Дори и най-запалените посетители на фитнес залата понякога правят по-дълга пауза от тренировките, било то поради почивка, заболяване или просто поради лични ангажименти.

Какво се случва с тялото ви след това зависи от фактори като нивото на физическа подготовка, начина на хранене и продължителността на паузата, но повечето хора преживяват някои общи краткосрочни и дългосрочни промени.

В тази статия разглеждаме какво се случва с тялото ви, когато преустановите тренировките само за една седмица (краткосрочни последици) и какви са последиците след прекъсване на тренировките за по-продължителен период от време.

Краткосрочни последици от липсата на тренировки

1. Промени в настроението

Влошеното настроение вероятно е първото нещо, което ще забележите в рамките на няколко дни след последната си тренировка. Може да се чувствате по-раздразнителни, стресирани и уморени.

„Има абсолютна психическа, емоционална и психологическа полза от упражненията – остро освобождаване на невротрансмитери, които ни карат да се чувстваме по-добре“, казва пред Health Люк Карлсън, сертифициран физиолог.

Снимка: iStock

Така че е много вярно, че ако прекараме няколко дни без тренировка, ние не ги изпитваме. Може да се почувстваме сякаш сме в криза.

2. Нарушения и проблеми със съня

„След като спрете да тренирате, може да откриете, че ви е по-трудно да заспите“, коментира пред Health Джоуи Масри, сертифициран ортопедичен физиотерапевт.

Това е така, тъй като упражненията подобряват съня. Изследванията показват, че хората, които спортуват, спят повече и по-добре от тези, които не го правят.

Физическата активност също помага за регулиране на циркадния ритъм , за да се насърчи качественият сън.

3. Повишаване на нивата на кръвната захар

Не само качеството на съня ви може да пострада, когато спрете да тренирате, но повишаването на нивата на кръвната захар може също да ви накара да се чувствате по-мудни.

Упражненията помагат за понижаване на нивата на кръвната захар, защото мускулите ви използват глюкоза за енергия, когато се свиват. Но когато спрете да тренирате, е по-вероятно тази глюкоза да се складира.

Нивата на кръвната захар могат да започнат да се повишават само в рамките на няколко дни, а в рамките на седмица може да забележите признаци на по-нестабилна кръвна захар, като умора, по-често желание за сладко или по-силна жажда от обикновено.

С течение на времето тялото ви може също да стане по-малко чувствително към инсулин, което може да повлияе на съхранението на мазнини и телесния състав – и да увеличи риска от диабет тип 2.

Дългосрочни последици от липсата на движение и тренировки

4. Влошаване на сърдечно-съдовата физическа форма

Ще забележите промени в сърдечно-съдовата система преди загуба на сила или мускулна маса. След около две седмици без упражнения, вашият VO₂ max вероятно ще започне да намалява.

Снимка: iStock

VO₂ max – количеството кислород, което тялото ви може да абсорбира и използва по време на тренировка, е един от основните показатели за кардиоваскуларна подготовка. Колкото по-висок е вашият VO₂ max, толкова по-добре.

5. Промени в телесния състав

След няколко седмици метаболизмът ви ще започне да се забавя. Колкото по-активни сте, толкова по-бърз ще бъде метаболизмът ви.

Поради това вероятно ще забележите, че съставът на тялото ви започва да се променя след три до четири седмици без упражнения.

„Теглото на кантара може да се промени. Ако приемем, че се храните по същия начин, както когато сте тренирали, вероятно ще започнете да качвате килограми. Други хора всъщност може да започнат да забелязват, че отслабват, защото не тренират”, обясняват експертите.

6. По-малко сила

Пропускането на няколко тренировки вероятно няма да промени чистата мускулна тъкан, мускулната сила или костната минерална плътност.

Снимка: OpenAI

Но около тази граница – от 14 до 21 дни, може да започнете да губите сила и да забележите свиване на мускулите. Тези промени ще станат още по-изразени след четири до шест седмици.



7. Повече скованост

На тази граница от четири до шест седмици може също да започнете да чувствате по-силна болка. Ставите ви се сковават, мускулите ви се стягат. Нещата просто се усещат груби, не толкова гладки. Вече не се чувствате толкова гъвкави.

Това, което се случва с тялото ви след продължителна почивка от упражнения, зависи от фактори като размер, диета и общо ниво на физическа подготовка, но повечето хора могат да очакват някои промени.

В краткосрочен план може да сте по-настроени и да спите по-неспокойно. С течение на времето може да забележите спад в сърдечно-съдовата ви форма, намален мускулен размер и повишена скованост.

Консултирайте се с Вашия лекар или сертифициран треньор, преди да подновите интензивни тренировки след дълга пауза, за да изготвите безопасен и адаптивен план за възстановяване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

--------------------------------------------------

Източници