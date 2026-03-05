Знаете ли, че обикновената ежедневна разходка може да изгори между 200 и 350 калории на час? Ходенето е едно от най-достъпните, безплатни и нискорискови упражнения, а ползите му за здравето са изненадващо значими.

Научете колко калории изгаряте при ходене, кои фактори влияят на изгарянето на калории, как да увеличите ефективността на разходките си и защо ходенето и здравето са неразривно свързани.

Колко калории изгаряме при ходене?

Според данни от Compendium of Physical Activity, цитирани от Health.com, човек с тегло около 77 кг изгаря следните калории при ходене по равен терен:

46 калории/км при темп 3,2 км/ч (бавна разходка)

50 калории/км при темп 4,5 км/ч (средно ходене)

52 калории/км при темп 5,6 км/ч (бързо ходене)

57 калории/км при темп 6,4 км/ч (интензивно ходене)

При популярната цел от 10 000 стъпки дневно, повечето хора изгарят между 300 и 400 калории. Ако ходите по 5 дни в седмицата по 1 час, общо ще достигнете 1000-1800 калории седмично, сериозно число за толкова лека активност.

Какви фактори влияят на изгарянето на калории при ходене?

Изследователи и фитнес специалисти посочват, че колко калории горим по време на разходка зависи от:

Телесното тегло: По-тежките хора изгарят повече калории

Темпото: По-бързото ходене изгаря значително повече

Теренът: Наклонени повърхности и неравен терен ангажират повече мускули

Продължителността и изминатото разстояние

Възрастта и общото физическо състояние

Снимка: OpenAI

Как да изчислите сами колко калории изгаряте?

Стандартната формула използва Метаболитния еквивалент на задачата (MET). За бързо ходене при 5,6 км/ч MET е 4,3. Формулата е:

MET × 3,5 × телесно тегло (в кг) / 200 = калории/час

Например: При тегло 70 кг и бързо ходене → 4,3 × 3,5 × 70 / 200 ≈ 5,3 калории в минута или около 318 калории за час.

Ходене и здраве: Повече от просто изгаряне на калории

Доказано е, че само 10-минутна бърза разходка дневно носи значими ползи за здравето и се брои към препоръчаните 150 минути умерена активност седмично. Редовната разходка и здравето са свързани по множество начини:

Намалява риска от сърдечни заболявания, диабет тип 2, рак и остеопороза

Подобрява качеството на съня, паметта и концентрацията

Намалява симптомите на тревожност и депресия

Укрепва костите и намалява болките при артрит

Понижава кръвното налягане

Изгражда и поддържа мускулна маса

Важно: Мускулната маса увеличава базалния метаболизъм — калориите, които тялото изгаря в покой. Колкото повече мускули имате, толкова повече калории изгаряте дори и без движение.

Как да изгаряте повече калории при ходене?

Сертифицирани фитнес експерти препоръчват следните стратегии за засилване на изгарянето на калории при ходене:

Изберете хълмист маршрут — наклонът ангажира бедрата, прасците и седалищните мускули, ускорявайки метаболизма Правете интервали — редувайте бавно и бързо ходене за по-интензивно натоварване Използвайте ски щеки — активират горната половина на тялото и увеличават калорийния разход Пробвайте метода „бягане-ходене“ — комбинирането с кратки интервали бягане значително засилва ефекта Ходете по неравен терен — различните ъгли ангажират допълнителни мускулни групи Включете силови тренировки — комбинацията от издръжливост и сила е най-ефективна за дългосрочен резултат

Снимка: Istock.com

Ходене и калории: Може ли разходката да помогне за отслабване?

Ходенето е отличен начин за контрол на теглото, особено за хора с проблеми в ставите или артрит, при които по-интензивните тренировки не са подходящи.

Голямо проучване от 2008 г., проследяващо данни за 15 години, установи, че хората, които ходят повече, наддават по-малко на тегло и са по-склонни да запазят или намалят теглото си.

Въпреки това, само ходенето рядко е достатъчно за значимо отслабване. Специалистите препоръчват то да се съчетае с:

Силови тренировки за изграждане на мускулна маса

Балансирано хранене с достатъчно протеини, добри мазнини и сложни въглехидрати

Достатъчен прием на течности

Инструменти за проследяване: Приложения помагат да следите изминатото разстояние и приблизителното изгаряне на калории. Крачкомерите са друга надеждна опция.

Как да останете мотивирани?

Ключът към успеха е постоянството. Ето няколко практични съвета:

Поставете си конкретна цел, място до което да стигнете

Разнообразявайте маршрутите – паркове, крайречни алеи, исторически центрове

Слушайте музика или подкасти – това повишава темпото и кара времето да лети

Намерете група, с която да споделяте разходките – социалният елемент повишава ангажираността

Проследявайте прогреса си

И не забравяйте: дори 10 минути бързо ходене дневно правят реална разлика за вашето здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници

1. Health.com (2025): Колко калории изгаряте, докато ходите?

2. Business Insider (2021): 6 начина да изгаряте повече калории, докато ходите, според личните треньори

3. NHS (Национална здравна служба на Великобритания): Ходете за здраве

4. Steps.app Blog: Колко калории изгарям, когато ходя?