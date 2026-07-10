Идеята, че отслабването изисква преди всичко по-малки порции, е залегнала дълбоко в популярната култура за диетични планове. Но според нови данни от учени в областта на храненето, проблемът рядко е в количеството храна само по себе си. Истинският въпрос е как калориите са „опаковани“ в чинията и защо няколко хапки сладкиш могат да съдържат толкова калории, колкото цяла порция пиле със зеленчуци и нишесте, макар да се изяждат за секунди.

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Защо строгото ограничаване на порциите често се проваля

Според специалисти по хранене хората регулират колко ядат основно по обем и тегло на храната, а не чрез броене на калории. Когато порциите рязко намалеят, чинията изглежда полупразна и това създава усещане за глад още преди да сте започнали да се храните. Проблемът се задълбочава, когато по-малките порции са съставени от калорично плътни, силно преработени продукти, които заемат малко пространство в чинията, но носят значително количество енергия.

Ролята на времето и сигналите за ситост

Мозъкът се нуждае от 15 до 20 минути, за да получи сигнал от хормоните и рецепторите за разтягане в стомаха, че тялото е заситено. Много от силно преработените храни са проектирани да се изяждат бързо. Те съдържат рафинирани въглехидрати, мазнини и сол, съчетани по начин, който ги прави силно вкусни, но бедни на вода и фибри. Това позволява бързо поглъщане на голямо количество калории, преди сигналите за ситост изобщо да се задействат.

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Протеинът и фибрите като ключ към трайно отслабване

Вместо да елиминират цели групи храни, изследователите препоръчват изграждане на хранителния режим около протеин, фибри и минимално преработени продукти. Проучвания сочат, че диетата с високо съдържание на протеин може да бъде ефективен инструмент за намаляване на теглото и предотвратяване на последващо покачване, което е един от най-честите проблеми при отслабване. Смята се, че протеинът повишава нивата на хормони, свързани със ситостта, и потиска грелин — хормон, който стимулира апетита.

Фибрите също играят важна роля, т.като те добавят обем към храната и забавят преминаването ѝ през храносмилателната система, което удължава усещането за ситост. По-високият прием на фибри последователно се свързва с по-ниско телесно тегло в научната литература.

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Храна с повече обем и по-малко калории

Едно от най-интересните открития в тази област е свързано с понятието енергийна плътност — количеството калории на грам храна. Изследвания показват, че когато енергийната плътност на храната бъде намалена с около 30%, без промяна във вкуса, хората естествено консумират около 30% по-малко калории, защото са склонни да изяждат сходно количество (обем) храна, независимо от нейната калоричност.

Практически това означава, че чинията може да изглежда също толкова пълна, но да е изградена около храни с по-високо съдържание на вода и фибри, като:

супи и бульони на зеленчукова основа;

пресни плодове и зеленчуци;

бобови растения;

кисело мляко и овесени ядки;

яхнии с ниско съдържание на мазнини.

За разлика от тях, храни като сладкиши, чипс, тлъсти сирена и намазки с високо съдържание на мазнини заемат сравнително малко място в чинията, но носят непропорционално много калории. Това не означава, че калорично плътните храни трябва да бъдат напълно изключени, но е важно да се съобразява количеството им с оглед на общия хранителен баланс.

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Устойчив подход вместо строги ограничения

Специалистите подчертават, че фокусът върху качеството на храната, а не единствено върху намаляването на количеството ѝ, води до по-устойчиви резултати при отслабване. Хората, които се хранят с по-малко енергийно плътни, но засищащи ястия, обикновено не компенсират по-късно с преяждане, за разлика от онези, които следват традиционни рестриктивни диети. Балансираният подход, който включва достатъчно протеин, фибри и разнообразие от храни, помага както за физическото засищане, така и за дългосрочната мотивация за здравословно хранене.

https://svetatnazdraveto.bg/dieti-i-fitnes/kak-da-se-hranite-zdravoslovno-bez-da-spazvate-dieta.html

Данните все повече сочат, че успешното отслабване не зависи единствено от намаляването на порциите, а от структурата, обема и хранителната плътност на храната. Съсредоточаването върху пълноценни, богати на протеин и фибри храни с ниска енергийна плътност може да направи процеса на отслабване по-лесен и по-устойчив, без постоянно чувство на глад. Ако обмисляте промяна в хранителния си режим с цел отслабване, консултирайте се с лекар или квалифициран диетолог, който да изготви план, съобразен с вашето индивидуално здравословно състояние.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници