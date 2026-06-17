Суровите яйца - суперхрана или реален здравен риск? Много хора вярват, че консумацията яйца в суров вид осигурява по-бързо усвояване на протеин и повече сила.
Реалността, обаче, е по-нюансирана.
Разберете каква е действителната хранителна стойност на суровите яйца, какви са доказаните им ползи за здравето и, не по-малко важно, кои са рисковете, за които трябва да сте наясно.
Хранителна стойност на суровото яйце
Кокошето яйце е сред най-достъпните и пълноценни храни. Едно сурово яйце (около 50 г) съдържа внушителен набор от микро и макронутриенти при сравнително ниска калоричност.
Повечето хранителни вещества са концентрирани в жълтъка, докато белтъкът е предимно източник на протеин.
Ползи за здравето от суровите яйца
Независимо от начина на приготвяне, яйцата носят редица доказани ползи за здравето. Ето кои са най-значимите:
- Защита на мозъка. Холинът в яйцата е ключов за нормалното функциониране на нервната система. Проучвания показват, че дефицитът му е свързан с повишен риск от деменция и болест на Алцхаймер.
- По-здрави кости. Яйцата съдържат калций и витамин D, който подпомага усвояването му – комбинация, важна за здравето на костната система.
- Укрепване на имунитета. Суровите яйца са богати на селен – микроелемент, доказано подпомагащ имунната функция и регулиращ хормоните на щитовидната жлеза.
- Защита на зрението. Лутеинът и зеаксантинът в жълтъка притежават антиоксидантни свойства, предпазват ретината от UV-лъчи и намаляват риска от катаракта.
- Намаляване на стреса. Деветте незаменими аминокиселини в яйцата подпомагат производството на серотонин – невротрансмитер, свързан с добро настроение и спокойствие.
- Контрол на теглото. Яйцата осигуряват трайно засищане. Редица изследвания установяват, че хората, закусили с яйца, консумират значително по-малко калории през деня.
- Подкрепа по време на бременност. Фолиевата киселина (B9) в яйцата е критична за правилното развитие на невралната тръба на плода. Гинеколозите препоръчват добавяне на фолат три месеца преди и по време на бременността.
Дават ли допълнителна сила суровите яйца?
Популярно схващане, разпространено сред спортисти, е, че суровите яйца дават повече сила заради по-добро усвояване на протеин. Данните обаче сочат обратното.
Според проучване, цитирано в Healthline, при варени яйца тялото усвоява около 90% от протеина, докато при сурови – едва около 50%. Това прави термично обработените яйца значително по-ефективен източник на протеин за изграждане на мускулна маса.
- Сурови яйца: усвояване на протеин ~50%, усвояване на хранителни вещества ~40%
- Рохко сварени яйца: усвояване на протеин ~90%, усвояване на хранителни вещества ~99%
- Пържени яйца: усвояване на протеин ~90%, усвояване на хранителни вещества ~98%
- На пара: усвояване на протеин ~85%, усвояване на хранителни вещества ~87.5%
Рискове от консумация на сурови яйца
Независимо от хранителната им стойност, суровите яйца крият реални рискове, за които е важно да сте информирани.
Salmonella – най-сериозната заплаха
Според данни, публикувани в WebMD, приблизително едно от 20 000 яйца може да е заразено с бактерията салмонела. Тя причинява диария, висока температура, стомашни крампи и повръщане.
В рискови групи са деца, бременни, възрастни над 65 г. и лица с нисък имунитет - инфекцията може да има сериозни последици.
Внимание: Бременните жени, заразени със салмонела, могат да получат контракции, водещи до преждевременно раждане. Рискови групи трябва категорично да избягват сурови или недостатъчно термично обработени яйца.
По-ниско усвояване на биотин
Суровият белтък съдържа авидин - протеин, който блокира усвояването на биотин (витамин B7). Биотинът е важен за метаболизма на мазнини и въглехидрати. При термична обработка авидинът се инактивира и проблемът отпада.
По-труден за усвояване протеин
Протеиновите молекули в суровите яйца са в по-сбита структура, която храносмилателните ензими разграждат по-трудно. Варенето разхлабва тази структура, правейки протеина значително по-лесен за усвояване.
Как да консумирате сурови яйца по-безопасно
Ако все пак решите да включите сурови яйца в менюто си, ето какво препоръчват специалистите, цитирани от Vinmec Health System:
- Избирайте яйца с ясен произход – от сертифицирани ферми.
- Съхранявайте яйцата задължително в хладилник – температурата под 4°C забавя значително размножаването на вредни бактерии.
- За напълно безопасна консумация – пригответе яйцата при температура над 70°C.
- Рискови групи (деца, бременни, възрастни, имунокомпрометирани) трябва изцяло да избягват суровите яйца.
Яйцата са едни от най-питателните храни, достъпни за всеки. Суровите яйца обаче не предлагат предимство пред сварените – точно обратното: усвояването на протеин при варени яйца е около 90%, срещу едва 50% при сурови.
Освен това носят реален риск от салмонела.
Препоръката на специалистите е еднозначна: варените (особено рохките) яйца са и най-безопасният, и най-ефективният начин да извлечете максимума от тази ценна храна.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- WebMD: Здравни ползи от суровите яйца: какво трябва да знаете
- Международна здравна система Vinmec: Какви са ползите от яденето на сурови яйца?
- Healthline: Яденето на сурови яйца: рискове и ползи