Протеинът е от изключително важно значение за здравословното стареене. Той предотвратява загубата на мускулна маса (саркопения), поддържа костите здрави и подобрява имунитета.

Докато много храни могат да ви помогнат да задоволите нуждите си от протеини, сьомгата се откроява благодарение на комбинацията си от висококачествен протеин, омега-3 мастни киселини и витамин D.

Кой е най-добрият протеин за здравословно стареене?

Сьомгата е оптимален протеин за здравословно стареене.

Освен отличния си хранителен профил от протеини, есенциални мастни киселини и микроелементи, сьомгата е универсална риба, която е лесна за приготвяне.

Сьомгата е често срещана и в противовъзпалителните и средиземноморските диети, като и двете са постоянно сред най-добрите хранителни модели поради благоприятните им ефекти върху здравето.

Хранителен профил на сьомгата

Порция от 100 грама сготвена сьомга осигурява следните хранителни вещества:

Калории: 153

Протеин: 24,5 грама

Мазнини: 5 г (1 г наситени, 2,5 г ненаситени)

Въглехидрати: 0 грама

Фибри: 0 грама

Холин: 113 милиграма (мг) (27% от дневната доза)

Витамин D: 522 международни единици (65% от дневната доза)

Витамин B12: 4,5 микрограма (мкг) (189% от дневната доза)

Защо сьомгата е най-добрият протеин за здравословно стареене?

Хранителният профил на сьомгата я прави особено полезна за здравословното стареене.

Съдържанието на омега-3 и витамин D в сьомгата предлага допълнителни ползи за здравето и защита срещу свързани с възрастта състояния, като сърдечни заболявания, когнитивен спад, саркопения.и остеопороза.

Здраве на сърцето

Консумацията на морски дарове като сьомга един до два пъти седмично е свързана с намален риск от сърдечни заболявания и инсулт. Консумацията на риба с високо съдържание на омега-3 мастни киселини намалява триглицеридите при хора с повишени триглицериди и увеличава размера на частиците липопротеини с висока плътност сред хора със сърдечни заболявания.

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Здраве на мозъка

Редовната консумация на мазни риби, като сьомга, е свързана с по-добри когнитивни функции, по-бавен когнитивен спад и невропротективни ползи. Омега-3 мастните киселини и биоактивните съединения в мазните риби са отговорни за ползите им за здравето на мозъка.

Здраве на мускулите

Изследванията показват, че редовната консумация на мазна риба, като сьомга, може да помогне за поддържане на мускулната маса и да предотврати саркопения.

Сьомгата съдържа омега-3 мастни киселини, витамин Е и витамин D, които влияят върху здравето на мускулите и са от съществено значение за правилното им функциониране.

Рибният протеин също играе важна роля, като някои изследвания показват, че консумацията на повече мазна риба може да е свързана с по-голяма мускулна сила.

Здраве на костите

По-високият прием на омега-3 мастни киселини е свързан с намален риск от остеопороза. Омега-3 мастните киселини подпомагат здравето на костите, като подобряват абсорбцията на калций в червата.

Освен това, противовъзпалителните свойства на омега-3 мастните киселини влияят върху скоростта на костния обмен, като потенциално осигуряват по-голяма защита срещу костна загуба.

Какво да търсите, когато купувате сьомга

Използвайте тези съвети, когато купувате сьомга, за да сте уверени, че наистина купувате добра риба за консумация:

Без обезцветяване, потъмняване или изсъхване по краищата.

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Свеж и мек аромат, но не кисел или подобен на амоняк. Твърда текстура, която се връща назад при натиск.

Замразената или консервирана сьомга също е чудесен вариант и обикновено е по-достъпна от прясната. Когато купувате замразена сьомга, уверете се, че няма признаци на замръзване или ледени кристали.

Замразената риба трябва да има твърда текстура, което показва, че не е размразена.

Как да приготвим сьомга

Готвенето на сьомга може да ви се стори плашещо, но не е нужно да изглежда точно така. Използвайте тези съвети за лесно готвене на сьомга:

Подсушете сьомгата преди готвене, за да отстраните излишната влага, което ще ѝ помогне да покафенее, а не да се задуши.

Запържете сьомга на тиган, печете, гриловайте или пригответе на въздух.

Сьомгата е готова, когато се разпада лесно и е все още лъскава в центъра.

Избягвайте преваряването на сьомгата. Сьомгата е най-вкусна, когато е сочна и крехка.

Използвайте пресни или сушени билки, цитрусови плодове, подправки, сосове или маринати, за да овкусите сьомгата. Сервирайте с пълнозърнести храни и зеленчуци без нишесте за пълноценно и балансирано хранене.

Скумрията също е вариант и има предимства пред сьомгата

Редовната консумация на скумрия е свързана с редица доказани ползи:

Сърдечно-съдова защита – омега-3 мастните киселини (EPA и DHA) намаляват нивата на лошия холестерол (LDL) и триглицеридите, и повишават добрия (HDL), като намаляват риска от инфаркт и инсулт

Мозъчна функция – омега-3 подпомагат паметта, концентрацията и способността за учене

Имунитет и противовъзпалително действие – антиоксидантите в скумрията подпомагат имунната система

Калций и витамин B12 – важни за костите и нервната система, особено при жени и по-млади момичета в тийнейджърска възраст.

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Сьомгата се определя като един от най-добрите източници на протеин за здравословно стареене, тъй като съчетава висококачествени белтъчини с омега-3 мастни киселини и витамин D, които предпазват сърцето, мозъка, костите и мускулите.

Нейният богат хранителен профил я прави ключов елемент в противовъзпалителните диети, като същевременно предлага лесни и разнообразни начини за приготвяне. Не забравяйте обаче, че ключът към доброто здраве е в умерената и балансирана консумация, затова подхождайте внимателно и разумно към количеството в менюто си.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници