Преддиабетът е състояние, характеризиращо се с нива на кръвната захар, които са по-високи от нормалните, но не достатъчно високи, за да бъдат диагностицирани като диабет. При тези условия панкреасът ви работи малко по-усилено, отколкото би трябвало.

Ако ви е поставена диагноза преддиабет, може би се питате „Какво трябва да ям?“ и „Какво трябва да избягвам?“. Въпреки че всички храни могат стратегически да се впишат в здравословната диета, не всички храни са създадени еднакви.

Количеството добавени захари, прости захари, сложни въглехидрати и фибри може да направи някои храни по-добри за нивата на кръвната ви захар от други.

Храни, които трябва да се ограничават при предиабет

Обикновена газирана напитка

Обикновената газирана напитка е хитра комбинация от газирана вода, оцветител за храна и голямо количество добавена захар. Обикновената газирана напитка не само че няма хранителна стойност, но и цялата тази добавена захар може да доведе до скок в нивата на кръвната ви захар. Това е, което е добре да избягвате, особено ако имате преддиабет и се опитвате да контролирате кръвната си захар.

Бързо хранене (бургери, пържени картофи)

Важно е да правите интелигентен и питателен избор на храна, когато поръчвате навън. Бургерите и пържените картофи не са идеални по няколко причини.

Първо, порциите, предлагани в типичния ви ресторант, може да са твърде големи за панкреаса ви. В резултат на това въглехидратите в това ястие могат да доведат до рязко повишаване на нивата на кръвната ви захар.

Второ, бургерите и пържените картофи са с високо съдържание на калории. С течение на времето консумацията на излишни калории може да доведе до наддаване на тегло. А излишното тегло може да насърчи инсулиновата резистентност, което също може да доведе до скок на нивата на кръвната захар. Ако се окажете в ресторант за бързо хранене, потърсете по-хранителни опции като пиле на скара или салата.

Шоколадови изделия, бонбони

Шоколадът, твърдите бонбони и желираните бонбони имат едно общо нещо – всички те съдържат прости захари. Простите захари са вид въглехидрати, които бързо навлизат в кръвния поток, защото не съдържат фибри. Фибрите помагат за забавяне на скоростта, с която захарите се абсорбират в кръвния поток. Фибрите се намират в плодовете, зеленчуците, пълнозърнестите храни и бобовите растения, което е част от причината тези храни да са толкова полезни за вас.

Позволени храни при предиабет, които да консумирате повече

Бадеми

Бадемите, както повечето ядки, са изключително питателна закуска. Бадемите съдържат около 20 грама въглехидрати (на 100 грама), но важна част от тях са фибри. Те са също така пълни със здравословни мазнини. Това прави бадемите трифекта от фибри, здравословни мазнини и протеини. Това е чудесно за хора с преддиабет - хапването на бадеми може да ви помогне да се чувствате сити, но и същевременно помага за контролиране на нивата на кръвната захар.

Яйца

Яйцата не само са вкусни, но и универсални. Яйцата са еднакво подходящи за закуска, обяд или вечеря и са чудесен източник на протеини. Независимо дали са бъркани, варени или поширани, яйцата няма да повишат нивата на кръвната ви захар, тъй като са богати на протеини и почти нямат въглехидрати.

Това означава, че имат минимален ефект върху нивата на кръвната ви захар. Какво означава това за вас? Яйцата могат да бъдат градивен елемент на здравословни ястия , които няма да ви причинят прекомерен стрес.

Зеленчуци без нишесте

Нишестените зеленчуци са тези с високо съдържание на въглехидрати, включително картофи и сладки картофи.

Повечето зеленчуци попадат в категорията на ненишестените, включително аспержи, броколи, маруля и гъби. Ненишестените зеленчуци са пълни с витамини, минерали и фибри и са едни от най-добрите храни, които можете да консумирате.

Освен че осигуряват на тялото ви хранителни вещества, тези зеленчуци са ключов източник на диетични фибри. Фибрите помагат за забавяне на усвояването на въглехидрати в кръвта, което може да ви помогне да контролирате нивата на кръвната си захар.

Освен това, фибрите могат да ви помогнат да останете сити за по-дълъг период от време. Добра идея е да ядете широка гама от не-скорбялни зеленчуци, така че се опитайте да ги редувате и да включвате няколко в списъка си за пазаруване всяка седмица.

Боб и бобови култури

Бобът осигурява на тялото фибри, протеини и сложни въглехидрати. Сложните въглехидрати са вид въглехидрат , който се усвоява по-бавно в сравнение с простите въглехидрати. Стремежът да консумирате повече сложни въглехидрати и по-малко прости въглехидрати може да ви помогне да контролирате нивата на кръвната си захар.

Сложните въглехидрати стабилизират нивата на кръвната захар по-добре от простите въглехидрати, защото им отнема повече време да навлязат в кръвния поток. Експериментирайте с широка гама от боб и рецепти, за да намерите ястията с боб, които ви харесват най-много.

Наличието на преддиабет не е задължително да прави храненето тежко или сложно. Правенето на малки промени е чудесен начин да помогнете за поддържането на нивата на кръвната захар в здравословен диапазон.

Не забравяйте, че макар да няма такова нещо като преддиабетна диета, има някои стратегии, които можете да включите, които могат да ви помогнат да помогнете много за здравето си.

Започнете, като замените простите въглехидрати със сложни въглехидрати и търсете храни с високо съдържание на протеини и фибри. Също така е полезно да добавите към менюто си разнообразие от не-скорбялни зеленчуци. Всички те могат да ви помогнат да се чувствате сити и удовлетворени, като същевременно подхранват тялото ви с изобилие от витамини и минерали.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—-------------------------------------------------------

