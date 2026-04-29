„Пещерният човек" едва ли е имал проблеми с холестерола. Но означава ли това, че диетата на нашите праисторически предци е добра за съвременното сърце?

За последното десетилетие изследователите търсят отговор на точно този въпрос, и резултатите са смесени.

Палео диетата е сред най-обсъжданите подходи в храненето. Но връзката между този тип хранене и инфарктите е по-сложна, отколкото изглежда.

Разберете какво показва науката, какви са ползите и рисковете, и как да подходите разумно към храненето при наличие на сърдечни проблеми.

Какво представлява палео диетата?

Палео диетата (наричана още диета на пещерния човек) имитира начина на хранене на ловците-събирачи от праисторическата епоха.

Тя насърчава консумацията на плодове, зеленчуци, месо, риба и здравословни мазнини, като едновременно с това изключва преработени храни, зърнени култури, бобови растения и повечето млечни продукти.

Разрешени храни: Плодове и зеленчуци, месо, птиче и риба, ядки и семена, здравословни мазнини.

Забранени храни: Зърнени и бобови, млечни продукти, преработени храни, рафинирана захар.

Палео диета и инфаркт: Какво показват изследванията?

„Цялостният ефект на палео диетата върху риска от сърдечни заболявания зависи в голяма степен от това как ще изберете да я следвате", обяснява Кели Кенеди, регистриран диетолог.

Снимка: iStock

За разлика от повечето хранителни режими, палео не препоръчва конкретни порции и не включва физическа активност – известна като ключов фактор за сърдечно здраве.

Обещаващи данни за палео диетата

Според систематичен преглед от 2019 г., анализирал широк спектър от проучвания, палео диетата е свързана с редица потенциални ползи за сърцето – намаляване на телесното тегло, телесните мазнини и кръвното налягане.

Авторите обаче подчертават, че са необходими допълнителни изследвания за окончателно установяване на тази връзка.

Скептицизмът на медицинската общност

Съществува значително разминаване между привържениците на палео храненето и водещи медицински организации.

Например, палео диетата изключва пълнозърнестите продукти, докато Американската сърдечна асоциация (AHA) изрично посочва, че те намаляват холестерола и риска от инсулт, диабет тип 2 и затлъстяване.

Диабет тип 2 и сърдечен риск: Помага ли палео диетата?

Диабетът е един от основните рискови фактори за сърдечни заболявания, тъй като нерядко води до хипертония, висок холестерол и затлъстяване. Дали хранене при сърдечни проблеми по палео принципа може да помогне и тук?

Снимка: Canva



Мета-анализ от 2020 г. установява, че палео диетата не превъзхожда значимо другите „здравословни" хранителни режими по отношение на контрола на диабет и метаболитните показатели. Изследователите призовават за дългосрочни проучвания, преди да се направят окончателни заключения.

Рисковете: Кога палео диетата вреди на сърцето?

Експертите предупреждават, че палео начинът на хранене позволява храни, които мнозина експерти не смятат за безопасни, а именно – червено месо в излишък, наситени мазнини от различни масла, липса на препоръки за натрий, и изключване на фибри от бобови и зърнени храни — ключов елемент за понижаване на холестерола.

Препоръката е да се избират постни разфасовки месо и птиче или риба без кожа, приготвени без наситени и транс-мазнини. При нужда от понижаване на холестерола, ограничете наситените мазнини до максимум 5-6% от дневния калориен прием.

Плюсове и минуси за сърцето

Потенциални ползи: Изключване на преработени храни, без рафинирана захар и изкуствени подсладители, богатство на плодове и зеленчуци, намаляване на телесното тегло.

Потенциални рискове: Дефицит на фибри и минерали, висок прием на наситени мазнини, без ограничение на натрий, изключване на полезни зърнени продукти.

Снимка: Canva

Палео диетата не е нито панацея, нито сърдечна заплаха, всичко зависи от начина на прилагане. Когато се следва с акцент върху постни протеини, плодове и зеленчуци, тя може да донесе ползи. Когато залага на червено месо и наситени мазнини – рискът нараства.

Ако обмисляте промяна в храненето при сърдечни проблеми или превенция на инфаркт, консултацията с личен лекар или кардиолог е задължителна стъпка. Няма универсален хранителен режим - само индивидуален подход, съобразен с вашето здравословно състояние.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници