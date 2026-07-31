„Ябълка на ден държи доктора далеч от мен“ е поговорка, позната на всички ни от детство. Истината обаче е малко по-нюансирана, не всички сортове предлагат еднакви ползи за здравето.

Съдържанието на антиоксиданти в ябълките, фибри и полифеноли се различава осезаемо между сортовете, а изборът на правилния може да направи разлика за сърцето, храносмилането и дори за нивата на възпаление в организма.

Ето кои са най-здравословните видове ябълки според наличните научни данни и защо си заслужава да ги включите редовно в менюто си.

Защо ябълките са толкова полезни

Ябълките съдържат мощна комбинация от антиоксиданти и противовъзпалителни съединения, сред тях кверцетин и хлорогенова киселина. Тези вещества предпазват клетките от увреждане и намаляват хроничното възпаление, което е свързано с редица заболявания.

Снимка: Canva

Важно е да се знае, че по-голямата част от флавоноидните антиоксиданти се съдържат именно в ябълковите обелки, затова експертите съветват плодовете да се консумират неелюпени, след добро измиване.

Топ 7 сорта и техните специфични ползи

1. Червена вкусна (Red Delicious)

Някога най-популярният сорт в света, с мек вкус и брашнеста текстура. Проучвания сочат, че Червена вкусна има най-високото съдържание на фенолни и флавоноидни антиоксиданти в сравнение с Роял Гала, Пинк Лейди, Фуджи и Смитен. Един среден плод (212 г) осигурява близо 4,9 г фибри, над 17% от препоръчителния дневен прием.

2. Грени Смит (Granny Smith)

Разпознаваем по яркозеления цвят и киселия вкус, дължащ се на високото съдържание на ябълчена киселина, която подпомага храносмилателните ензими. Грени Смит е богат на полифеноли, галова, хлорогенова и ферулова киселина. Проучване върху животни от 2021 г. установява, че екстрактът от този сорт намалява възпалението при остър панкреатит, макар да са нужни повече изследвания при хора.

3. Фуджи (Fuji)

Един от най-сладките и хрупкави сортове. Ябълката Фуджи и фибри вървят ръка за ръка, среден плод (192 г) съдържа около 4 г фибри, включително пектин, който действа като пребиотик за чревната микрофлора.

Снимка: Canva

4. Гала (Gala)

Със златисто-червена обелка и сладък, некисел вкус. В малко проучване от 2021 г. участници, консумирали по три ябълки Гала дневно в продължение на шест седмици, отбелязват средно 17% понижение на CRP маркера за възпаление, фактор, свързан с риск от сърдечни заболявания и диабет тип 2.

5. Ренета Канада (Renetta Canada)

Сочен сорт с жълто-зелена обелка, известен с високото си съдържание на проантоцианидини. В осемседмично проучване хора с леко повишен холестерол, консумирали по две ябълки Ренета дневно, отчитат по-ниски нива на общ и LDL холестерол и триглицериди, важни показатели за профилактика на сърдечно-съдови заболявания и превенция на атеросклероза.

6. Хънликрисп (Honeycrisp)

Хрупкав и сочен, с медено-сладък вкус. Богат е на фенолни съединения, чийто по-висок прием в диетата се свързва с по-нисък риск от сърдечни заболявания и потенциално по-бавно биологично стареене.

7. Пинк Лейди (Pink Lady)

Твърда, сочна ябълка с розово-червена обелка, богата на хлорогенова киселина и катехин. Изследвания сочат възможен антиканцерогенен ефект на флавоноидите в Пинк Лейди срещу рак на гърдата и дебелото черво, а проучване от 2020 г. свързва по-високата консумация на ябълки и круши с по-нисък риск от рак на гърдата. Необходими са допълнителни изследвания, за да се потвърди тази връзка при хора.

Как да включите повече ябълки в диетата си

Ябълките са сезонни плодове, налични предимно от края на лятото до есента, портативни и универсални в кухнята. Няколко лесни идеи:

Снимка: Canva

Добавете нарязани ябълки върху салати.

Включете накълцани ябълки в мъфини, кексове и хляб.

Наредете тънко нарязани резени в сандвичи и питки.

Пригответе смути с ябълка, гръцко кисело мляко, канела и протеин на прах.

Изпечете ябълки заедно с тиква и картофи като сезонна гарнитура.

При избора на плодове потърсете твърди ябълки без натъртвания, с гладка, ярко оцветена кожа и приятен аромат.

Всички ябълки предлагат ценни хранителни вещества, но сортове като Червена вкусна, Грени Смит, Фуджи, Гала, Ренета Канада, Хънликрисп и Пинк Лейди се открояват с по-високо съдържание на антиоксиданти, фибри и пектин. Редовната им консумация, с обелката, може да подпомогне здравето на червата, да понижи възпалението и да допринесе за по-добро сърдечно-съдово здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници