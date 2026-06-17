Суровите яйца - суперхрана или реален здравен риск? Много хора вярват, че консумацията яйца в суров вид осигурява по-бързо усвояване на протеин и повече сила.

Реалността, обаче, е по-нюансирана.

Разберете каква е действителната хранителна стойност на суровите яйца, какви са доказаните им ползи за здравето и, не по-малко важно, кои са рисковете, за които трябва да сте наясно.

Хранителна стойност на суровото яйце

Кокошето яйце е сред най-достъпните и пълноценни храни. Едно сурово яйце (около 50 г) съдържа внушителен набор от микро и макронутриенти при сравнително ниска калоричност.

Повечето хранителни вещества са концентрирани в жълтъка, докато белтъкът е предимно източник на протеин.

Ползи за здравето от суровите яйца

Независимо от начина на приготвяне, яйцата носят редица доказани ползи за здравето. Ето кои са най-значимите:

Защита на мозъка. Холинът в яйцата е ключов за нормалното функциониране на нервната система. Проучвания показват, че дефицитът му е свързан с повишен риск от деменция и болест на Алцхаймер.

По-здрави кости. Яйцата съдържат калций и витамин D, който подпомага усвояването му – комбинация, важна за здравето на костната система.

Укрепване на имунитета. Суровите яйца са богати на селен – микроелемент, доказано подпомагащ имунната функция и регулиращ хормоните на щитовидната жлеза.

Защита на зрението. Лутеинът и зеаксантинът в жълтъка притежават антиоксидантни свойства, предпазват ретината от UV-лъчи и намаляват риска от катаракта.

Намаляване на стреса. Деветте незаменими аминокиселини в яйцата подпомагат производството на серотонин – невротрансмитер, свързан с добро настроение и спокойствие.

Контрол на теглото. Яйцата осигуряват трайно засищане. Редица изследвания установяват, че хората, закусили с яйца, консумират значително по-малко калории през деня.

Подкрепа по време на бременност. Фолиевата киселина (B9) в яйцата е критична за правилното развитие на невралната тръба на плода. Гинеколозите препоръчват добавяне на фолат три месеца преди и по време на бременността.

Дават ли допълнителна сила суровите яйца?

Популярно схващане, разпространено сред спортисти, е, че суровите яйца дават повече сила заради по-добро усвояване на протеин. Данните обаче сочат обратното.

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Според проучване, цитирано в Healthline, при варени яйца тялото усвоява около 90% от протеина, докато при сурови – едва около 50%. Това прави термично обработените яйца значително по-ефективен източник на протеин за изграждане на мускулна маса.

Сурови яйца: усвояване на протеин ~50%, усвояване на хранителни вещества ~40%

Рохко сварени яйца: усвояване на протеин ~90%, усвояване на хранителни вещества ~99%

Пържени яйца: усвояване на протеин ~90%, усвояване на хранителни вещества ~98%

На пара: усвояване на протеин ~85%, усвояване на хранителни вещества ~87.5%

Рискове от консумация на сурови яйца

Независимо от хранителната им стойност, суровите яйца крият реални рискове, за които е важно да сте информирани.

Salmonella – най-сериозната заплаха

Според данни, публикувани в WebMD, приблизително едно от 20 000 яйца може да е заразено с бактерията салмонела. Тя причинява диария, висока температура, стомашни крампи и повръщане.

В рискови групи са деца, бременни, възрастни над 65 г. и лица с нисък имунитет - инфекцията може да има сериозни последици.

Внимание: Бременните жени, заразени със салмонела, могат да получат контракции, водещи до преждевременно раждане. Рискови групи трябва категорично да избягват сурови или недостатъчно термично обработени яйца.

По-ниско усвояване на биотин

Суровият белтък съдържа авидин - протеин, който блокира усвояването на биотин (витамин B7). Биотинът е важен за метаболизма на мазнини и въглехидрати. При термична обработка авидинът се инактивира и проблемът отпада.

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По-труден за усвояване протеин

Протеиновите молекули в суровите яйца са в по-сбита структура, която храносмилателните ензими разграждат по-трудно. Варенето разхлабва тази структура, правейки протеина значително по-лесен за усвояване.

Как да консумирате сурови яйца по-безопасно

Ако все пак решите да включите сурови яйца в менюто си, ето какво препоръчват специалистите, цитирани от Vinmec Health System:

Избирайте яйца с ясен произход – от сертифицирани ферми.

Съхранявайте яйцата задължително в хладилник – температурата под 4°C забавя значително размножаването на вредни бактерии.

За напълно безопасна консумация – пригответе яйцата при температура над 70°C .

Рискови групи (деца, бременни, възрастни, имунокомпрометирани) трябва изцяло да избягват суровите яйца.

Яйцата са едни от най-питателните храни, достъпни за всеки. Суровите яйца обаче не предлагат предимство пред сварените – точно обратното: усвояването на протеин при варени яйца е около 90%, срещу едва 50% при сурови.

Освен това носят реален риск от салмонела.

Препоръката на специалистите е еднозначна: варените (особено рохките) яйца са и най-безопасният, и най-ефективният начин да извлечете максимума от тази ценна храна.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници