Плодовете съдържат естествени захари, така че плодовите смутита обикновено имат отличен вкус. Подовете в смутитата съдържат повече фибри от пиенето само на плодов сок.

Съвет: Добавете кисело мляко, което съдържа протеин за допълнителна хранителна стойност.

Комбинирани смутита

Много хора комбинират плодове и зеленчуци в смутитата си. Това е отличен начин да направите зеленчуковите смутита вкусни, без да претоварвате плодовите смутита с твърде много захар.

Съвет: Добавете семена от лен или чиа за повече омега-3 мастни киселини, или овесени ядки за фибри и по-плътна консистенция.

Вода с плодове: Има ли полза?

Според експертите добавянето на плод или зеленчук във водата е безвреден и понякога полезен навик: "Ароматизираната вода може да добави малки количества витамини и антиоксиданти. Още по-важно е, че тя насърчава хората да пият повече вода, което подкрепя цялостното здраве", коментира д-р Каур.

Ключът е да я третирате като инструмент за хидратация, не като медицинска интервенция.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

