Когато отслабваме, къде всъщност изчезват мазнините? Мнозина вярват, че се превръщат в мускули, изгарят се като енергия или просто напускат тялото с потта.

Истината е много по-интересна и отговорът на въпроса кой орган изхвърля мазнините може да ви изненада. Според проучване, публикувано в British Medical Journal от учени от Университета на Нов Южен Уелс в Австралия, над 80% от телесните мазнини напускат организма именно през белите дробове, с всяко издишване.

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Какво се случва с мазнините при отслабване

Тялото ни се нуждае от енергия, за да функционира, и я получава от храната. Когато приемаме повече калории, отколкото изразходваме, излишъкът се съхранява в мастните клетки под формата на триглицериди, съединения, изградени от въглеродни, водородни и кислородни атоми. Именно тук започва процесът на оксидация на мазнини, атомите в триглицеридите се "разбиват", за да освободят енергия.

Резултатът от този биохимичен процес е разпределен по следния начин:

16% от разградените мазнини се превръщат във вода, която тялото отделя чрез пот, сълзи и урина.

84% се превръщат във въглероден диоксид и напускат организма чрез дробовете, процес, известен като въглероден метаболизъм .

С други думи, когато издишвате 22 килограма изгорени мазнини, около 18,5 килограма от тях буквално напускат тялото ви като въздух, а само няколко килограма се отделят като вода.

Белите дробове, „истинският“ орган на отслабването"

Дълго време лекари и треньори вярват, че метаболизираните мазнини се отделят чрез изпражненията или се превръщат директно в мускулна маса. Изследването на австралийските учени коригира този дългогодишен мит и посочва белите дробове като основния изпълнителен орган в процеса на изгаряне на калории с дишане.

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Важно е да се уточни, че самото учестено дишане не топи мазнини. Дишането е „превозното средство“, а не „горивото". Тренировките повишават нуждата от кислород, а именно кислородният консум при физическо натоварване ускорява процеса на оксидация и съответно, издишването на въглерод.

За илюстрация, човек с тегло 70 кг в покой издишва около 200 грама въглерод дневно, по-малко от половин килограм. Замяната на един час почивка с бягане обаче добавя допълнителни 40 грама изгорен въглерод.

Три съвета за по-ефективно изгаряне на мазнини

Ето какво препоръчват специалистите, диетолози, ендокринолози и спортни физиолози, за да „включите" по-активно дробовете си като орган за изхвърляне на мазнини:

Тренирайте на открито. На чист въздух приемът на кислород е по-висок, което подпомага окислителните процеси.

Заложете на кратка интензивна тренировка сутрин. Само 2-3 минути интензивни тренировки (HIIT) могат да предизвикат ефект на последващо изгаряне (afterburn) , допълнителни около 200 калории, изгорени през остатъка от деня.

Обмислете вечерни тренировки. Проучвания показват, че вечер тялото поема кислород по-бързо, а вечерните тренировки и кислород вървят ръка за ръка с по-издръжливо представяне, хората издържат до 20% по-дълго. Вечерните натоварвания са свързани и с по-високи нива на кортизол и триптофан, хормони, ключови за енергийния метаболизъм.

Снимка: Canva

Мит или факт: Какво наистина топи мазнините

Откритието на австралийските учени е повратна точка в физиологията на отслабването, защото развенчава широко разпространени митове за отслабването – че мазнините се „изгарят" в мускули или се отделят единствено с изпражненията. Реалността е, че биохимията на отслабването зависи от калориен дефицит и кислород, без достатъчно движение и контрол върху приема на калории, дишането само по себе си няма да свали килограми.

Всеки път, когато спортувате и дишате учестено, тялото ви буквално издишва разградените триглицериди под формата на въглероден диоксид. Комбинацията от редовно движение, интензивни интервали и контрол върху калориите остава най-сигурният път към трайно и здравословно отслабване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници